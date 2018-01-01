EAB 2018 - PLAYLISTS DU 02/04 AU 04/04
L’eau à la Bouche :
Blabla glouglou miam-miam
Du lundi au vendredi - 12h/14h
C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :
PLAYLIST DU MERCREDI 02 MAI
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|INSECURE MEN
|TEENAGE TOY
|S/T
|LA SECTE DU FUTUR
|FIRST MEN ON THE MOON
|WOUNDED PRINCES
|TH DA FREAK
|OLD LADIES OF THE BLOCKS
|THE HOOD
|PHOBOPHOBES
|HUMAN BABY
|MINIATURE WORLD
|SUUNS
|MAKE IT REAL
|FELT
|THE MAUSKOVIC DANCE BAND
|CONTINUE THE FUN
|DOWN IN THE BASEMENT
|TRIPTIDES (OPE FERAROCK)
|VISITORS
|VISITORS
|FREAK HEAT WAVES
|SOOTHING LIMBO
|BEYOND XXXL
|ESSAIE PAS
|FUTUR PARLE
|NEW PATH
|CABBAGE
|EXHIBIT A
|NIHILISTIC GLAMOUR SHOTS
|LAME
|DEEP IN THE BARN
|ALONE & ALRIGHT
|ERNIE HAWKS & THE SOUL INVESTIGATORS
|SCORPIO MAN THEME
|SCORPIO MAN
|SONIDO GALLO NEGRO
|DANZA DEL MAR
|MAMBO COSMICO
|POWERSOLO
|ANA BE HEBEK
|BO PEEP
PLAYLIST DU JEUDI 03 MAI
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|CONFIDENCE MAN
|DON’T YOU KNOW I’M IN A BAND
|CONFIDENT MUSIC FOR CONFIDENT PEOPLE
|CZARFACE & MF DOOM
|BOMB THROWN
|CZARFACE MEETS METAL FACE
|THE SHIFTERS
|ALGERIA
|S/T
|ROSE MERCIE
|FLOATING
|S/T
|THE SHACKS
|MY NAME IS …
|HAZE
|ORQUESTA AKOKAN
|MAMBO RAPIDITO
|S/T
Franck et Pauline de l’Antenne vous invitent à candidater
PLAYLIST DU VENDREDI 04 MAI
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|BOYTOY
|PRETTY ONE
|NIGHT LEAF
|BRAS MORT
|LOVEKILLS
|GIVE HER THIS SHE TAKES THAT
|CUT WORMS
|TILL TOMORROW GOES AWAY
|HOLLOW GROUND
|LAS ROSAS
|CHRISTA
|SHADOW BY YOUR SIDE
|VINTAGE CROP
|NEW AGE
|NEW AGE
|ARCHIE & THE BUNKERS
|THE CUTTING EDGE
|SONGS FROM THE LODGE
|EN ATTENDANT ANA
|THE VIOLENCE INSIDE
|LOST AND FOUND
|JESUSLESFILLES
|MOTOCYCLE
|DANIEL
|VIVE LA VOID
|RED RIDER
|S/T
|A PLACE TO BURY STRANGERS
|SITUATIONS CHANGES
|PINNED
|RF SHANNON
|TOOTH ACHE
|TRICKSTER BLUES
|JAROMIL SABOR
|ASTRAL ARMY
|SECOND SCIENCE
|TRIPTIDES (OPE FERAROCK)
|THE ILLUSION
|VISITORS
|ALBINOS CONGO
|YOU NEED DRUG TO LOVE ME
|MAXI BEST OF ZUMMER ZONGS
DÉJÀ LE WEEKEND