EAB 2018 - PLAYLISTS DU 05/11 AU 09/11
L’eau à la Bouche :
Blabla glouglou miam-miam
Du lundi au vendredi - 12h/14h
A GAGNER CETTE SEMAINE :
PLAYLIST DU LUNDI 05 NOVEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|THE AR KAICS
|DISTEMPER
|IN THIS TIME
|PILL
|FRUIT
|SOFT HELL
|KEV BROWN
|REAL LIFE
|HOMEWORK
|REASON
|DRIVE SLOW / TASTE LIKE HEAVEN
|THERE YOU HAVE IT
|BAXTER DURY, DELILAH HOLLIDAY, ETIENNE DE CRECY
|WALK AWAY
|BED
|ETIENNE JAUMET
|UNITY
|8 REGARDS OBLIQUES
|FENSTER
|HBW
|THE ROOM
|THE HOLYDRUG COUPLE
|WATERFALLS
|HYPER SUPER MEGA
|GO !ZILLA
|DEMONS ARE CLOSER
|MODERN JUNGLE’S PRISONERS
|TY SEGALL
|I’M A MAN
|FUDGE SANDWICH
|SAN CAROL (OPE FERAROCK)
|CANCER
|HOUDINI
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PLAYLIST DU MARDI 06 NOVEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|COOL SOUNDS
|CACTUS COUNTRY
|CACTUS COUNTRY
|RF SHANNON
|TOOTH ACHE
|TRICKSTER BLUES
|LE RY-CO JAZZ
|MAMBO RYCO
|DANSONS AVEC LE RY-CO JAZZ
|THE SHA LA DAS
|DO WHAT
|LOVE IN THE WIND
|WOOLEN MEN
|BRICK HORIZON
|POST
|GROUNDERS
|USED
|COFFEE & JAM
|RENDEZ VOUS
|PARALYSED
|SUPERIOR STATE
|THE KVB
|INTO LIFE
|ONLY NOW FOREVER
|MICK JENKINS
|UNDERSTOOD
|PIECES OF A MAN
|BLAHZAY BLAHZAY
|LET THE BEAST OUT
|EVERYTHYNG IZ POSSIBLE
|HUBERT LENOIR
|RECOMMENCER
|DARLENE
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PLAYLIST DU MERCREDI 07 NOVEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|INSECURE MEN
|A RAINY NIGHT IN SOHO
|KARAOKE FOR ONE VOL 1
|FOREVERT PAVOT
|LA SOUPE A LA GROLLE
|LA PANTOUFLE
|KURT VILE
|COME AGAIN
|BOTTLE IT IN
|MOONTRIBE
|OSMIUM
|ST
|GRAND CIEL
|IN A HEARTBEAT
|ATER/ITERARE
|JONATHAN FITOUSSI & CLEMENS HOURRIERE
|LUNAR LEAP
|ESPACES TIMBRES
|TESS PARKS & ANTON NEWCOMBE
|MONOCHRONME WOUND
|S/T
|MOLLY BURCH
|WILD
|FIRST FLOWER
|MARBLED EYE
|NEW CREASE
|LEISURE
|IT IT ANITA
|USER GUIDE
|LAURENT
|CASIMIR LETANG
|TRAVAIL ZENFANTS ! CHANTEZ APRES !
|DISQUES DEBS INTERNATIONAL VOL 1
"Traces et effacement de la Grande Guerre dans un village corrézien"
Philippe Bertin (Grand Angle) et Florence Evrard (La Gaillarde) sont à l’origine de cet événement expo - fanzine - film - lecture-concert proposé à la BFM de Limoges, jeudi à partir de 18h.