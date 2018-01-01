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EAB 2018 - PLAYLISTS DU 16/04 AU 20/04

L’eau à la Bouche :
Blabla glouglou miam-miam
Du lundi au vendredi - 12h/14h

- C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :

- PLAYLIST DU LUNDI 16 AVRIL

GROUPE TITRE ALBUM
JAROMIL SABOR HOT LIZARD SECOND SCIENCE
BONNY DOON I AM HERE (I AM ALIVE) BAD HABITS EP
FREAK HEAT WAVES SHOOTING LIMBO BEYOND XXXL
VOX LOW NOW WE’RE READY TO SPEND S/T
ERNIE HAWKS & THE SOUL INVESTIGATORS THE SCORPIO WALK SCORPIO MAN
ORQUESTA AKOKAN LA COSA S/T
BAMBARA JOSE TRIES TO LEAVE SHADOW ON EVERYTHING
BRAS MORT LOVEKILLS GIVE HER THIS, SHE TAKES THAT
DICK STUSSO GETTING LOOSE IN HEAVEN
MARLON WILLIAMS WHAT’S CHASING YOU MAKE WAY FOR LOVE
EN ATTENDANT ANA THE VIOLENCE INSIDE LOST & FOUND
THE SHACKS BLUE & GREY HAZE
Lise Dellac t’attend ce samedi à Tulles

- PLAYLIST DU MARDI 17 AVRIL

GROUPE TITRE ALBUM
CUT WORMS TILL TOMORROW GOES AWAY HOLLOW GROUND
ROSE MERCIE FLOATING S/T
A PLACE TO BURY STRANGERS SITUATIONS CHANGES PINNED
PHOBOPHOBES WHERE IS MY OWNER ? MINIATURE WORLD
WATER FROM YOUR EYES LET IT RING ALL A DANCE
ADIEU GARY COOPER TRAVAILLER C’EST MAL PAYE OUTSIDERS
TWIN PEAKS SHAKE YOUR LONELY SWEET 17 SINGLES
LAS ROSAS MEXI EVERYONE GETS EXACTLY WHAT THEY WANT
ALTIN GÜN GOCA DÜNYA ON
LE RY CO JAZZ TU BOIS BEAUCOUP BOOGALOO
LA MVERTE SQUARE TRIANGLE THE INNER OUT
YVES BERNARD OBJECTIFS ET COMPETENCES L’OREILLE

- PLAYLIST DU MERCREDI 18 AVRIL

GROUPE TITRE ALBUM
LA LUZ THE CREATURE FLOATING FEATURES
AMEN DUNES BELIEVE FREEDOM
THE MAUSKOVIC DANCE BAND DOWN IN THE BASEMENT DOWN IN THE BASEMENT
PONCTUATION EXIL MON HERBIER DU MONDE ENTIER
THE EX THE HEART CONDUCTOR 27 PASSPORTS
T/O LIGHTS ON PERIOD OMINOUS SIGNS
GOAT GIRL VIPER FISH ROUGH TRADE
SHAME FRICTION SONGS OF PRAISE
FRANCKY GOES TO POINTE A PITRE CROSS FADE JACOB PLAISIR COUPABLE
THE FRIGHTNRS GONNA MAKE TIME MORE TO SAY VERSIONS
CZARFACE & MF DOOM BOMB THROWN CZARFACE MEETS METAL FACE
DECA ETERNITY’S SUNRISE THE WAY THROUGH
Lise et Angel t’attendent le 26 avril

- PLAYLIST DU JEUDI 19 AVRIL

GROUPE TITRE ALBUM
OPERATOR MUSIC BAND ALARMED COORDINATION
JC SATAN COMPLEX SITUATION CENTAUR DESIRE
INSECURE MEN I DON’T WANNA DANCE S/T
CANARI L’AUBE DESAMORCEUR
THE JAMES HUNTER SIX I DON’T WANNA BE WITHOUT YOU WHATEVER IT TAKES
CURTIS HARDING NEED YOUR LOVE FACE YOUR FEAR
VICTIME FATIGUE LA FEMME TAUPE
JESSICA 93 MENTAL INSTITUTION GUILTY SPECIES

- PLAYLIST DU VENDREDI 20 AVRIL

GROUPE TITRE ALBUM
D.R HOOKER FORGE YOUR OWN CHAINS THE TRUTH
TRIPTIDES HEAVY CLOUD VISITORS
LA SECTE DU FUTUR THE FIRST MEN ON THE MOON WOUNDED PRINCES
SURF HARP CATHOLIC GLASS MR BIG PICTURE
SONIDO GALLO NEGRO LA FOCA MAMBO COSMICO
ALEMAYEHU ESHETE CHIRO ADARIE NEGNE SOUL FUELLED STOMPERS FROM 60’S-70’S ETHIOPIA
ARCHIE & THE BUNKERS THE CUTTING EDGE SONGS FROM THE LODGE
POWERSOLO LOST ANGELES BO PEEP
DUNGEN & WOODS TURN AROUND MYTHS 003
THE BABE RAINBOW COSMIC NOW S/T
CABBAGE EXHIBIT A NIHILISTIC GLAMOUR SHOTS
LAME DEEP IN THE BARN ALONE & ALRIGHT
CONFIDENCE MAN OUT THE WINDOW CONFIDENT MUSIC FOR CONFIDENT PEOPLE
SHOPPING OVERTIME THE OFFICIAL BODY

- That FRIDAY feeling

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