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EAB 2018 - PLAYLISTS DU 12/02 AU 16/02

L’eau à la Bouche :
Blabla & glouglou
Du lundi au vendredi - 12h/14h

- C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :

- PLAYLIST DU LUNDI 12 FEVRIER

GROUPE TITRE ALBUM
HOLY MOTORS HONEYMOONING SLOW SUNDOWN
WORKHORSE POCALYPSE NO SUN
KAVIAR SPECIAL DEAD END VORTEX
SUNFLOWERS MONOMANIA CASTLE SPELL
DUCK DUCK GREY DUCK (OPE FERAROCK) MEET ME IN THE CITY TRAFFIC JAM
L’AN2000 STRANGERS STRANGERS EP
NOSEHOLES YELZIN’S AFFAIR DANGER DANCE
LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS WORK TO DO SPECIAL NIGHT
GHOSTFACE KILLAH & APOLLO BROWN I DECLARE WAR THE BROWN TAPE
SCALLOPS HOTEL WHEREAREEWE SINGLE
THE CASEY JR RIDE TELL THEM LIES ERROR #404
CANARI L’AUBE DESAMORCEUR
MR. YOLK BEES W/MICKY DENNY SELF PORTRAIT

- PLAYLIST DU MARDI 13 FEVRIER

GROUPE TITRE ALBUM
KEVIN MORBY & WAXAHATCHEE FAREWELL TRANSMISSION 7"
ULTIMATE PAINTING NOT GONNA BURN MYSELF ANYMORE UP !
VOX LOW NOW WE’RE READY TO SPEND ST
NISANTASHI PRIMARY SCHOOL PAST YESTERDAY ST
THE SHIFTERS CREGGAN SHOPS ST
ESCAPE-ISM THEY TOOK THE WAVES INTRODUCTION TO ESCAPE-ISM
MYCIAA CHAQUE SECONDE COMPTE DE LA VIOLENCE ORDINAIRE
SNAPPED ANKLES TRUE ECOLOGY COME PLAY THE TREES
CALIBRO 35 SUPERSTUDIO DECADE
DUCK DUCK GREY DUCK (OPE FERAROCK) BEL OISEAU TRAFFIC JAM
THE FRIGHTNRS GOTTA FIND A WAY MORE TO SAY
WILLIAM Z VILLAIN ANYBODY GONNA MOVE ST
JPEG MAFIA THUG TEARS VETERAN

- PLAYLIST DU MERCREDI 14 FEVRIER

GROUPE TITRE ALBUM
THE SHACKS FOLLOW ME HAZE
LAWRENCE ARABIA SOLITARY GUYS SINGLE
CURTIS HARDING FACE YOUR FEAR FACE YOUR FEAR
THE JAMES HUNTER SIX I DON’T WANNA BE WITHOUT YOU WHATEVER IT TAKES
PIERRE VASSILIU EN VADROUILLE A MONTPELLIER FACE B
YVES BERNARD OBJECTIFS ET COMPETENCES L’OREILLE
WATER FROM YOUR EYES LET IT RING ALL A DANCE
DOLLKRAUT RED GIRL HOLY GHOST PEOPLE
SANTOROS TURN YOUR BACK ON ME BAD HABITS EP
SHOPPING SHAVE YOUR HEAD THE OFFICIAL BODY
TEENANGER WEIRD MONEY TEENAGER
DUCK DUCK GREY DUCK (OPE FERAROCK) MARMARA TRAFFIC JAM
MATTIEL BABY BROTHER MATTIEL LP
DECA THE WAY IN THE WAY THROUGH

- La triste histoire de Thomas, une oie bisexuelle. (#nomoreStvalentin) CLIC&READ

- PLAYLIST DU JEUDI 15 FEVRIER

GROUPE TITRE ALBUM
MOON GOGO JOY JOY
WOLF MOUNTAINS STOMP SUPERHEAVVY
MICHAEL MILLIONS SUN HARD TO BE KING
DANNY WATTS PILL BLACK BOY MEETS WORLD
COTILLON I LIKE PEOPLE THE AFTERNOONS
MARLIN’S DREAMING CHEEKY KIDS LIZARD TEARS
JESSICA 93 MENTAL INSTITUTION GUILTY SPECIES
PROTO IDIOT I’M AN ARTIST LEISURE OPPORTUNITY

- ATTENTION AU TUBE !

- PLAYLIST DU VENDREDI 16 FEVRIER

GROUPE TITRE ALBUM
ERNIE HAWKS & THE SOUL INVESTIGATORS THE SCORPIO WALK SCORPIO MAN
SANTOROS WHEN YOU CRY AT NIGHT BAD HABITS EP
TH DA FREAK OLD LADIES OF THE BLOCKS THE HOOD
SHAME FRICTION SONGS OF PRAISE
PONCTUATION EXIL MON HERBIER DU MONDE ENTIER
MARLON WILLIAMS WHAT’S CHASING YOU MAKE WAY FOR LOVE
ROPOPOROSE HOLY BIRDS KERNEL FOREIGN HANDS
GOLDEN TEACHER SHATTER NO LUSCIOUS LIFE
JOHN MAUS OVER PHANTOM SCREEN MEMORIES
CAR SEAT HEADREST MY BOY TWIN FANTAISY
BEECHWOOD I’M NOT LIKE EVERYBODY ELSE SONGS FROM THE LAND OF NOD
SHANNON AND THE CLAMS THE BOY ONION

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