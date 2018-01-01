Écoutez la radio en ligne !
Menu
Accueil > La grille > L’Eau à la Bouche > EAB 2018 - PLAYLISTS DU (...)

EAB 2018 - PLAYLISTS DU 09/04 AU 12/04

L’eau à la Bouche :
Blabla glouglou miam-miam
Du lundi au vendredi - 12h/14h

HTML - 27.1 ko
COUP DE COEUR FERAROCK

- PLAYLIST DU LUNDI 09 AVRIL

GROUPE TITRE ALBUM
CABBAGE EXHIBIT A NIHILISTIC GLAMOUR SHOTS
GOAT GIRL VIPER FISH S/T
BONNY DOON LONG WAVE LONG WAVE
MARLON WILLIAMS NOBODY GETS WHAT THEY WANT ANYMORE MAKE WAY FOR LOVE
ORQUESTA AKOKAN OTRO NIVEL S/T
CALIBRO 35 SUPERSTUDIO DECADE
VOLAGE PERMANENT FEELING SITTIN’ SIDEWAYS
SURF HARP CATHOLIC GLASS MR BIG PICTURE
BOY HARSHER PAIN LESSER MAN
VOX LOW SOME WORDS OF FAITH S/T
ALTIN GUN CEMALIM ON
MAUSKOVIC DANCE BAND TUTO BAY DOWN IN THE BASEMENT

- PLAYLIST DU MARDI 10 AVRIL

GROUPE TITRE ALBUM
VINTAGE CROP NEW AGE NEW AGE
DRAME DEFONCE HUMANITAIRE DRAME 2
CZARFACE & MF DOOM BROWN THROWN CZARFACE MEET METAL FACE
EVIDENCE TO MAKE A LONG STORY LONGER WEATHER OR NOT
ERNIE HAWKS & THE SOUL INVESTIGATORS THE SCORPIO WALK SCORPIO MAN
FRANKIE GOES TO POINTE A PITRE CAMEROUN DIAZ PLAISIR COUPABLE
ROSE MERCIE FLOATING S/T
PONCTUATION TROIS SEMAINES MON HERBIER DU MONDE ENTIER
PREOCCUPATIONS ESPIONAGE NEW MATERIAL
MEAT WAVE NO LIGHT THE INCESSANT
INSECURE MEN SUBARU NIGHTS S/T
C.A.R HEAT PINNED

- PLAYLIST DU MERCREDI 11 AVRIL

GROUPE TITRE ALBUM
LAS ROSAS LOST CAST SHADOW BY YOUR SIDE
SANTOROS WHEN YOU CRY AT NIGHT BAD HABITS EP
WATER FROM YOUR EYES WE’RE SET UP ALL A DANCE
JONATHAN FITOUSSI & CLEMENS HOURRIERE LUNAR LEAP ESPACES TIMBRES
SUUNS BASELINE FELT
T/O A DOG IN THE SLEEVE OMINOUS SIGNS
SONIDO GALLO NEGRO LA DANZA DE LOS DIABLOS MAMBO COSMICO
CARLTON JUMEL SMITH I CAN’T LOVE YOU ANYMORE ST
LAME EVELYN ALONE & ALRIGHT
PHOBOPHOBES HUMAN BABY MINIATURE WORLD
KING KRULE DUM SURFER THE OOZ
BISHOP NEHRU POTASSIUM ELEVATORS ACT I & II

- PLAYLIST DU JEUDI 12 AVRIL

GROUPE TITRE ALBUM
PIST IDIOTS LEAVE IT AT THAT SINGLE
FUGLY TAKE YOU HOME TONIGHT MILLENIAL SHIT
THE SHACKS FOLLOW ME HAZE
HALEY HEYNDERICKX OOM SHA LA LA I NEED TO START A GARDEN
MIND SPIDERS ICE BEAR FURIES
XYZ DON’T TREAD ON ME ARTIFICIAL FLAVORING
SHOPPING SHAVE YOUR HEAD THE OFFICIAL BODY

- That WEEK END feeling

Plus d'infos :

Partagez

Recherche

Haut de page