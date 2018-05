EAB 2018 - PLAYLISTS DU 02/04 AU 04/04

GROUPE TITRE ALBUM

INSECURE MEN TEENAGE TOY S/T

LA SECTE DU FUTUR FIRST MEN ON THE MOON WOUNDED PRINCES

TH DA FREAK OLD LADIES OF THE BLOCKS THE HOOD

PHOBOPHOBES HUMAN BABY MINIATURE WORLD

SUUNS MAKE IT REAL FELT

THE MAUSKOVIC DANCE BAND CONTINUE THE FUN DOWN IN THE BASEMENT

TRIPTIDES (OPE FERAROCK) VISITORS VISITORS

FREAK HEAT WAVES SOOTHING LIMBO BEYOND XXXL

ESSAIE PAS FUTUR PARLE NEW PATH

CABBAGE EXHIBIT A NIHILISTIC GLAMOUR SHOTS

LAME DEEP IN THE BARN ALONE & ALRIGHT

ERNIE HAWKS & THE SOUL INVESTIGATORS SCORPIO MAN THEME SCORPIO MAN

SONIDO GALLO NEGRO DANZA DEL MAR MAMBO COSMICO