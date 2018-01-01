EAB 2018 - PLAYLISTS DU 16/04 AU 20/04
L’eau à la Bouche :
Blabla glouglou miam-miam
Du lundi au vendredi - 12h/14h
C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :
PLAYLIST DU LUNDI 16 AVRIL
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|JAROMIL SABOR
|HOT LIZARD
|SECOND SCIENCE
|BONNY DOON
|I AM HERE (I AM ALIVE)
|BAD HABITS EP
|FREAK HEAT WAVES
|SHOOTING LIMBO
|BEYOND XXXL
|VOX LOW
|NOW WE’RE READY TO SPEND
|S/T
|ERNIE HAWKS & THE SOUL INVESTIGATORS
|THE SCORPIO WALK
|SCORPIO MAN
|ORQUESTA AKOKAN
|LA COSA
|S/T
|BAMBARA
|JOSE TRIES TO LEAVE
|SHADOW ON EVERYTHING
|BRAS MORT
|LOVEKILLS
|GIVE HER THIS, SHE TAKES THAT
|DICK STUSSO
|GETTING LOOSE
|IN HEAVEN
|MARLON WILLIAMS
|WHAT’S CHASING YOU
|MAKE WAY FOR LOVE
|EN ATTENDANT ANA
|THE VIOLENCE INSIDE
|LOST & FOUND
|THE SHACKS
|BLUE & GREY
|HAZE
Lise Dellac t’attend ce samedi à Tulles
PLAYLIST DU MARDI 17 AVRIL
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|CUT WORMS
|TILL TOMORROW GOES AWAY
|HOLLOW GROUND
|ROSE MERCIE
|FLOATING
|S/T
|A PLACE TO BURY STRANGERS
|SITUATIONS CHANGES
|PINNED
|PHOBOPHOBES
|WHERE IS MY OWNER ?
|MINIATURE WORLD
|WATER FROM YOUR EYES
|LET IT RING
|ALL A DANCE
|ADIEU GARY COOPER
|TRAVAILLER C’EST MAL PAYE
|OUTSIDERS
|TWIN PEAKS
|SHAKE YOUR LONELY
|SWEET 17 SINGLES
|LAS ROSAS
|MEXI
|EVERYONE GETS EXACTLY WHAT THEY WANT
|ALTIN GÜN
|GOCA DÜNYA
|ON
|LE RY CO JAZZ
|TU BOIS BEAUCOUP
|BOOGALOO
|LA MVERTE
|SQUARE TRIANGLE
|THE INNER OUT
|YVES BERNARD
|OBJECTIFS ET COMPETENCES
|L’OREILLE
PLAYLIST DU MERCREDI 18 AVRIL
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|LA LUZ
|THE CREATURE
|FLOATING FEATURES
|AMEN DUNES
|BELIEVE
|FREEDOM
|THE MAUSKOVIC DANCE BAND
|DOWN IN THE BASEMENT
|DOWN IN THE BASEMENT
|PONCTUATION
|EXIL
|MON HERBIER DU MONDE ENTIER
|THE EX
|THE HEART CONDUCTOR
|27 PASSPORTS
|T/O
|LIGHTS ON PERIOD
|OMINOUS SIGNS
|GOAT GIRL
|VIPER FISH
|ROUGH TRADE
|SHAME
|FRICTION
|SONGS OF PRAISE
|FRANCKY GOES TO POINTE A PITRE
|CROSS FADE JACOB
|PLAISIR COUPABLE
|THE FRIGHTNRS
|GONNA MAKE TIME
|MORE TO SAY VERSIONS
|CZARFACE & MF DOOM
|BOMB THROWN
|CZARFACE MEETS METAL FACE
|DECA
|ETERNITY’S SUNRISE
|THE WAY THROUGH
Lise et Angel t’attendent le 26 avril
PLAYLIST DU JEUDI 19 AVRIL
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|OPERATOR MUSIC BAND
|ALARMED
|COORDINATION
|JC SATAN
|COMPLEX SITUATION
|CENTAUR DESIRE
|INSECURE MEN
|I DON’T WANNA DANCE
|S/T
|CANARI
|L’AUBE
|DESAMORCEUR
|THE JAMES HUNTER SIX
|I DON’T WANNA BE WITHOUT YOU
|WHATEVER IT TAKES
|CURTIS HARDING
|NEED YOUR LOVE
|FACE YOUR FEAR
|VICTIME
|FATIGUE
|LA FEMME TAUPE
|JESSICA 93
|MENTAL INSTITUTION
|GUILTY SPECIES
PLAYLIST DU VENDREDI 20 AVRIL
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|D.R HOOKER
|FORGE YOUR OWN CHAINS
|THE TRUTH
|TRIPTIDES
|HEAVY CLOUD
|VISITORS
|LA SECTE DU FUTUR
|THE FIRST MEN ON THE MOON
|WOUNDED PRINCES
|SURF HARP
|CATHOLIC GLASS
|MR BIG PICTURE
|SONIDO GALLO NEGRO
|LA FOCA
|MAMBO COSMICO
|ALEMAYEHU ESHETE
|CHIRO ADARIE NEGNE
|SOUL FUELLED STOMPERS FROM 60’S-70’S ETHIOPIA
|ARCHIE & THE BUNKERS
|THE CUTTING EDGE
|SONGS FROM THE LODGE
|POWERSOLO
|LOST ANGELES
|BO PEEP
|DUNGEN & WOODS
|TURN AROUND
|MYTHS 003
|THE BABE RAINBOW
|COSMIC NOW
|S/T
|CABBAGE
|EXHIBIT A
|NIHILISTIC GLAMOUR SHOTS
|LAME
|DEEP IN THE BARN
|ALONE & ALRIGHT
|CONFIDENCE MAN
|OUT THE WINDOW
|CONFIDENT MUSIC FOR CONFIDENT PEOPLE
|SHOPPING
|OVERTIME
|THE OFFICIAL BODY
That FRIDAY feeling