EAB 2018 - PLAYLISTS DU 23/04 AU 27/04

GROUPE TITRE ALBUM

EN ATTENDANT ANA THE VIOLENCE INSIDE LOST & FOUND

HALEY HEYNDERICKXX OOM SHA LA LA I NEED TO START A GARDEN

BLIND BUTCHER STAUBSAUGERBABY ALWALAWA

MIND SPIDERS ICE BEAR FURIES

THE SUNFLOWERS HASTA LA PIZZA/REST IN PEPPERONI THE INTERGALACTIC GUIDE TO FIND THE RED COWBOY

ROSE MERCIE FLOATING ROSE MERCIE

LAS ROSAS MR WRONG EVERYONE GETS EXACTLY WHAT THEY WANT

KORTO TRACK2 S/T

LIGHTS & MOTION FEATHERS DEAR AVALANCHE

CABBAGE DISINFECT US NIHILISTIC GLAMOUR SHOT

ARCHIE AND THE BUNKERS SONG FROM THE LODGE

THE MAUSKOVIC DANCE BAND THE OPPOSITE DOWN IN THE BASEMENT