Écoutez la radio en ligne !
Menu
Accueil > La grille > L’Eau à la Bouche > EAB 2018 - PLAYLISTS DU (...)

EAB 2018 - PLAYLISTS DU 18/06 AU 22/06

L’eau à la Bouche :
Blabla glouglou miam-miam
Du lundi au vendredi - 12h/14h

- C’ETAIT A GAGNER CETTE SEMAINE

- PLAYLIST DU LUNDI 18 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
PROTOMARTYR WHEEL OF FORTUNE CONSOLATION EP
BRAS MORT LOVEKILLS GIVE HER THIS SHE TAKES THAT
MARLON WILLIAMS MAKE WAY FOR LOVE MAKE WAY FOR LOVE
LA LUZ GREED MACHINE FLOATING FEATURES
BOY AZOOGA HANGOVER SQUARE 1,2…KUNG FU !
FASCINATOR YOUR MONEY, IT’S UGLY WATER SIGN
VICTIME FATIGUE LA FEMME TAUPE
BODEGA HOW DID THIS HAPPEN ? ENDLESS SCROLL
FREAK HEAT WAVES SOOTHING LIMBO BEYOND XXXL
JC SATAN COMPLEX SITUATION CENTAUR DESIRE
SAN ANTONIO KIDS MYSTIC WAVES S/T
BOYTOY MARY ANNE NIGHT LEAF

- PLAYLIST DU MARDI 19 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
MELODY’S ECHO CHAMBER VISIONS OF SOMEONE SPECIAL, ON BON VOYAGE
TRIPTIDES SATURDAY FAR AWAY VISITORS
EL MICHELS AFFAIR UNATHI S/T
ERNIE HAWKS & THE SOUL INVESTIGATORS THE SCORPIO WALK SCORPIO MAN
PARQUET COURTS VIOLENCE WIDE AWAAAKE !
SHAME FRICTION SONGS OF PRAISE
ROSE MERCIE FLOATING S/T
WOODY MURDER MYSTERY JUSQU’AU MATIN LOST IN BEAUCAIRE
THE PARKINSONS TRICKS THE SHAPE OF NOTHING TO COME
MALE GAZE MISS TAKEN MISS TAKEN
CAR SEAT HEADREST MY BOY TWIN FANTASY

- PLAYLIST DU MERCREDI 20 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
DRAME POESIE PARFAITE DRAME 2
LA MVERTE THE INNER OUT THE INNER OUT
EN ATTENDANT ANA THE VIOLENCE INSIDE LOST & FOUND
ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER TALKING STRAIGHT HOPE DOWNS
CHARLES WATSON ABANDONED BUICK NOW THAT I’M A RIVER
MATTIEL JUST A NAME MATTIEL LP
MYCIAA SUGAR PIES DE LA VIOLENCE ORDINAIRE
LE PRINCE HARRY CHEMISTRY SYNTHETIC LOVE
XYZ ROCK ON ARTIFICIAL FLAVORING
MARLIN’S DREAMING DANISH GIRL LIZARD TEARS
JESUSLESFILLES PARASOL DANIEL
SONIDO GALLO NEGRO CUMBIA ISHTAR MAMBO COSMICO
HTML - 33.3 ko
Bières, grillades ... c’est la PANIQUE en Europe ! (clic & read)

- PLAYLIST DU JEUDI 21 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
PAGEANTS LINGR FOREVER
ALEXEI SHISHKIN JUNO 3
MICHAEL RAULT SLEEP WITH ME IT’S A NEW DAY TONIGHT
SHANNON SHAW CRYIN’ MY EYES OUT SHANNON IN NASHVILLE
DABRYE PRETTY (FT JONWAYNE) THREE/THREE
BISHOP NEHRU POTASSIUM ELEVATOR ACT I & II
GABRIELLA COHEN MUSIC MACHINE PINK IS THE COLOUR OF UNCONDITIONAL LOVE
INSECURE MEN I DON’T WANNA DANCE S/T

- PLAYLIST DU VENDREDI 22 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
RENDEZ VOUS DOUBLE ZERO DOUBLE ZERO
STRATOCASTORS BONJOUR GERBER LIVING UNDER THE JOHNNY VACANCES
IKEBE SHAKEDOWN OUT OF THE SHADOWS THE WAY HOME
THE BUTTERTONES JUNGLE MIDNIGHT IN A MOONLESS DREAM
TAPE WAVES CHANGING VIEW DISTANT LIGHT
BEACH SKULLS SACRED CITRUS LAS DUNAS
LAS ROSAS DINNER FOR ONE SHADOW BY YOUR SIDE
ANDREW SAVAGE INDIAN STYLE THAWING DAWN
KAMASI WASHINGTON STREET FIGHTER MAS HEAVEN AND EARTH
SHARON JONES & THE DAP KINGS SEARCHING FOR A NEW DAY SOUL OF A WOMAN
IRENE DRESEL MEDUSA ICONE EP
KELLY LEE OWENS EVOLUTION S/T
DUMB BARNYARD SEEING GREEN

- THAT FRIDAY FEELING

Plus d'infos :

Partagez

Recherche

Haut de page