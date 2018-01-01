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EAB 2018 - PLAYLISTS DU 22/10 AU 26/10

L’eau à la Bouche :
Blabla glouglou miam-miam
Du lundi au vendredi - 12h/14h

- PLAYLIST DU LUNDI 22 OCTOBRE

GROUPE TITRE ALBUM
CIGARETTES AFTER SEX CRUSH CRUSH
MAGIC POTION FOAMY LACE ENDLESS GRAFFITI
CRACK CLOUD DRAB MEASURE S/T
MARBLED EYE FOUNDATION LEISURE
SAIED KHALIFA IGD ALLOOLI TWO NILES TO SING A MELODY : VIOLINS & SYNTHS OF SUDAN
DUR DUR BAND HIYEELEY DUR DUR OF SOMALIA VOL. 1
KURT VILE ONE TRICK PONIES BOTTLE IT IN
CYRIL CYRIL LE VIDE CERTAINE RUINES
CHESTER WATSON CHESSMASTER PROJECT 0
REASON DRIVE SLOW / TASTE LIKE HEAVEN THERE YOU HAVE IT
CAR SEAT HEADREST SOBER TO DEATH TWIN FANTASY
MOLLY BURCH WITHOUT YOU FIRST FLOWER

- PLAYLIST DU MARDI 23 OCTOBRE

GROUPE TITRE ALBUM
REX WONDERFUL & THE SILK SHEETS MIMOSAS EGO DEATH
CABBAGE EXHIBIT A NIHILISTIC GLAMOUR SHOTS
THE OSCILLATION ENTITY WASTED SPACE
MARIE DAVIDSON WORK IT WORKING CLASS WOMAN
SHA LA DAS DO WHAT LOVE IN THE WIND
MELBOURNE CANS HEART TURNED BLUE HEAT OF THE NIGHT
LANDO CHILL LOVE COLD BLACK EGO
COOL SOUNDS CACTUS COUNTRY CACTUS COUNTRY
KAMASI WASHINGTON STREET FIGHTER MAS HEAVEN AND EARTH
BRACE BRACE CLUB DOROTHEE S/T
WOOLEN MEN BRICK HORIZON POST
BOYTOY MARY ANN NIGHT LEAF

- PLAYLIST DU MERCREDI 24 OCTOBRE

GROUPE TITRE ALBUM
ANNA ST LOUIS THE BELLS IF ONLY THERE WAS A RIVER
HOLLOW HAND MILESTONE STAR CHAMBER
IKEBE SHAKEDOWN BRUSHFIRE THE WAY HOME
GRUFF RHYS FRONTIER MAN BABELSBERG
THE KVB ONLY NOW FOREVER ONLY NOW FOREVER
THE SOFT RIDER COMMIT TO ME THE POOL
GHOSTFACE KILLAH SAIGON VELOUR (REMIX) THE LOST TAPES
CHARLES BRADLEY FT THE INVERSIONS WATCHA DOING TO ME SINGLE
SLEAFORD MODS STICK IN A FIVE AND GO S/T EP
LANDOWNER FLOOR BLATANT
C.A.R RANDOM WORDS PINNED
VOX LOW SOMETHING IS WRONG S/T
HTML - 87.6 ko
Besoin de redresser votre concombre ?
CLIC&READ

- PLAYLIST DU JEUDI 25 OCTOBRE

GROUPE TITRE ALBUM
BLAHZAY BLAHZAY LET THE BEAST OUT EVERYTHING IZ POSSIBLE
JARREN BENTON MONEY BAG YUCK FOU
GO !ZILLA RED LIGHT MODERN JUNGLE’S PRISONERS
IDLES DANNY NEDELKO JOY AS AN ACT OF RESISTANCE
THE MOLOCHS WADE IN THE WATER FLOWERS IN THE SPRING
SIERRA MANHATTAN COMMIT TO ME ARE U SINGLE ? NO IM ALBUM
PARQUET COURTS TENDERNESS WIDE AWAAAKE
THE COMO MAMAS OUT OF THE WILDERNESS MOVE UPSTAIRS

- PLAYLIST DU VENDREDI 26 OCTOBRE

GROUPE TITRE ALBUM
BIXIGA 70 TORRE QUEBRA CABECA
ALTIN GUN GOCA DUNYA ON
TY SEGALL PRETTY MISS TITTY FUDGE SANDWICH
OCS MEMORY OF A CUT OFF HEAD MEMORY OF A CUT OFF HEAD
INSECURE MEN A RAINY NIGHT IN SOHO KARAOKE FOR ONE VOL 1
ETIENNE JAUMET UNITY 8 REGARDS OBLIQUES
MICK JENKINS PADDED LOCKS FT GHOSTFACE KILLAH PIECES OF A MAN
JEREMIAH JAE IN THE COLD DAFFI
TESS PARKS & ANTON NEWCOMBE FRENCH MONDAY AFTERNOON S/T
RENDEZ VOUS LAST STOP SUPERIOR STATE
LES LULLIES NIGHT KLUB S/T
THE PARKINSONS TRICKS THE SHAPE OF NOTHING TO COME
BOOTCHY TEMPLE THE MAN WITH THE CANE GLIMPSES
THE GOON SAX TIL THE END WE’RE NOT TALKING

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