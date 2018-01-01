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EAB 2018 - PLAYLISTS DU 05/02 AU 09/02

L’eau à la Bouche :
Blabla & glouglou
Du lundi au vendredi - 12h/14h

- C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :

- PLAYLIST DU LUNDI 05 FEVRIER

GROUPE TITRE ALBUM
SUNFLOWERS MONOMANIA CASTLE SPELL
IGUANA DEATH CULT THE DREAMER THE FIRST STIRRINGS OF HIDEOUS INSECT LIFE
ZOMBIE ZOMBIE HIPPOCAMPE LIVITY
NINOS DO BRASIL ALGO OU ALGUEM ENTRE AS ARVORES VIDA ETERNA
PRETTIEST EYES UNCUT POOLS
THE LIMINANAS THE GIFT SHADOW PEOPLE
ALEXEI SHISHKIN PITTSBURGH 3
MICHAEL MILLIONS SUN HARD TO BE KING
DECA THE WAY THROUGH THE WAY THROUGH
KAVIAR SPECIAL (OPE FERAROCK) BACH TO SCHOOL VORTEX
BUCK (OPE FERAROCK) MILKSHAKE BOOBS LIVE
PROTO IDIOT I’M AN ARTIST LEISURE OPPORTUNITY

- PLAYLIST DU MARDI 06 FEVRIER

GROUPE TITRE ALBUM
CUT WORMS TILL TOMORROW GOES AWAY SINGLE
THE LEMON TWIGS LIGHT AND LOVE BROTHERS OF DESTRUCTION
THE SCANERS NO PLACE IN SPACE ST
WATER FROM YOUR EYES LET IT RING ALL A DANCE
HORD ELEVEN FUTURES EP
SHOPPING THE HYPE THE OFFICIAL BODY
NO AGE SQUASHED SNARES LIKE A HAIRCUT
INSECURE MEN TEENAGE TOY ST
VOX LOW SOMETHING IS WRONG ST
KAVIAR SPECIAL (OPE FERAROCK) HOW COME VORTEX
BEE BEE SEA THIS DOG IS THE KING OF THE LOSERS SONIC BOOMERANG
MR YOLK DON’T PLAY WITH MY EMOTIONS SELF PORTRAIT
SEQUOYAH TIGER CASSIUS PARABOLABANDIT
SICK HYENAS WHITE FUR HEAVEN FOR A WHILE

- PLAYLIST DU MERCREDI 07 FEVRIER

GROUPE TITRE ALBUM
CARLTON JUMEL SMITH I CAN’T LOVE YOU ANYMORE SINGLE
CURTIS HARDING FACE YOUR FEAR FACE YOUR FEAR
OCS THE REMOTE VIEWER MEMORY OF A CUT OFF HEAD
MUJERES UN SENTIMIENTO IMPORTANTE UN SENTIMIENTO IMPORTANTE
MOONWALKS A LITTLE TOUCH OF GRAVITY IN LIGHT (THE SCALES IN THE FRAME)
LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS NEVER BE ANOTHER YOU SPECIAL NIGHT
TH DA FREAK THICK HEAD THE HOOD
SHAME FRICTION SONGS OF PRAISE
BUCK (OPE FERAROCK) COME DOWN LIVE
FRANKIE & THE WITCH FINGERS BRAIN TELEPHONE BRAIN TELEPHONE
DANNY WATTS CARDS WITH THE DEVIL BLACK BOY MEETS WORLD
CLAIRMONT THE SECOND WEZIDE LIL MONT FROM THE AVE
TOTAL CONTROL LUXURY VACUUM LAUGHING AT THE SYSTEM
THE NUMBER ONES LIE TO ME ANOTHER SIDE OF THE NUMBER ONES

- PLAYLIST DU JEUDI 08 FEVRIER

GROUPE TITRE ALBUM
GOAT GIRL THE MAN ST
SAPIN HIROSHIMA DARK IS THE NIGHT ON IS THE PARTY
BEECHWOOD IM NOT LIKE EVERYBODY ELSE SONGS FROM THE LAND OF NOD
OMNI EQUESTRIAN MULTI TASK
LES TIGRES DU FUTUR DURS A CUIRE A CURACAO LES EVENTREURS DU DANCING
PETIT FANTOME EASY COME EASY GO MUN MOUVEMENT POUR LE VENT
BUCK (OPE FERAROCK) YOU DON’T GIVE A SHIT LIVE
CHAIN & THE GANG COME OVER EXPERIMENTAL MUSIC
L’étoile du Nord - la quinzaine du cinéma nordique de St Junien
Kirsten a bravé la neige de ce vendredi pour nous en dire plus sur cette 5ème édition

- PLAYLIST DU VENDREDI 09 FEVRIER

GROUPE TITRE ALBUM
THE GREEN CHILD HER MAJESTY II ST
R. MISSING UNSUMMERING UNSUMMERING
ROPOPOROSE HOLY BIRDS KERNEL FOREIGN HANDS
CIRCA TAPES LOCKS & GUTS LOVE & VENOM
LES TIGRES DU FUTUR LES EVENTREURS DU DANCING LES EVENTREURS DU DANCING
TY SEGALL MY LADY’S ON FIRE FREEDOM’S GOBLIN
THE CASEY JR RIDE DREAMS OF A FOOL ERROR #404
JOHN MAUS OVER PHANTOM SCREEN MEMORIES
LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS SPECIAL NIGHT SPECIAL NIGHT
ANDREW SAVAGE INDIAN STYLE THAWING DAWN
LAS ROSAS CHRISTA SINGLE

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