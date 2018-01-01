EAB 2018 - PLAYLISTS DU 09/04 AU 12/04
L’eau à la Bouche :
Blabla glouglou miam-miam
Du lundi au vendredi - 12h/14h
PLAYLIST DU LUNDI 09 AVRIL
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|CABBAGE
|EXHIBIT A
|NIHILISTIC GLAMOUR SHOTS
|GOAT GIRL
|VIPER FISH
|S/T
|BONNY DOON
|LONG WAVE
|LONG WAVE
|MARLON WILLIAMS
|NOBODY GETS WHAT THEY WANT ANYMORE
|MAKE WAY FOR LOVE
|ORQUESTA AKOKAN
|OTRO NIVEL
|S/T
|CALIBRO 35
|SUPERSTUDIO
|DECADE
|VOLAGE
|PERMANENT FEELING
|SITTIN’ SIDEWAYS
|SURF HARP
|CATHOLIC GLASS
|MR BIG PICTURE
|BOY HARSHER
|PAIN
|LESSER MAN
|VOX LOW
|SOME WORDS OF FAITH
|S/T
|ALTIN GUN
|CEMALIM
|ON
|MAUSKOVIC DANCE BAND
|TUTO BAY
|DOWN IN THE BASEMENT
PLAYLIST DU MARDI 10 AVRIL
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|VINTAGE CROP
|NEW AGE
|NEW AGE
|DRAME
|DEFONCE HUMANITAIRE
|DRAME 2
|CZARFACE & MF DOOM
|BROWN THROWN
|CZARFACE MEET METAL FACE
|EVIDENCE
|TO MAKE A LONG STORY LONGER
|WEATHER OR NOT
|ERNIE HAWKS & THE SOUL INVESTIGATORS
|THE SCORPIO WALK
|SCORPIO MAN
|FRANKIE GOES TO POINTE A PITRE
|CAMEROUN DIAZ
|PLAISIR COUPABLE
|ROSE MERCIE
|FLOATING
|S/T
|PONCTUATION
|TROIS SEMAINES
|MON HERBIER DU MONDE ENTIER
|PREOCCUPATIONS
|ESPIONAGE
|NEW MATERIAL
|MEAT WAVE
|NO LIGHT
|THE INCESSANT
|INSECURE MEN
|SUBARU NIGHTS
|S/T
|C.A.R
|HEAT
|PINNED
PLAYLIST DU MERCREDI 11 AVRIL
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|LAS ROSAS
|LOST CAST
|SHADOW BY YOUR SIDE
|SANTOROS
|WHEN YOU CRY AT NIGHT
|BAD HABITS EP
|WATER FROM YOUR EYES
|WE’RE SET UP
|ALL A DANCE
|JONATHAN FITOUSSI & CLEMENS HOURRIERE
|LUNAR LEAP
|ESPACES TIMBRES
|SUUNS
|BASELINE
|FELT
|T/O
|A DOG IN THE SLEEVE
|OMINOUS SIGNS
|SONIDO GALLO NEGRO
|LA DANZA DE LOS DIABLOS
|MAMBO COSMICO
|CARLTON JUMEL SMITH
|I CAN’T LOVE YOU ANYMORE
|ST
|LAME
|EVELYN
|ALONE & ALRIGHT
|PHOBOPHOBES
|HUMAN BABY
|MINIATURE WORLD
|KING KRULE
|DUM SURFER
|THE OOZ
|BISHOP NEHRU
|POTASSIUM
|ELEVATORS ACT I & II
PLAYLIST DU JEUDI 12 AVRIL
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|PIST IDIOTS
|LEAVE IT AT THAT
|SINGLE
|FUGLY
|TAKE YOU HOME TONIGHT
|MILLENIAL SHIT
|THE SHACKS
|FOLLOW ME
|HAZE
|HALEY HEYNDERICKX
|OOM SHA LA LA
|I NEED TO START A GARDEN
|MIND SPIDERS
|ICE BEAR
|FURIES
|XYZ
|DON’T TREAD ON ME
|ARTIFICIAL FLAVORING
|SHOPPING
|SHAVE YOUR HEAD
|THE OFFICIAL BODY
That WEEK END feeling