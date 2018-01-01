EAB 2018 - PLAYLISTS DU 04/06 AU 08/06
L’eau à la Bouche :
Blabla glouglou miam-miam
Du lundi au vendredi - 12h/14h
C’ETAIT A GAGNER CETTE SEMAINE
PLAYLIST DU LUNDI 04 JUIN
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|T/O
|LIGHTS ON, PERIODS
|OMINOUS SIGNS
|COCKPIT
|QUEEN
|II
|OLDEN YOLK
|TAKES ONE TO KNOW ONE
|S/T
|NAP EYES
|EVERY TIME THE FEELING
|I’M BAD NOW
|LAME
|EVELYN
|ALONE AND ALRIGHT
|FEDERALE
|RUN MAN RUN
|ALL THE COLOURS OF THE DARK
|BODEGA
|JACK IN TITANIC
|ENDLESS SCROLL
|GROUNDERS
|USED
|COFFEE & JAM
|MICHAEL RAULT
|SLEEP WITH ME
|ITS A NEW DAY TONIGHT
|DUNGEN & WOODS
|TURN AROUND
|MYTHS 003
|MICHAEL MILLIONS
|SUN
|HARD TO BE KING
|CURTIS HARDING
|TILL THE END
|FACE YOUR FEAR
PLAYLIST DU MARDI 05 JUIN
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|HOLY MOTORS
|SIGNS
|SLOW SUNDOWN
|VIVE LA VOID
|RED RIDER
|S/T
|CABBAGE
|EXHIBIT A
|NIHILISTIC GLAMOUR SHOTS
|THE PARKINSONS
|TRICKS
|THE SHAPE OF NOTHING TO COME
|INSECURE MEN
|TEENAGE TOY
|S/T
|CONFIDENCE MAN
|DON’T YOU KNOW I’M IN A BAND
|CONFIDENT MUSIC FOR CONFIDENT PEOPLE
|LA LUZ
|MY GOLDEN ONE
|FLOATING FEATURES
|LAS ROSAS
|FLOOD THIS HOUSE
|SHADOW BY YOUR SIDE
|ERNIE HAWKS & THE SOUL INVESTIGATORS
|BAG FULL OF MIRACLES
|SCORPIO MAN
|THE FRIGHTNRS
|GOTTA FIND A WAY
|MORE TO SAY VERSIONS
|ALTIN GUN
|TATLI DILE GULER YUZE
|ON
PLAYLIST DU MERCREDI 06 JUIN
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|GABRIELLA COHEN
|MUSIC MACHINE
|PINK IS THE COLOUR OF UNCONDITIONAL LOVE
|THE MAUSKOVIC DANCE BAND
|DOWN IN THE BASEMENT
|DOWN IN THE BASEMENT
|KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD
|BEGINNER’S LUCK
|GUMBOOT SOUP
|CANNIBALE
|MAMA
|NO MERCY FOR LOVE
|WAX CHATTELS
|IN MY MOUTH
|S/T
|PREOCCUPATIONS
|ESPIONAGE
|NEW MATERIAL
|PARQUET COURTS
|VIOLENCE
|WIDE AWAKE
|JAROMIL SABOR
|ASTRAL ARMY
|SECOND SCIENCE
|FREAK HEAT WAVES
|SELL A LINE
|BEYOND XXXL
|JACK STAUBER
|BEIRD
|HILO
|JESUSLESFILLES
|PARASOL
|DANIEL
PLAYLIST DU JEUDI 07 JUIN
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|IDLES
|DANNY NEDELKO
|JOY AS AN ACT OF RESISTANCE
|BIKE THIEFS
|WAS I AT LEAST FUNNY ?
|LEAN INTO IT
|THE BUTTERTONES
|JUNGLE
|MIDNIGHT IN A MOONLESS DREAM
|POWERSOLO
|LOST ANGELES
|BO PEEP
|SHANNON & THE CLAMS
|THE BOY
|ONION
|THE JAMES HUNTER SIX
|I DON’T WANNA BE WITHOUT YOU
|WHATEVER IT TAKES
|LA SECTE DU FUTUR
|LE CHAOS DES ESPRITS
|WOUNDED PRINCES
PLAYLIST DU VENDREDI 08 JUIN
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|THE BABE RAINBOW
|SUPERMOON
|DOUBLE RAINBOW
|RF SHANNON
|TOOTH ACHE
|TRICKSTER BLUES
|ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER
|TALKING STRAIGHT
|HOPE DOWNS
|SURF HARP
|DI CIG
|MR BIG PICTURE
|WARMDUSCHER
|1000 WHISPERS
|WHALE CITY
|SHANNON SHAW
|CRYIN MY EYES
|SHANNON IN NASHVILLE
|WOODY MURDER MYSTERY
|JUSQU’AU MATIN
|LOST IN BEAUCAIRE
|CUT WORMS
|TILL TOMORROW GOES AWAY
|HOLLOW GROUND
|SNAPPED ANKLES
|TRUE ECOLOGY
|COME PLAY THE TREES
|TEENANGER
|DAWN
|TEENAGER
|ORQUESTA AKOKAN
|MAMBO RAPIDITO
|S/T
|THE SHACKS
|BLUE&GREY
|HAZE
|VITAL IDLES
|RISING DAMP
|LEFT HAND
THAT FRIDAY FEELING