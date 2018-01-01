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EAB 2018 - PLAYLISTS DU 11/06 AU 14/06

L’eau à la Bouche :
Blabla glouglou miam-miam
Du lundi au vendredi - 12h/14h

- C’ETAIT A GAGNER CETTE SEMAINE

- PLAYLIST DU LUNDI 11 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER TALKING STRAIGHT HOPE DOWNS
OCS THE REMOTE VIEWER MEMORY OF A CUT OFF HEAD
WOODEN SHJIPS ALREADY GONE V
ESCAPE-ISM THEY TOOK THE WAVES INTRODUCTION TO ESCAPE-ISM
BEACH SKULLS SUN LAS DUNAS
PONCTUATION EXIL MON HERBIER DU MONDE ENTIER
KEPA (OPE FERAROCK) HELLO BABE ! DOCTOR DO SOMETHING
ARCHIE & THE BUNKER THE CUTTING EDGE SONGS FROM THE LODGE
PROTOMARTYR MY CHILDREN RELATIVES IN DESCENT
WAX CHATTELS GILLIAN S/T
VOX LOW SOMETHING IS WRONG S/T
TH DA FREAK THICK HEAD THE HOOD
COCKPIT SCIE (SAW) II
BODEGA HOW DID THIS HAPPEN ?! ENDLESS SCROLL

- PLAYLIST DU MARDI 12 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
CHARLES WATSON ABANDONED BUICK NOW THAT I’M A RIVER
AMEN DUNES MIKI DORA FREEDOM
FRANCKY GOES TO POINTE A PITRE CAMEROUN DIAZ PLAISIR COUPABLE
THE MAUSKOVIC DANCE BAND CONTINUE THE FUN DOWN IN THE BASEMENT
PETIT FANTOME LIBERATIONS TERRIBLES UN MOUVEMENT POUR LE VENT
A PLACE TO BURY STRANGERS SITUATIONS CHANGES PINNED
GABRIELLA COHEN NEIL YOUNG GOES CRAZY PINK IS THE COLOUR OF UNCONDITIONAL LOVE
WIREHEADS IS FRANCES FAYE GOD ? LIGHTNING EARS
ICEAGE HURRAH BEYONDLESS
SIEVEHEAD YOUNG HEART WORTHLESS SOUL
WOODY MURDER MYSTERY ROSES LOST IN BEAUCAIRE
STRATOCASTORS AINSI VA LA VIE LIVING UNDER THE JOHNNY VACANCES

- PLAYLIST DU MERCREDI 13 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
VOLAGE WHISPERS SITTIN’ SIDEWAYS
THE CASEY JR RIDE TELL THEM LIES ERROR #404
VEIK BREAD & CIRCUSES WOOTBALL 2018
PARQUET COURTS BEFORE THE WATER GETS TOO HIGH WIDE AWAKE !
LAS ROSAS FLOOD THIS HOUSE SHADOW BY YOUR SIDE
RF SHANNON TOOTH ACHE TRICKSTER BLUES
PIERRE VASSILIU EN VADROUILLE A MONTPELLIER FACE B - 1965-1981
BAXTER DURY MIAMI PRINCE OF TEARS
ERNIE HAWKS & THE SOUL INVESTIGATORS THE SCORPIO WALK SCORPIO MAN
CANARI L’AUBE DESAMORCEUR
SEQUOYAH TIGER CASSIUS PARABOLABANDIT
ARIEL PINK ANOTHER WEEKEND DEDICATED TO BOBBY JAMESON

- PLAYLIST DU JEUDI 14 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
LES BOIS SIROP JE VOUDRAIS DANSER AVEC TOI DISQUE LA RAYE
FASCINATOR YOUR MONEY, IT’S UGLY WATER SIGN
CABBAGE EXHIBIT A NIHILISTIC GLAMOUR SHOTS
WARMDUSCHER 1000 WHISPERS WHALE CITY
BONNY DOON I AM HERE (I AM ALIVE) LONGWAVE
SHANNON SHAW FREDDIES’N’TEDDIES SHANNON IN NASHVILLE
VIDEOTAPEMUSIC SULTRY NIGHT SLOW SOUVENIR
MICHAEL RAULT SLEEP WITH ME IT’S A NEW DAY TONIGHT
VINTAGE CROP NEW AGE NEW AGE
LA SECTE DU FUTUR FIRST MEN ON THE MOON WOUNDED PRINCES
CUT WORMS TILL TOMORROW GOES AWAY HOLLOW GROUND
BOYTOY NY RIP OFF NIGHT LEAF
LAME SUE ALONE & ALRIGHT

- CE WEEK END :

FORMA c’est quoi ?
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