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EAB 2018 - PLAYLISTS DU 23/04 AU 27/04

L’eau à la Bouche :
Blabla glouglou miam-miam
Du lundi au vendredi - 12h/14h

- C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :

- PLAYLIST DU LUNDI 23 AVRIL

GROUPE TITRE ALBUM
THE COURTNEYS LOST BOYS II
KING GIZZARD AND THE LIZZARD WIZARD BEGINNERS LUCK GUMBOOT SOUP
BLIND BUTCHER ALAWALAWA ALAWALAWA
SHOPPING THE HYPE THE OFFICIAL BODY
OLDEN YOLK CUT TO THE QUICK S/T
HOLY MOTORS SILENTLY FOR ME SLOW SUNDOWN
SUUNS MAKE IT REAL FELT
IDLES MOTHER BRUTALISM
SANTOROS WHISPER BAD HABITS EP
THE MAUSKOVIC DANCE BAND CONTINU TO FUN DOWN IN THE BASEMENT
ALBINOS CONGO IT’S YOUR BIRTHDAY TODAY MAXI BEST OF ZUMMER ZONGS
BODEGA HOW DID THIS HAPPEN ? ENDLESS SCROLL
THE BLIND SUNS (OPE FERAROCK) RIDE OFFSHORE
ZERO (OPE FERAROCK) THE KUNG FU SONG AIN’T THAT MAYHEM ?
XYZ DON’T TREAD ON ME ARTIFICIAL FLAVORING

- PLAYLIST DU MARDI 24 AVRIL

GROUPE TITRE ALBUM
VOLAGE FEVER SITTIN SIDEWAYS
JAROMIL SABOR MUSEUM OF TIME SECOND SCIENCE
CONFIDENCE MAN DON’T YOU KNOW I’M IN A BAND CONFIDENT MUSIC FOR CONFIDENT PEOPLE
LA SECTE DU FUTUR LE CHAOS DES ESPRITS WOUNDED PRINCES
SUFIS MERCY AFTER HOURS
FREAK HEAT WAVES SELL A LINE BEYOND XXXL
MOLLY NILSON LETS TALK ABOUT PRIVILEGES IMAGINATIONS
FRANCKY GOES TO POINTE A PITRE CAMEROUN DIAZ PLAISIR COUPABLE
BEE BEE SEA SONIC BOOMERANG SONIC BOOMERANG
FUTURE ISLANDS BEAUTY OF THE ROAD THE FAR FIELD
LAME STUCK IN MY HEAD CITIES
ROPOPOROSE HOLY BIRDS KERNEL, FOREIGN MOONS
CIGARETTES AFTER SEX SUNSETZ S/T

- PLAYLIST DU MERCREDI 25 AVRIL

GROUPE TITRE ALBUM
SONIDO GALLO NEGRO LA DANZA DE LOS MUERTOS MAMBO COSMICO
KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD SLEEP DRIFTER FLYING MICROTONAL BANANA
A PLACE TO BURY STRANGERS SITUATIONS CHANGES PINNED
FREAK HEAT WAVES SOOTHING LIMBO BEYOND XXXL
THEE GRINCH BABY S/T
SHANNON LAY COME TOGETHER LIVING WATER
POWER SOLO TRY ANOTHER TOWN BO PEEP

- PLAYLIST DU JEUDI 26 AVRIL

GROUPE TITRE ALBUM
EN ATTENDANT ANA THE VIOLENCE INSIDE LOST & FOUND
HALEY HEYNDERICKXX OOM SHA LA LA I NEED TO START A GARDEN
BLIND BUTCHER STAUBSAUGERBABY ALWALAWA
MIND SPIDERS ICE BEAR FURIES
THE SUNFLOWERS HASTA LA PIZZA/REST IN PEPPERONI THE INTERGALACTIC GUIDE TO FIND THE RED COWBOY
ROSE MERCIE FLOATING ROSE MERCIE
LAS ROSAS MR WRONG EVERYONE GETS EXACTLY WHAT THEY WANT
KORTO TRACK2 S/T
LIGHTS & MOTION FEATHERS DEAR AVALANCHE
CABBAGE DISINFECT US NIHILISTIC GLAMOUR SHOT
ARCHIE AND THE BUNKERS SONG FROM THE LODGE
THE MAUSKOVIC DANCE BAND THE OPPOSITE DOWN IN THE BASEMENT
TOTORRO SAVEUR CHEVEUX COME TO MEXICO

- PLAYLIST DU VENDREDI 27 AVRIL

GROUPE TITRE ALBUM
ORQUESTA AKOKAN LA CORBATA BARATA ORQUESTA AKOKAN
VOX LOW NOW WE’RE READY TO SPEND S/T
FUGLY TAKE YOU HOME TONIGHT MILLENIAL SHIT
CHURROS BATIMENT SATANIQUE COUTEAU
PONCTUATION EXIL MON HERBIER DU MONDE ENTIER
PAGEANT NO WONDER FOREVER
TOGETHER PANGEA KENMORE AVE BULLS AND ROASTERS
FRANKIE AND THE WITCH FINGERS SINISTER POISON BRAIN TELEPHONE
PETER KERNEL THERE’S NOTHING LIKE YOU S/T
WOLF MOUNTAIN NOBODY ELSE WILL KNOW SUPERHEAVY
THE BUTTERTONES GRAVEDIGGIN GRAVEDIGGING
THE BLIND SUNS ALLIGATORS OFFSHORE
CONFIDENCE MAN DON’T YOU KNOW I AM IN A BAND CONFIDENT MUSIC FOR CONFIDENT PEOPLE

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