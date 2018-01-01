EAB 2018 - PLAYLISTS DU 23/04 AU 27/04
L’eau à la Bouche :
Blabla glouglou miam-miam
Du lundi au vendredi - 12h/14h
C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :
PLAYLIST DU LUNDI 23 AVRIL
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|THE COURTNEYS
|LOST BOYS
|II
|KING GIZZARD AND THE LIZZARD WIZARD
|BEGINNERS LUCK
|GUMBOOT SOUP
|BLIND BUTCHER
|ALAWALAWA
|ALAWALAWA
|SHOPPING
|THE HYPE
|THE OFFICIAL BODY
|OLDEN YOLK
|CUT TO THE QUICK
|S/T
|HOLY MOTORS
|SILENTLY FOR ME
|SLOW SUNDOWN
|SUUNS
|MAKE IT REAL
|FELT
|IDLES
|MOTHER
|BRUTALISM
|SANTOROS
|WHISPER
|BAD HABITS EP
|THE MAUSKOVIC DANCE BAND
|CONTINU TO FUN
|DOWN IN THE BASEMENT
|ALBINOS CONGO
|IT’S YOUR BIRTHDAY TODAY
|MAXI BEST OF ZUMMER ZONGS
|BODEGA
|HOW DID THIS HAPPEN ?
|ENDLESS SCROLL
|THE BLIND SUNS (OPE FERAROCK)
|RIDE
|OFFSHORE
|ZERO (OPE FERAROCK)
|THE KUNG FU SONG
|AIN’T THAT MAYHEM ?
|XYZ
|DON’T TREAD ON ME
|ARTIFICIAL FLAVORING
PLAYLIST DU MARDI 24 AVRIL
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|VOLAGE
|FEVER
|SITTIN SIDEWAYS
|JAROMIL SABOR
|MUSEUM OF TIME
|SECOND SCIENCE
|CONFIDENCE MAN
|DON’T YOU KNOW I’M IN A BAND
|CONFIDENT MUSIC FOR CONFIDENT PEOPLE
|LA SECTE DU FUTUR
|LE CHAOS DES ESPRITS
|WOUNDED PRINCES
|SUFIS
|MERCY
|AFTER HOURS
|FREAK HEAT WAVES
|SELL A LINE
|BEYOND XXXL
|MOLLY NILSON
|LETS TALK ABOUT PRIVILEGES
|IMAGINATIONS
|FRANCKY GOES TO POINTE A PITRE
|CAMEROUN DIAZ
|PLAISIR COUPABLE
|BEE BEE SEA
|SONIC BOOMERANG
|SONIC BOOMERANG
|FUTURE ISLANDS
|BEAUTY OF THE ROAD
|THE FAR FIELD
|LAME
|STUCK IN MY HEAD
|CITIES
|ROPOPOROSE
|HOLY BIRDS
|KERNEL, FOREIGN MOONS
|CIGARETTES AFTER SEX
|SUNSETZ
|S/T
PLAYLIST DU MERCREDI 25 AVRIL
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|SONIDO GALLO NEGRO
|LA DANZA DE LOS MUERTOS
|MAMBO COSMICO
|KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD
|SLEEP DRIFTER
|FLYING MICROTONAL BANANA
|A PLACE TO BURY STRANGERS
|SITUATIONS CHANGES
|PINNED
|FREAK HEAT WAVES
|SOOTHING LIMBO
|BEYOND XXXL
|THEE GRINCH
|BABY
|S/T
|SHANNON LAY
|COME TOGETHER
|LIVING WATER
|POWER SOLO
|TRY ANOTHER TOWN
|BO PEEP
PLAYLIST DU JEUDI 26 AVRIL
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|EN ATTENDANT ANA
|THE VIOLENCE INSIDE
|LOST & FOUND
|HALEY HEYNDERICKXX
|OOM SHA LA LA
|I NEED TO START A GARDEN
|BLIND BUTCHER
|STAUBSAUGERBABY
|ALWALAWA
|MIND SPIDERS
|ICE BEAR
|FURIES
|THE SUNFLOWERS
|HASTA LA PIZZA/REST IN PEPPERONI
|THE INTERGALACTIC GUIDE TO FIND THE RED COWBOY
|ROSE MERCIE
|FLOATING
|ROSE MERCIE
|LAS ROSAS
|MR WRONG
|EVERYONE GETS EXACTLY WHAT THEY WANT
|KORTO
|TRACK2
|S/T
|LIGHTS & MOTION
|FEATHERS
|DEAR AVALANCHE
|CABBAGE
|DISINFECT US
|NIHILISTIC GLAMOUR SHOT
|ARCHIE AND THE BUNKERS
|SONG FROM THE LODGE
|THE MAUSKOVIC DANCE BAND
|THE OPPOSITE
|DOWN IN THE BASEMENT
|TOTORRO
|SAVEUR CHEVEUX
|COME TO MEXICO
PLAYLIST DU VENDREDI 27 AVRIL
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|ORQUESTA AKOKAN
|LA CORBATA BARATA
|ORQUESTA AKOKAN
|VOX LOW
|NOW WE’RE READY TO SPEND
|S/T
|FUGLY
|TAKE YOU HOME TONIGHT
|MILLENIAL SHIT
|CHURROS BATIMENT
|SATANIQUE
|COUTEAU
|PONCTUATION
|EXIL
|MON HERBIER DU MONDE ENTIER
|PAGEANT
|NO WONDER
|FOREVER
|TOGETHER PANGEA
|KENMORE AVE
|BULLS AND ROASTERS
|FRANKIE AND THE WITCH FINGERS
|SINISTER POISON
|BRAIN TELEPHONE
|PETER KERNEL
|THERE’S NOTHING LIKE YOU
|S/T
|WOLF MOUNTAIN
|NOBODY ELSE WILL KNOW
|SUPERHEAVY
|THE BUTTERTONES
|GRAVEDIGGIN
|GRAVEDIGGING
|THE BLIND SUNS
|ALLIGATORS
|OFFSHORE
|CONFIDENCE MAN
|DON’T YOU KNOW I AM IN A BAND
|CONFIDENT MUSIC FOR CONFIDENT PEOPLE