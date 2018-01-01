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EAB 2018 - PLAYLISTS DU 05/11 AU 09/11

L’eau à la Bouche :
Blabla glouglou miam-miam
Du lundi au vendredi - 12h/14h

A GAGNER CETTE SEMAINE :

- PLAYLIST DU LUNDI 05 NOVEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
THE AR KAICS DISTEMPER IN THIS TIME
PILL FRUIT SOFT HELL
KEV BROWN REAL LIFE HOMEWORK
REASON DRIVE SLOW / TASTE LIKE HEAVEN THERE YOU HAVE IT
BAXTER DURY, DELILAH HOLLIDAY, ETIENNE DE CRECY WALK AWAY BED
ETIENNE JAUMET UNITY 8 REGARDS OBLIQUES
FENSTER HBW THE ROOM
THE HOLYDRUG COUPLE WATERFALLS HYPER SUPER MEGA
GO !ZILLA DEMONS ARE CLOSER MODERN JUNGLE’S PRISONERS
TY SEGALL I’M A MAN FUDGE SANDWICH
SAN CAROL (OPE FERAROCK) CANCER HOUDINI

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- PLAYLIST DU MARDI 06 NOVEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
COOL SOUNDS CACTUS COUNTRY CACTUS COUNTRY
RF SHANNON TOOTH ACHE TRICKSTER BLUES
LE RY-CO JAZZ MAMBO RYCO DANSONS AVEC LE RY-CO JAZZ
THE SHA LA DAS DO WHAT LOVE IN THE WIND
WOOLEN MEN BRICK HORIZON POST
GROUNDERS USED COFFEE & JAM
RENDEZ VOUS PARALYSED SUPERIOR STATE
THE KVB INTO LIFE ONLY NOW FOREVER
MICK JENKINS UNDERSTOOD PIECES OF A MAN
BLAHZAY BLAHZAY LET THE BEAST OUT EVERYTHYNG IZ POSSIBLE
HUBERT LENOIR RECOMMENCER DARLENE

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- PLAYLIST DU MERCREDI 07 NOVEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
INSECURE MEN A RAINY NIGHT IN SOHO KARAOKE FOR ONE VOL 1
FOREVERT PAVOT LA SOUPE A LA GROLLE LA PANTOUFLE
KURT VILE COME AGAIN BOTTLE IT IN
MOONTRIBE OSMIUM ST
GRAND CIEL IN A HEARTBEAT ATER/ITERARE
JONATHAN FITOUSSI & CLEMENS HOURRIERE LUNAR LEAP ESPACES TIMBRES
TESS PARKS & ANTON NEWCOMBE MONOCHRONME WOUND S/T
MOLLY BURCH WILD FIRST FLOWER
MARBLED EYE NEW CREASE LEISURE
IT IT ANITA USER GUIDE LAURENT
CASIMIR LETANG TRAVAIL ZENFANTS ! CHANTEZ APRES ! DISQUES DEBS INTERNATIONAL VOL 1
"Traces et effacement de la Grande Guerre dans un village corrézien"
Philippe Bertin (Grand Angle) et Florence Evrard (La Gaillarde) sont à l’origine de cet événement expo - fanzine - film - lecture-concert proposé à la BFM de Limoges, jeudi à partir de 18h.
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