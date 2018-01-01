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EAB 2018 - PLAYLISTS DU 02/04 AU 04/04

L’eau à la Bouche :
Blabla glouglou miam-miam
Du lundi au vendredi - 12h/14h

- C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :

- PLAYLIST DU MERCREDI 02 MAI

GROUPE TITRE ALBUM
INSECURE MEN TEENAGE TOY S/T
LA SECTE DU FUTUR FIRST MEN ON THE MOON WOUNDED PRINCES
TH DA FREAK OLD LADIES OF THE BLOCKS THE HOOD
PHOBOPHOBES HUMAN BABY MINIATURE WORLD
SUUNS MAKE IT REAL FELT
THE MAUSKOVIC DANCE BAND CONTINUE THE FUN DOWN IN THE BASEMENT
TRIPTIDES (OPE FERAROCK) VISITORS VISITORS
FREAK HEAT WAVES SOOTHING LIMBO BEYOND XXXL
ESSAIE PAS FUTUR PARLE NEW PATH
CABBAGE EXHIBIT A NIHILISTIC GLAMOUR SHOTS
LAME DEEP IN THE BARN ALONE & ALRIGHT
ERNIE HAWKS & THE SOUL INVESTIGATORS SCORPIO MAN THEME SCORPIO MAN
SONIDO GALLO NEGRO DANZA DEL MAR MAMBO COSMICO
POWERSOLO ANA BE HEBEK BO PEEP

- PLAYLIST DU JEUDI 03 MAI

GROUPE TITRE ALBUM
CONFIDENCE MAN DON’T YOU KNOW I’M IN A BAND CONFIDENT MUSIC FOR CONFIDENT PEOPLE
CZARFACE & MF DOOM BOMB THROWN CZARFACE MEETS METAL FACE
THE SHIFTERS ALGERIA S/T
ROSE MERCIE FLOATING S/T
THE SHACKS MY NAME IS … HAZE
ORQUESTA AKOKAN MAMBO RAPIDITO S/T
Franck et Pauline de l’Antenne vous invitent à candidater

- PLAYLIST DU VENDREDI 04 MAI

GROUPE TITRE ALBUM
BOYTOY PRETTY ONE NIGHT LEAF
BRAS MORT LOVEKILLS GIVE HER THIS SHE TAKES THAT
CUT WORMS TILL TOMORROW GOES AWAY HOLLOW GROUND
LAS ROSAS CHRISTA SHADOW BY YOUR SIDE
VINTAGE CROP NEW AGE NEW AGE
ARCHIE & THE BUNKERS THE CUTTING EDGE SONGS FROM THE LODGE
EN ATTENDANT ANA THE VIOLENCE INSIDE LOST AND FOUND
JESUSLESFILLES MOTOCYCLE DANIEL
VIVE LA VOID RED RIDER S/T
A PLACE TO BURY STRANGERS SITUATIONS CHANGES PINNED
RF SHANNON TOOTH ACHE TRICKSTER BLUES
JAROMIL SABOR ASTRAL ARMY SECOND SCIENCE
TRIPTIDES (OPE FERAROCK) THE ILLUSION VISITORS
ALBINOS CONGO YOU NEED DRUG TO LOVE ME MAXI BEST OF ZUMMER ZONGS

- DÉJÀ LE WEEKEND

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