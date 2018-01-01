EAB 2018 - PLAYLISTS DU 05/02 AU 09/02
L’eau à la Bouche :
Blabla & glouglou
Du lundi au vendredi - 12h/14h
C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :
PLAYLIST DU LUNDI 05 FEVRIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|SUNFLOWERS
|MONOMANIA
|CASTLE SPELL
|IGUANA DEATH CULT
|THE DREAMER
|THE FIRST STIRRINGS OF HIDEOUS INSECT LIFE
|ZOMBIE ZOMBIE
|HIPPOCAMPE
|LIVITY
|NINOS DO BRASIL
|ALGO OU ALGUEM ENTRE AS ARVORES
|VIDA ETERNA
|PRETTIEST EYES
|UNCUT
|POOLS
|THE LIMINANAS
|THE GIFT
|SHADOW PEOPLE
|ALEXEI SHISHKIN
|PITTSBURGH
|3
|MICHAEL MILLIONS
|SUN
|HARD TO BE KING
|DECA
|THE WAY THROUGH
|THE WAY THROUGH
|KAVIAR SPECIAL (OPE FERAROCK)
|BACH TO SCHOOL
|VORTEX
|BUCK (OPE FERAROCK)
|MILKSHAKE BOOBS
|LIVE
|PROTO IDIOT
|I’M AN ARTIST
|LEISURE OPPORTUNITY
PLAYLIST DU MARDI 06 FEVRIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|CUT WORMS
|TILL TOMORROW GOES AWAY
|SINGLE
|THE LEMON TWIGS
|LIGHT AND LOVE
|BROTHERS OF DESTRUCTION
|THE SCANERS
|NO PLACE IN SPACE
|ST
|WATER FROM YOUR EYES
|LET IT RING
|ALL A DANCE
|HORD
|ELEVEN
|FUTURES EP
|SHOPPING
|THE HYPE
|THE OFFICIAL BODY
|NO AGE
|SQUASHED
|SNARES LIKE A HAIRCUT
|INSECURE MEN
|TEENAGE TOY
|ST
|VOX LOW
|SOMETHING IS WRONG
|ST
|KAVIAR SPECIAL (OPE FERAROCK)
|HOW COME
|VORTEX
|BEE BEE SEA
|THIS DOG IS THE KING OF THE LOSERS
|SONIC BOOMERANG
|MR YOLK
|DON’T PLAY WITH MY EMOTIONS
|SELF PORTRAIT
|SEQUOYAH TIGER
|CASSIUS
|PARABOLABANDIT
|SICK HYENAS
|WHITE FUR
|HEAVEN FOR A WHILE
PLAYLIST DU MERCREDI 07 FEVRIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|CARLTON JUMEL SMITH
|I CAN’T LOVE YOU ANYMORE
|SINGLE
|CURTIS HARDING
|FACE YOUR FEAR
|FACE YOUR FEAR
|OCS
|THE REMOTE VIEWER
|MEMORY OF A CUT OFF HEAD
|MUJERES
|UN SENTIMIENTO IMPORTANTE
|UN SENTIMIENTO IMPORTANTE
|MOONWALKS
|A LITTLE TOUCH OF GRAVITY
|IN LIGHT (THE SCALES IN THE FRAME)
|LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS
|NEVER BE ANOTHER YOU
|SPECIAL NIGHT
|TH DA FREAK
|THICK HEAD
|THE HOOD
|SHAME
|FRICTION
|SONGS OF PRAISE
|BUCK (OPE FERAROCK)
|COME DOWN
|LIVE
|FRANKIE & THE WITCH FINGERS
|BRAIN TELEPHONE
|BRAIN TELEPHONE
|DANNY WATTS
|CARDS WITH THE DEVIL
|BLACK BOY MEETS WORLD
|CLAIRMONT THE SECOND
|WEZIDE
|LIL MONT FROM THE AVE
|TOTAL CONTROL
|LUXURY VACUUM
|LAUGHING AT THE SYSTEM
|THE NUMBER ONES
|LIE TO ME
|ANOTHER SIDE OF THE NUMBER ONES
PLAYLIST DU JEUDI 08 FEVRIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|GOAT GIRL
|THE MAN
|ST
|SAPIN
|HIROSHIMA
|DARK IS THE NIGHT ON IS THE PARTY
|BEECHWOOD
|IM NOT LIKE EVERYBODY ELSE
|SONGS FROM THE LAND OF NOD
|OMNI
|EQUESTRIAN
|MULTI TASK
|LES TIGRES DU FUTUR
|DURS A CUIRE A CURACAO
|LES EVENTREURS DU DANCING
|PETIT FANTOME
|EASY COME EASY GO
|MUN MOUVEMENT POUR LE VENT
|BUCK (OPE FERAROCK)
|YOU DON’T GIVE A SHIT
|LIVE
|CHAIN & THE GANG
|COME OVER
|EXPERIMENTAL MUSIC
L’étoile du Nord - la quinzaine du cinéma nordique de St Junien
Kirsten a bravé la neige de ce vendredi pour nous en dire plus sur cette 5ème édition
PLAYLIST DU VENDREDI 09 FEVRIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|THE GREEN CHILD
|HER MAJESTY II
|ST
|R. MISSING
|UNSUMMERING
|UNSUMMERING
|ROPOPOROSE
|HOLY BIRDS
|KERNEL FOREIGN HANDS
|CIRCA TAPES
|LOCKS & GUTS
|LOVE & VENOM
|LES TIGRES DU FUTUR
|LES EVENTREURS DU DANCING
|LES EVENTREURS DU DANCING
|TY SEGALL
|MY LADY’S ON FIRE
|FREEDOM’S GOBLIN
|THE CASEY JR RIDE
|DREAMS OF A FOOL
|ERROR #404
|JOHN MAUS
|OVER PHANTOM
|SCREEN MEMORIES
|LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS
|SPECIAL NIGHT
|SPECIAL NIGHT
|ANDREW SAVAGE
|INDIAN STYLE
|THAWING DAWN
|LAS ROSAS
|CHRISTA
|SINGLE