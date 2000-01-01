EAB 2018 - PLAYLISTS DU 12/02 AU 16/02
L’eau à la Bouche :
Blabla & glouglou
Du lundi au vendredi - 12h/14h
C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :
PLAYLIST DU LUNDI 12 FEVRIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|HOLY MOTORS
|HONEYMOONING
|SLOW SUNDOWN
|WORKHORSE
|POCALYPSE
|NO SUN
|KAVIAR SPECIAL
|DEAD END
|VORTEX
|SUNFLOWERS
|MONOMANIA
|CASTLE SPELL
|DUCK DUCK GREY DUCK (OPE FERAROCK)
|MEET ME IN THE CITY
|TRAFFIC JAM
|L’AN2000
|STRANGERS
|STRANGERS EP
|NOSEHOLES
|YELZIN’S AFFAIR
|DANGER DANCE
|LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS
|WORK TO DO
|SPECIAL NIGHT
|GHOSTFACE KILLAH & APOLLO BROWN
|I DECLARE WAR
|THE BROWN TAPE
|SCALLOPS HOTEL
|WHEREAREEWE
|SINGLE
|THE CASEY JR RIDE
|TELL THEM LIES
|ERROR #404
|CANARI
|L’AUBE
|DESAMORCEUR
|MR. YOLK
|BEES W/MICKY DENNY
|SELF PORTRAIT
PLAYLIST DU MARDI 13 FEVRIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|KEVIN MORBY & WAXAHATCHEE
|FAREWELL TRANSMISSION
|7"
|ULTIMATE PAINTING
|NOT GONNA BURN MYSELF ANYMORE
|UP !
|VOX LOW
|NOW WE’RE READY TO SPEND
|ST
|NISANTASHI PRIMARY SCHOOL
|PAST YESTERDAY
|ST
|THE SHIFTERS
|CREGGAN SHOPS
|ST
|ESCAPE-ISM
|THEY TOOK THE WAVES
|INTRODUCTION TO ESCAPE-ISM
|MYCIAA
|CHAQUE SECONDE COMPTE
|DE LA VIOLENCE ORDINAIRE
|SNAPPED ANKLES
|TRUE ECOLOGY
|COME PLAY THE TREES
|CALIBRO 35
|SUPERSTUDIO
|DECADE
|DUCK DUCK GREY DUCK (OPE FERAROCK)
|BEL OISEAU
|TRAFFIC JAM
|THE FRIGHTNRS
|GOTTA FIND A WAY
|MORE TO SAY
|WILLIAM Z VILLAIN
|ANYBODY GONNA MOVE
|ST
|JPEG MAFIA
|THUG TEARS
|VETERAN
PLAYLIST DU MERCREDI 14 FEVRIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|THE SHACKS
|FOLLOW ME
|HAZE
|LAWRENCE ARABIA
|SOLITARY GUYS
|SINGLE
|CURTIS HARDING
|FACE YOUR FEAR
|FACE YOUR FEAR
|THE JAMES HUNTER SIX
|I DON’T WANNA BE WITHOUT YOU
|WHATEVER IT TAKES
|PIERRE VASSILIU
|EN VADROUILLE A MONTPELLIER
|FACE B
|YVES BERNARD
|OBJECTIFS ET COMPETENCES
|L’OREILLE
|WATER FROM YOUR EYES
|LET IT RING
|ALL A DANCE
|DOLLKRAUT
|RED GIRL
|HOLY GHOST PEOPLE
|SANTOROS
|TURN YOUR BACK ON ME
|BAD HABITS EP
|SHOPPING
|SHAVE YOUR HEAD
|THE OFFICIAL BODY
|TEENANGER
|WEIRD MONEY
|TEENAGER
|DUCK DUCK GREY DUCK (OPE FERAROCK)
|MARMARA
|TRAFFIC JAM
|MATTIEL
|BABY BROTHER
|MATTIEL LP
|DECA
|THE WAY IN
|THE WAY THROUGH
La triste histoire de Thomas, une oie bisexuelle. (#nomoreStvalentin) CLIC&READ
PLAYLIST DU JEUDI 15 FEVRIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|MOON GOGO
|JOY
|JOY
|WOLF MOUNTAINS
|STOMP
|SUPERHEAVVY
|MICHAEL MILLIONS
|SUN
|HARD TO BE KING
|DANNY WATTS
|PILL
|BLACK BOY MEETS WORLD
|COTILLON
|I LIKE PEOPLE
|THE AFTERNOONS
|MARLIN’S DREAMING
|CHEEKY KIDS
|LIZARD TEARS
|JESSICA 93
|MENTAL INSTITUTION
|GUILTY SPECIES
|PROTO IDIOT
|I’M AN ARTIST
|LEISURE OPPORTUNITY
ATTENTION AU TUBE !
PLAYLIST DU VENDREDI 16 FEVRIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|ERNIE HAWKS & THE SOUL INVESTIGATORS
|THE SCORPIO WALK
|SCORPIO MAN
|SANTOROS
|WHEN YOU CRY AT NIGHT
|BAD HABITS EP
|TH DA FREAK
|OLD LADIES OF THE BLOCKS
|THE HOOD
|SHAME
|FRICTION
|SONGS OF PRAISE
|PONCTUATION
|EXIL
|MON HERBIER DU MONDE ENTIER
|MARLON WILLIAMS
|WHAT’S CHASING YOU
|MAKE WAY FOR LOVE
|ROPOPOROSE
|HOLY BIRDS
|KERNEL FOREIGN HANDS
|GOLDEN TEACHER
|SHATTER
|NO LUSCIOUS LIFE
|JOHN MAUS
|OVER PHANTOM
|SCREEN MEMORIES
|CAR SEAT HEADREST
|MY BOY
|TWIN FANTAISY
|BEECHWOOD
|I’M NOT LIKE EVERYBODY ELSE
|SONGS FROM THE LAND OF NOD
|SHANNON AND THE CLAMS
|THE BOY
|ONION