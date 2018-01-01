EAB 2018 - PLAYLISTS DU 22/10 AU 26/10
L’eau à la Bouche :
Blabla glouglou miam-miam
Du lundi au vendredi - 12h/14h
PLAYLIST DU LUNDI 22 OCTOBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|CIGARETTES AFTER SEX
|CRUSH
|CRUSH
|MAGIC POTION
|FOAMY LACE
|ENDLESS GRAFFITI
|CRACK CLOUD
|DRAB MEASURE
|S/T
|MARBLED EYE
|FOUNDATION
|LEISURE
|SAIED KHALIFA
|IGD ALLOOLI
|TWO NILES TO SING A MELODY : VIOLINS & SYNTHS OF SUDAN
|DUR DUR BAND
|HIYEELEY
|DUR DUR OF SOMALIA VOL. 1
|KURT VILE
|ONE TRICK PONIES
|BOTTLE IT IN
|CYRIL CYRIL
|LE VIDE
|CERTAINE RUINES
|CHESTER WATSON
|CHESSMASTER
|PROJECT 0
|REASON
|DRIVE SLOW / TASTE LIKE HEAVEN
|THERE YOU HAVE IT
|CAR SEAT HEADREST
|SOBER TO DEATH
|TWIN FANTASY
|MOLLY BURCH
|WITHOUT YOU
|FIRST FLOWER
PLAYLIST DU MARDI 23 OCTOBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|REX WONDERFUL & THE SILK SHEETS
|MIMOSAS
|EGO DEATH
|CABBAGE
|EXHIBIT A
|NIHILISTIC GLAMOUR SHOTS
|THE OSCILLATION
|ENTITY
|WASTED SPACE
|MARIE DAVIDSON
|WORK IT
|WORKING CLASS WOMAN
|SHA LA DAS
|DO WHAT
|LOVE IN THE WIND
|MELBOURNE CANS
|HEART TURNED BLUE
|HEAT OF THE NIGHT
|LANDO CHILL
|LOVE COLD
|BLACK EGO
|COOL SOUNDS
|CACTUS COUNTRY
|CACTUS COUNTRY
|KAMASI WASHINGTON
|STREET FIGHTER MAS
|HEAVEN AND EARTH
|BRACE BRACE
|CLUB DOROTHEE
|S/T
|WOOLEN MEN
|BRICK HORIZON
|POST
|BOYTOY
|MARY ANN
|NIGHT LEAF
PLAYLIST DU MERCREDI 24 OCTOBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|ANNA ST LOUIS
|THE BELLS
|IF ONLY THERE WAS A RIVER
|HOLLOW HAND
|MILESTONE
|STAR CHAMBER
|IKEBE SHAKEDOWN
|BRUSHFIRE
|THE WAY HOME
|GRUFF RHYS
|FRONTIER MAN
|BABELSBERG
|THE KVB
|ONLY NOW FOREVER
|ONLY NOW FOREVER
|THE SOFT RIDER
|COMMIT TO ME
|THE POOL
|GHOSTFACE KILLAH
|SAIGON VELOUR (REMIX)
|THE LOST TAPES
|CHARLES BRADLEY FT THE INVERSIONS
|WATCHA DOING TO ME
|SINGLE
|SLEAFORD MODS
|STICK IN A FIVE AND GO
|S/T EP
|LANDOWNER
|FLOOR
|BLATANT
|C.A.R
|RANDOM WORDS
|PINNED
|VOX LOW
|SOMETHING IS WRONG
|S/T
PLAYLIST DU JEUDI 25 OCTOBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|BLAHZAY BLAHZAY
|LET THE BEAST OUT
|EVERYTHING IZ POSSIBLE
|JARREN BENTON
|MONEY BAG
|YUCK FOU
|GO !ZILLA
|RED LIGHT
|MODERN JUNGLE’S PRISONERS
|IDLES
|DANNY NEDELKO
|JOY AS AN ACT OF RESISTANCE
|THE MOLOCHS
|WADE IN THE WATER
|FLOWERS IN THE SPRING
|SIERRA MANHATTAN
|COMMIT TO ME
|ARE U SINGLE ? NO IM ALBUM
|PARQUET COURTS
|TENDERNESS
|WIDE AWAAAKE
|THE COMO MAMAS
|OUT OF THE WILDERNESS
|MOVE UPSTAIRS
PLAYLIST DU VENDREDI 26 OCTOBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|BIXIGA 70
|TORRE
|QUEBRA CABECA
|ALTIN GUN
|GOCA DUNYA
|ON
|TY SEGALL
|PRETTY MISS TITTY
|FUDGE SANDWICH
|OCS
|MEMORY OF A CUT OFF HEAD
|MEMORY OF A CUT OFF HEAD
|INSECURE MEN
|A RAINY NIGHT IN SOHO
|KARAOKE FOR ONE VOL 1
|ETIENNE JAUMET
|UNITY
|8 REGARDS OBLIQUES
|MICK JENKINS
|PADDED LOCKS FT GHOSTFACE KILLAH
|PIECES OF A MAN
|JEREMIAH JAE
|IN THE COLD
|DAFFI
|TESS PARKS & ANTON NEWCOMBE
|FRENCH MONDAY AFTERNOON
|S/T
|RENDEZ VOUS
|LAST STOP
|SUPERIOR STATE
|LES LULLIES
|NIGHT KLUB
|S/T
|THE PARKINSONS
|TRICKS
|THE SHAPE OF NOTHING TO COME
|BOOTCHY TEMPLE
|THE MAN WITH THE CANE
|GLIMPSES
|THE GOON SAX
|TIL THE END
|WE’RE NOT TALKING