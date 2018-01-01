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EAB 2018 - PLAYLISTS DU 04/06 AU 08/06

L’eau à la Bouche :
Blabla glouglou miam-miam
Du lundi au vendredi - 12h/14h

- C’ETAIT A GAGNER CETTE SEMAINE

- PLAYLIST DU LUNDI 04 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
T/O LIGHTS ON, PERIODS OMINOUS SIGNS
COCKPIT QUEEN II
OLDEN YOLK TAKES ONE TO KNOW ONE S/T
NAP EYES EVERY TIME THE FEELING I’M BAD NOW
LAME EVELYN ALONE AND ALRIGHT
FEDERALE RUN MAN RUN ALL THE COLOURS OF THE DARK
BODEGA JACK IN TITANIC ENDLESS SCROLL
GROUNDERS USED COFFEE & JAM
MICHAEL RAULT SLEEP WITH ME ITS A NEW DAY TONIGHT
DUNGEN & WOODS TURN AROUND MYTHS 003
MICHAEL MILLIONS SUN HARD TO BE KING
CURTIS HARDING TILL THE END FACE YOUR FEAR

- PLAYLIST DU MARDI 05 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
HOLY MOTORS SIGNS SLOW SUNDOWN
VIVE LA VOID RED RIDER S/T
CABBAGE EXHIBIT A NIHILISTIC GLAMOUR SHOTS
THE PARKINSONS TRICKS THE SHAPE OF NOTHING TO COME
INSECURE MEN TEENAGE TOY S/T
CONFIDENCE MAN DON’T YOU KNOW I’M IN A BAND CONFIDENT MUSIC FOR CONFIDENT PEOPLE
LA LUZ MY GOLDEN ONE FLOATING FEATURES
LAS ROSAS FLOOD THIS HOUSE SHADOW BY YOUR SIDE
ERNIE HAWKS & THE SOUL INVESTIGATORS BAG FULL OF MIRACLES SCORPIO MAN
THE FRIGHTNRS GOTTA FIND A WAY MORE TO SAY VERSIONS
ALTIN GUN TATLI DILE GULER YUZE ON

- PLAYLIST DU MERCREDI 06 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
GABRIELLA COHEN MUSIC MACHINE PINK IS THE COLOUR OF UNCONDITIONAL LOVE
THE MAUSKOVIC DANCE BAND DOWN IN THE BASEMENT DOWN IN THE BASEMENT
KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD BEGINNER’S LUCK GUMBOOT SOUP
CANNIBALE MAMA NO MERCY FOR LOVE
WAX CHATTELS IN MY MOUTH S/T
PREOCCUPATIONS ESPIONAGE NEW MATERIAL
PARQUET COURTS VIOLENCE WIDE AWAKE
JAROMIL SABOR ASTRAL ARMY SECOND SCIENCE
FREAK HEAT WAVES SELL A LINE BEYOND XXXL
JACK STAUBER BEIRD HILO
JESUSLESFILLES PARASOL DANIEL

- PLAYLIST DU JEUDI 07 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
IDLES DANNY NEDELKO JOY AS AN ACT OF RESISTANCE
BIKE THIEFS WAS I AT LEAST FUNNY ? LEAN INTO IT
THE BUTTERTONES JUNGLE MIDNIGHT IN A MOONLESS DREAM
POWERSOLO LOST ANGELES BO PEEP
SHANNON & THE CLAMS THE BOY ONION
THE JAMES HUNTER SIX I DON’T WANNA BE WITHOUT YOU WHATEVER IT TAKES
LA SECTE DU FUTUR LE CHAOS DES ESPRITS WOUNDED PRINCES

- PLAYLIST DU VENDREDI 08 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
THE BABE RAINBOW SUPERMOON DOUBLE RAINBOW
RF SHANNON TOOTH ACHE TRICKSTER BLUES
ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER TALKING STRAIGHT HOPE DOWNS
SURF HARP DI CIG MR BIG PICTURE
WARMDUSCHER 1000 WHISPERS WHALE CITY
SHANNON SHAW CRYIN MY EYES SHANNON IN NASHVILLE
WOODY MURDER MYSTERY JUSQU’AU MATIN LOST IN BEAUCAIRE
CUT WORMS TILL TOMORROW GOES AWAY HOLLOW GROUND
SNAPPED ANKLES TRUE ECOLOGY COME PLAY THE TREES
TEENANGER DAWN TEENAGER
ORQUESTA AKOKAN MAMBO RAPIDITO S/T
THE SHACKS BLUE&GREY HAZE
VITAL IDLES RISING DAMP LEFT HAND

- THAT FRIDAY FEELING

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