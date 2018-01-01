EAB 2018 - PLAYLISTS DU 03/04 AU 05/04
L’eau à la Bouche :
Blabla glouglou miam-miam
Du lundi au vendredi - 12h/14h
C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE
PLAYLIST DU MARDI 03 AVRIL
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|MAUSKOVIC DANCE BAND
|DOWN IN THE BASEMENT
|DOWN IN THE BASEMENT
|ALTIN GUN
|CANEY
|ON
|AMEN DUNES
|MIKI DORA
|FREEDOM
|OLDEN YOLK
|CUT TO THE QUICK
|S/T
|BIRTH OF JOY
|HYPER FOCUS
|HYPER FOCUS
|LAME
|WE SHALL OVERCOME
|ALONE & ALRIGHT
|TH DA FREAK
|THICK HEAD
|THE HOOD
|THE SHACKS
|FOLLOW ME
|HAZE
|FRANKIE GOES TO POINTE A PITRE
|CAMEROUN DIAZ
|PLAISIR COUPABLE
|CZARFACE & MF DOOM
|CAPTAIN CRUNCH
|CZARFACE MEETS METAL FACE
|PRHYME
|ROCK IT
|PRHYME 2
|XYZ
|LET ME TRY LOVE
|ARTIFICIAL FLAVORING
|TEENANGER
|JUST DROP IT
|TEENAGER
PLAYLIST DU MERCREDI 04 AVRIL
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|COCKPIT
|QUEEN
|COCKPIT II
|THE EX
|THE HEART CONDUCTOR
|27 PASSPORTS
|DUNGEN & WOODS
|TURN AROUND
|MYTHS 003
|THE GREEN CHILD
|HER MAJESTY II
|S/T
|DRAME
|POESIE PARFAITE
|DRAME 2
|JONATHAN FITOUSSI & CLEMENS HOURRIERE
|LUNAR LEAP
|ESPACES TIMBRES
|ORQUESTA AKOKAN
|LA CORBATA BARATA
|S/T
|ERNIE HAWKS & THE SOUL INVESTIGATORS
|SCORPIO MAN THEME
|SCORPIO MAN
|PREOCCUPATIONS
|ESPIONAGE
|NEW MATERIAL
|BIKE THIEFS
|WAS I AT LEAST FUNNY ?
|LEAN INTO IT
PLAYLIST DU JEUDI 05 AVRIL
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|A PLACE TO BURY STRANGERS
|THERE’S ONLY ONE OF US
|PINNED
|MOANING
|DON’T GO
|S/T
|BIRTH OF JOY
|YOU ARE MANY
|HYPER FOCUS
|MARLIN’S DREAMING
|CHEEKY KIDS
|LIZARD TEARS
|PAGEANTS
|SO COOL
|FOREVER
|PONCTUATION
|FLEUR
|MON HERBIER DU MONDE ENTIER
|SHANNON & THE CLAMS
|ONION
|ONION
|CURTIS HARDING
|NEED YOUR LOVE
|FACE YOUR FEAR
Tatouages, piercings, rock’n’roll, autos-motos US ce week end à Séreilhac