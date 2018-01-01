EAB 2018 - PLAYLISTS DU 18/06 AU 22/06
L’eau à la Bouche :
Blabla glouglou miam-miam
Du lundi au vendredi - 12h/14h
C’ETAIT A GAGNER CETTE SEMAINE
PLAYLIST DU LUNDI 18 JUIN
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|PROTOMARTYR
|WHEEL OF FORTUNE
|CONSOLATION EP
|BRAS MORT
|LOVEKILLS
|GIVE HER THIS SHE TAKES THAT
|MARLON WILLIAMS
|MAKE WAY FOR LOVE
|MAKE WAY FOR LOVE
|LA LUZ
|GREED MACHINE
|FLOATING FEATURES
|BOY AZOOGA
|HANGOVER SQUARE
|1,2…KUNG FU !
|FASCINATOR
|YOUR MONEY, IT’S UGLY
|WATER SIGN
|VICTIME
|FATIGUE
|LA FEMME TAUPE
|BODEGA
|HOW DID THIS HAPPEN ?
|ENDLESS SCROLL
|FREAK HEAT WAVES
|SOOTHING LIMBO
|BEYOND XXXL
|JC SATAN
|COMPLEX SITUATION
|CENTAUR DESIRE
|SAN ANTONIO KIDS
|MYSTIC WAVES
|S/T
|BOYTOY
|MARY ANNE
|NIGHT LEAF
PLAYLIST DU MARDI 19 JUIN
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|MELODY’S ECHO CHAMBER
|VISIONS OF SOMEONE SPECIAL, ON
|BON VOYAGE
|TRIPTIDES
|SATURDAY FAR AWAY
|VISITORS
|EL MICHELS AFFAIR
|UNATHI
|S/T
|ERNIE HAWKS & THE SOUL INVESTIGATORS
|THE SCORPIO WALK
|SCORPIO MAN
|PARQUET COURTS
|VIOLENCE
|WIDE AWAAAKE !
|SHAME
|FRICTION
|SONGS OF PRAISE
|ROSE MERCIE
|FLOATING
|S/T
|WOODY MURDER MYSTERY
|JUSQU’AU MATIN
|LOST IN BEAUCAIRE
|THE PARKINSONS
|TRICKS
|THE SHAPE OF NOTHING TO COME
|MALE GAZE
|MISS TAKEN
|MISS TAKEN
|CAR SEAT HEADREST
|MY BOY
|TWIN FANTASY
PLAYLIST DU MERCREDI 20 JUIN
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|DRAME
|POESIE PARFAITE
|DRAME 2
|LA MVERTE
|THE INNER OUT
|THE INNER OUT
|EN ATTENDANT ANA
|THE VIOLENCE INSIDE
|LOST & FOUND
|ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER
|TALKING STRAIGHT
|HOPE DOWNS
|CHARLES WATSON
|ABANDONED BUICK
|NOW THAT I’M A RIVER
|MATTIEL
|JUST A NAME
|MATTIEL LP
|MYCIAA
|SUGAR PIES
|DE LA VIOLENCE ORDINAIRE
|LE PRINCE HARRY
|CHEMISTRY
|SYNTHETIC LOVE
|XYZ
|ROCK ON
|ARTIFICIAL FLAVORING
|MARLIN’S DREAMING
|DANISH GIRL
|LIZARD TEARS
|JESUSLESFILLES
|PARASOL
|DANIEL
|SONIDO GALLO NEGRO
|CUMBIA ISHTAR
|MAMBO COSMICO
PLAYLIST DU JEUDI 21 JUIN
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|PAGEANTS
|LINGR
|FOREVER
|ALEXEI SHISHKIN
|JUNO
|3
|MICHAEL RAULT
|SLEEP WITH ME
|IT’S A NEW DAY TONIGHT
|SHANNON SHAW
|CRYIN’ MY EYES OUT
|SHANNON IN NASHVILLE
|DABRYE
|PRETTY (FT JONWAYNE)
|THREE/THREE
|BISHOP NEHRU
|POTASSIUM
|ELEVATOR ACT I & II
|GABRIELLA COHEN
|MUSIC MACHINE
|PINK IS THE COLOUR OF UNCONDITIONAL LOVE
|INSECURE MEN
|I DON’T WANNA DANCE
|S/T
PLAYLIST DU VENDREDI 22 JUIN
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|RENDEZ VOUS
|DOUBLE ZERO
|DOUBLE ZERO
|STRATOCASTORS
|BONJOUR GERBER
|LIVING UNDER THE JOHNNY VACANCES
|IKEBE SHAKEDOWN
|OUT OF THE SHADOWS
|THE WAY HOME
|THE BUTTERTONES
|JUNGLE
|MIDNIGHT IN A MOONLESS DREAM
|TAPE WAVES
|CHANGING VIEW
|DISTANT LIGHT
|BEACH SKULLS
|SACRED CITRUS
|LAS DUNAS
|LAS ROSAS
|DINNER FOR ONE
|SHADOW BY YOUR SIDE
|ANDREW SAVAGE
|INDIAN STYLE
|THAWING DAWN
|KAMASI WASHINGTON
|STREET FIGHTER MAS
|HEAVEN AND EARTH
|SHARON JONES & THE DAP KINGS
|SEARCHING FOR A NEW DAY
|SOUL OF A WOMAN
|IRENE DRESEL
|MEDUSA
|ICONE EP
|KELLY LEE OWENS
|EVOLUTION
|S/T
|DUMB
|BARNYARD
|SEEING GREEN
THAT FRIDAY FEELING