EAB 2018 - PLAYLISTS DU 11/06 AU 14/06
L’eau à la Bouche :
Blabla glouglou miam-miam
Du lundi au vendredi - 12h/14h
C’ETAIT A GAGNER CETTE SEMAINE
PLAYLIST DU LUNDI 11 JUIN
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER
|TALKING STRAIGHT
|HOPE DOWNS
|OCS
|THE REMOTE VIEWER
|MEMORY OF A CUT OFF HEAD
|WOODEN SHJIPS
|ALREADY GONE
|V
|ESCAPE-ISM
|THEY TOOK THE WAVES
|INTRODUCTION TO ESCAPE-ISM
|BEACH SKULLS
|SUN
|LAS DUNAS
|PONCTUATION
|EXIL
|MON HERBIER DU MONDE ENTIER
|KEPA (OPE FERAROCK)
|HELLO BABE !
|DOCTOR DO SOMETHING
|ARCHIE & THE BUNKER
|THE CUTTING EDGE
|SONGS FROM THE LODGE
|PROTOMARTYR
|MY CHILDREN
|RELATIVES IN DESCENT
|WAX CHATTELS
|GILLIAN
|S/T
|VOX LOW
|SOMETHING IS WRONG
|S/T
|TH DA FREAK
|THICK HEAD
|THE HOOD
|COCKPIT
|SCIE (SAW)
|II
|BODEGA
|HOW DID THIS HAPPEN ?!
|ENDLESS SCROLL
PLAYLIST DU MARDI 12 JUIN
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|CHARLES WATSON
|ABANDONED BUICK
|NOW THAT I’M A RIVER
|AMEN DUNES
|MIKI DORA
|FREEDOM
|FRANCKY GOES TO POINTE A PITRE
|CAMEROUN DIAZ
|PLAISIR COUPABLE
|THE MAUSKOVIC DANCE BAND
|CONTINUE THE FUN
|DOWN IN THE BASEMENT
|PETIT FANTOME
|LIBERATIONS TERRIBLES
|UN MOUVEMENT POUR LE VENT
|A PLACE TO BURY STRANGERS
|SITUATIONS CHANGES
|PINNED
|GABRIELLA COHEN
|NEIL YOUNG GOES CRAZY
|PINK IS THE COLOUR OF UNCONDITIONAL LOVE
|WIREHEADS
|IS FRANCES FAYE GOD ?
|LIGHTNING EARS
|ICEAGE
|HURRAH
|BEYONDLESS
|SIEVEHEAD
|YOUNG HEART
|WORTHLESS SOUL
|WOODY MURDER MYSTERY
|ROSES
|LOST IN BEAUCAIRE
|STRATOCASTORS
|AINSI VA LA VIE
|LIVING UNDER THE JOHNNY VACANCES
PLAYLIST DU MERCREDI 13 JUIN
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|VOLAGE
|WHISPERS
|SITTIN’ SIDEWAYS
|THE CASEY JR RIDE
|TELL THEM LIES
|ERROR #404
|VEIK
|BREAD & CIRCUSES
|WOOTBALL 2018
|PARQUET COURTS
|BEFORE THE WATER GETS TOO HIGH
|WIDE AWAKE !
|LAS ROSAS
|FLOOD THIS HOUSE
|SHADOW BY YOUR SIDE
|RF SHANNON
|TOOTH ACHE
|TRICKSTER BLUES
|PIERRE VASSILIU
|EN VADROUILLE A MONTPELLIER
|FACE B - 1965-1981
|BAXTER DURY
|MIAMI
|PRINCE OF TEARS
|ERNIE HAWKS & THE SOUL INVESTIGATORS
|THE SCORPIO WALK
|SCORPIO MAN
|CANARI
|L’AUBE
|DESAMORCEUR
|SEQUOYAH TIGER
|CASSIUS
|PARABOLABANDIT
|ARIEL PINK
|ANOTHER WEEKEND
|DEDICATED TO BOBBY JAMESON
PLAYLIST DU JEUDI 14 JUIN
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|LES BOIS SIROP
|JE VOUDRAIS DANSER AVEC TOI
|DISQUE LA RAYE
|FASCINATOR
|YOUR MONEY, IT’S UGLY
|WATER SIGN
|CABBAGE
|EXHIBIT A
|NIHILISTIC GLAMOUR SHOTS
|WARMDUSCHER
|1000 WHISPERS
|WHALE CITY
|BONNY DOON
|I AM HERE (I AM ALIVE)
|LONGWAVE
|SHANNON SHAW
|FREDDIES’N’TEDDIES
|SHANNON IN NASHVILLE
|VIDEOTAPEMUSIC
|SULTRY NIGHT SLOW
|SOUVENIR
|MICHAEL RAULT
|SLEEP WITH ME
|IT’S A NEW DAY TONIGHT
|VINTAGE CROP
|NEW AGE
|NEW AGE
|LA SECTE DU FUTUR
|FIRST MEN ON THE MOON
|WOUNDED PRINCES
|CUT WORMS
|TILL TOMORROW GOES AWAY
|HOLLOW GROUND
|BOYTOY
|NY RIP OFF
|NIGHT LEAF
|LAME
|SUE
|ALONE & ALRIGHT
CE WEEK END :
FORMA c’est quoi ?