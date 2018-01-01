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EAB 2018 - PLAYLISTS DU 03/04 AU 05/04

L’eau à la Bouche :
Blabla glouglou miam-miam
Du lundi au vendredi - 12h/14h

- C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE

- PLAYLIST DU MARDI 03 AVRIL

GROUPE TITRE ALBUM
MAUSKOVIC DANCE BAND DOWN IN THE BASEMENT DOWN IN THE BASEMENT
ALTIN GUN CANEY ON
AMEN DUNES MIKI DORA FREEDOM
OLDEN YOLK CUT TO THE QUICK S/T
BIRTH OF JOY HYPER FOCUS HYPER FOCUS
LAME WE SHALL OVERCOME ALONE & ALRIGHT
TH DA FREAK THICK HEAD THE HOOD
THE SHACKS FOLLOW ME HAZE
FRANKIE GOES TO POINTE A PITRE CAMEROUN DIAZ PLAISIR COUPABLE
CZARFACE & MF DOOM CAPTAIN CRUNCH CZARFACE MEETS METAL FACE
PRHYME ROCK IT PRHYME 2
XYZ LET ME TRY LOVE ARTIFICIAL FLAVORING
TEENANGER JUST DROP IT TEENAGER

- PLAYLIST DU MERCREDI 04 AVRIL

GROUPE TITRE ALBUM
COCKPIT QUEEN COCKPIT II
THE EX THE HEART CONDUCTOR 27 PASSPORTS
DUNGEN & WOODS TURN AROUND MYTHS 003
THE GREEN CHILD HER MAJESTY II S/T
DRAME POESIE PARFAITE DRAME 2
JONATHAN FITOUSSI & CLEMENS HOURRIERE LUNAR LEAP ESPACES TIMBRES
ORQUESTA AKOKAN LA CORBATA BARATA S/T
ERNIE HAWKS & THE SOUL INVESTIGATORS SCORPIO MAN THEME SCORPIO MAN
PREOCCUPATIONS ESPIONAGE NEW MATERIAL
BIKE THIEFS WAS I AT LEAST FUNNY ? LEAN INTO IT

- PLAYLIST DU JEUDI 05 AVRIL

GROUPE TITRE ALBUM
A PLACE TO BURY STRANGERS THERE’S ONLY ONE OF US PINNED
MOANING DON’T GO S/T
BIRTH OF JOY YOU ARE MANY HYPER FOCUS
MARLIN’S DREAMING CHEEKY KIDS LIZARD TEARS
PAGEANTS SO COOL FOREVER
PONCTUATION FLEUR MON HERBIER DU MONDE ENTIER
SHANNON & THE CLAMS ONION ONION
CURTIS HARDING NEED YOUR LOVE FACE YOUR FEAR
Tatouages, piercings, rock’n’roll, autos-motos US ce week end à Séreilhac

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