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EAB 2018 - PLAYLISTS DU 19/02 AU 23/02

L’eau à la Bouche :
Blabla & glouglou
Du lundi au vendredi - 12h/14h

- C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :

- PLAYLIST DU LUNDI 19 FEVRIER

GROUPE TITRE ALBUM
GLISS JA JA STRANGE HEAVEN
R. MISSING KELLY IS A PHILISTINE UNSUMMERING
PONCTUATION EXIL MON HERBIER DU MONDE ENTIER
LAS ROSAS CHRISTA 7"
RONAN K (OPE FERAROCK) GREY FROM GREY
VOX LOW (OPE FERAROCK) YOU ARE A SLAVE ST
CALIBRO 35 PRAGMA DECADE
THE JAMES HUNTER SIX I SHOULD’VE SPOKE UP WHATEVER IT TAKES
COTILLON SFO THE AFTERNOONS
ZOMBIE ZOMBIE LIVITY LIVITY
KING KRULE HALF MAN HALF SHARK THE OOZ
THE LIMINANAS MOTORIZZATI MARIE SHADOW PEOPLE
THE CASEY JR RIDE WHEN THE BOMB TOUCHES THE GROUND ERROR #404
CAMERON BUTLER GET RIGHT PINK NIRVANA
DECA THE WAY IN THE WAY THROUGH

- PLAYLIST DU MARDI 20 FEVRIER

GROUPE TITRE ALBUM
AMEN DUNES MIKI DORA FREEDOM
TH DA FREAK THICK HEAD THE HOOD
C.A.R HEAT PINNED
TOTAL CONTROL LUXURY VACUUM LAUGHING AT THE SYSTEM
HOLY MOTORS HONEYMOONING SLOW SUNDOWN
ANDREW SAVAGE INDIAN STYLE THAWING DAWN
MICHAEL MILLIONS SUN HARD TO BE KING
BELLY MAKE A TOAST MUMBLE RAP
KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD BEGINNER’S LUCK GUMBOOT SOUP
SELOMON SHIBESHI ENDIET ZENEGASHIW SOUL-FUELLED STOMPERS FROM 1960-1970S ETHIOPIA
SUNFLOWERS SIGNAL HILL CASTLE SPELL
KAVIAR SPECIAL BACK TO SCHOOL VORTEX
CHAIN & THE GANG DON’T MAKE ME DREAM EXPERIMENTAL MUSIC

- PLAYLIST DU MERCREDI 21 FEVRIER

GROUPE TITRE ALBUM
GLORIA THE RAIN IS OUT OIDOPHON ECHORAMA
SANTOROS WHEN YOU CRY AT NIGHT BAD HABITS
NISANTASHI PRIMARY SCHOOL PAST YESTERDAY ST
CANARI DESAMORCEUR DESAMORCEUR
VOX LOW (OPE FERAROCK) SOMETHING IS WRONG ST
THE GREEN CHILD HER MAJESTY II ST
ALEXEI SHISHKIN JUNO 3
HININ AVEUGLES NOYES
SHOPPING THE HYPE THE OFFICIAL BODY
SWEAT LIKE AN APE SMOKE DANCE TO THE RING IN OUR EARS
OCS THE REMOTE VIEWER MEMORY OF A CUT OFF HEAD
SHANNON & THE CLAMS THE BOY ONION
MARLON WILLIAMS WHAT’S CHASING YOU MAKE WAY FOR LOVE

- PLAYLIST DU JEUDI 22 FEVRIER

GROUPE TITRE ALBUM
GOOD MORNING TV OUTSIDER SUBTERRANEAN JUNGLE BY STILL IN ROCK
KEVIN MORBY 1234 CITY MUSIC
CURTIS HARDING TILL THE END FACE YOUR FEAR
MATTIEL COUNT YOUR BLESSINGS MATTIEL LP
SLEAFORD MODS CARLTON TOUTS ENGLISH TAPAS
NOSEHOLES STYLING DANGER DANCE
MR YOLK GREEN VALENTINE BLUES SELF PORTRAIT
TRACY BRYANT FOREVER CERTAIN A PLACE FOR NOTHING AND EVERYTHING IN ITS PLACE
DUBI DOLCZEK MARTIAN LADY DUBI IN SPACE PART 1 : THE EMERALD GAUNTLET

- PLAYLIST DU VENDREDI 23 FEVRIER

GROUPE TITRE ALBUM
TWIN PEAKS SHAKE YOUR LONELY SWEET 17 SINGLES
KEVIN MORBY & WAXAHATCHEE FAREWELL TRANSMISSION SINGLE
PETIT FANTOME LIBERATIONS TERRIBLES UN MOUVEMENT POUR LE VENT
INSECURE MEN TEENAGE TOY ST
IDLES 1049 GOTHO BRUTALISM
SHAME CONCRETE SONGS OF PRAISE
CALIBRO 35 SUPERSTUDIO DECADE
MULUKEN MELESSE ALAGEGNHWATEM SOUL-FUELLED STOMPERS FROM 1960-1970S ETHIOPIA
PONCTUATION TROIS SEMAINES MON HERBIER DU MONDE ENTIER
SANTOROS TURN YOUR BACK ON ME BAD HABITS
CAR SEAT HEADREST NERVOUS YOUNG INHUMANS TWIN FANTASY
JESSICA 93 MENTAL INSTITUTION GUILTY SPECIES
THE SCANERS NO PLACE IN SPACE ST
OMNI EQUESTRIAN MULTI TASK

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