EAB 2018 - PLAYLISTS DU 19/02 AU 23/02
L’eau à la Bouche :
Blabla & glouglou
Du lundi au vendredi - 12h/14h
C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :
PLAYLIST DU LUNDI 19 FEVRIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|GLISS
|JA JA
|STRANGE HEAVEN
|R. MISSING
|KELLY IS A PHILISTINE
|UNSUMMERING
|PONCTUATION
|EXIL
|MON HERBIER DU MONDE ENTIER
|LAS ROSAS
|CHRISTA
|7"
|RONAN K (OPE FERAROCK)
|GREY
|FROM GREY
|VOX LOW (OPE FERAROCK)
|YOU ARE A SLAVE
|ST
|CALIBRO 35
|PRAGMA
|DECADE
|THE JAMES HUNTER SIX
|I SHOULD’VE SPOKE UP
|WHATEVER IT TAKES
|COTILLON
|SFO
|THE AFTERNOONS
|ZOMBIE ZOMBIE
|LIVITY
|LIVITY
|KING KRULE
|HALF MAN HALF SHARK
|THE OOZ
|THE LIMINANAS
|MOTORIZZATI MARIE
|SHADOW PEOPLE
|THE CASEY JR RIDE
|WHEN THE BOMB TOUCHES THE GROUND
|ERROR #404
|CAMERON BUTLER
|GET RIGHT
|PINK NIRVANA
|DECA
|THE WAY IN
|THE WAY THROUGH
PLAYLIST DU MARDI 20 FEVRIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|AMEN DUNES
|MIKI DORA
|FREEDOM
|TH DA FREAK
|THICK HEAD
|THE HOOD
|C.A.R
|HEAT
|PINNED
|TOTAL CONTROL
|LUXURY VACUUM
|LAUGHING AT THE SYSTEM
|HOLY MOTORS
|HONEYMOONING
|SLOW SUNDOWN
|ANDREW SAVAGE
|INDIAN STYLE
|THAWING DAWN
|MICHAEL MILLIONS
|SUN
|HARD TO BE KING
|BELLY
|MAKE A TOAST
|MUMBLE RAP
|KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD
|BEGINNER’S LUCK
|GUMBOOT SOUP
|SELOMON SHIBESHI
|ENDIET ZENEGASHIW
|SOUL-FUELLED STOMPERS FROM 1960-1970S ETHIOPIA
|SUNFLOWERS
|SIGNAL HILL
|CASTLE SPELL
|KAVIAR SPECIAL
|BACK TO SCHOOL
|VORTEX
|CHAIN & THE GANG
|DON’T MAKE ME DREAM
|EXPERIMENTAL MUSIC
PLAYLIST DU MERCREDI 21 FEVRIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|GLORIA
|THE RAIN IS OUT
|OIDOPHON ECHORAMA
|SANTOROS
|WHEN YOU CRY AT NIGHT
|BAD HABITS
|NISANTASHI PRIMARY SCHOOL
|PAST YESTERDAY
|ST
|CANARI
|DESAMORCEUR
|DESAMORCEUR
|VOX LOW (OPE FERAROCK)
|SOMETHING IS WRONG
|ST
|THE GREEN CHILD
|HER MAJESTY II
|ST
|ALEXEI SHISHKIN
|JUNO
|3
|HININ
|AVEUGLES
|NOYES
|SHOPPING
|THE HYPE
|THE OFFICIAL BODY
|SWEAT LIKE AN APE
|SMOKE
|DANCE TO THE RING IN OUR EARS
|OCS
|THE REMOTE VIEWER
|MEMORY OF A CUT OFF HEAD
|SHANNON & THE CLAMS
|THE BOY
|ONION
|MARLON WILLIAMS
|WHAT’S CHASING YOU
|MAKE WAY FOR LOVE
PLAYLIST DU JEUDI 22 FEVRIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|GOOD MORNING TV
|OUTSIDER
|SUBTERRANEAN JUNGLE BY STILL IN ROCK
|KEVIN MORBY
|1234
|CITY MUSIC
|CURTIS HARDING
|TILL THE END
|FACE YOUR FEAR
|MATTIEL
|COUNT YOUR BLESSINGS
|MATTIEL LP
|SLEAFORD MODS
|CARLTON TOUTS
|ENGLISH TAPAS
|NOSEHOLES
|STYLING
|DANGER DANCE
|MR YOLK
|GREEN VALENTINE BLUES
|SELF PORTRAIT
|TRACY BRYANT
|FOREVER CERTAIN
|A PLACE FOR NOTHING AND EVERYTHING IN ITS PLACE
|DUBI DOLCZEK
|MARTIAN LADY
|DUBI IN SPACE PART 1 : THE EMERALD GAUNTLET
PLAYLIST DU VENDREDI 23 FEVRIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|TWIN PEAKS
|SHAKE YOUR LONELY
|SWEET 17 SINGLES
|KEVIN MORBY & WAXAHATCHEE
|FAREWELL TRANSMISSION
|SINGLE
|PETIT FANTOME
|LIBERATIONS TERRIBLES
|UN MOUVEMENT POUR LE VENT
|INSECURE MEN
|TEENAGE TOY
|ST
|IDLES
|1049 GOTHO
|BRUTALISM
|SHAME
|CONCRETE
|SONGS OF PRAISE
|CALIBRO 35
|SUPERSTUDIO
|DECADE
|MULUKEN MELESSE
|ALAGEGNHWATEM
|SOUL-FUELLED STOMPERS FROM 1960-1970S ETHIOPIA
|PONCTUATION
|TROIS SEMAINES
|MON HERBIER DU MONDE ENTIER
|SANTOROS
|TURN YOUR BACK ON ME
|BAD HABITS
|CAR SEAT HEADREST
|NERVOUS YOUNG INHUMANS
|TWIN FANTASY
|JESSICA 93
|MENTAL INSTITUTION
|GUILTY SPECIES
|THE SCANERS
|NO PLACE IN SPACE
|ST
|OMNI
|EQUESTRIAN
|MULTI TASK