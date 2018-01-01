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EAB 2018 - PLAYLISTS DU 25/06 AU 29/06

L’eau à la Bouche :
Blabla glouglou miam-miam
Du lundi au vendredi - 12h/14h

- C’ETAIT A GAGNER CETTE SEMAINE

- PLAYLIST DU LUNDI 25 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
VIDEOTAPEMUSIC PIANICAN NIGHT CLUB SOUVENIR
IKEBE SHAKEDOWN BRUSHFIRE THE WAY HOME
SANTOROS WHEN YOU CRY AT NIGHT BAD HABITS
CUT WORMS THINK I MIGHT BE IN LOVE HOLLOW GROUND
CZARFACE & MF DOOM BOMB THROWN CZARFACE MEETS METAL FACE
EVIDENCE TO MAKE A LONG STORY LONGER WEATHER OR NOT
RF SHANNON TOOTH ACHE TRICKSTER BLUES
THE WAVE PICTURES THE LITTLE WINDOW BRUSHES WITH HAPPINESS
THE MAUSKOVIC DANCE BAND CONTINUE THE FUN DOWN IN THE BASEMENT
PETIT FANTOME EASY COME EASY GO UN MOUVEMENT POUR LE VENT
BEECHWOOD AMY INSIDE THE FLESH HOTEL
WOODY MURDER MYSTERY WHITE GUY LOST IN BEAUCAIRE
MOURN SKELETON SOPRESA FAMILIA
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CLIC —> Websérie FAST&GOOD
Fast-food ne rime plus avec malbouffe. Aujourd’hui, manger debout la meilleure pizza du coin est plus prisé qu’un diner en 7 services dans un 3 étoiles. "Fast and good" rencontre les chefs pour qui bien manger, moins cher, révolutionne le quotidien.

- PLAYLIST DU MARDI 26 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
FLASHER PRESSURE CONSTANT IMAGE
SURF HARP CATHOLIC GLASS MR BIG PICTURE
KEVIN MORBY PEARLY GATES CITY MUSIC
ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER TALKING STRAIGHT HOPE DOWNS
GABRIELLA COHEN MORNING LIGHT PINK IS THE COLOUR OF UNCONDITIONAL LOVE
SHANNON SHAW GOODBYE SUMMER SHANNON IN NASHVILLE
ALTIN GUN CANEY ON
THE FUNKEES SLIPPING INTO DARKNESS WAKE UP YOU ! RISE AND FALL OF NIGERIAN ROCK VOL2
WARMDUSCHER 1000 WHISPERS WHALE CITY
HAPPYNESS FALLING DOWN WRITE IN
WAX CHATTELS IN MY MOUTH S/T
BODEGA NAME ESCAPE ENDLESS SCROLL
Promo des sports de glisse locaux avec Seb et Julien du FOOAP’s
Rdv au WheelsOnSkatePark

- PLAYLIST DU MERCREDI 27 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
LA SECTE DU FUTUR FIRST MEN ON THEZ MOON WOUNDED PRINCES
SELF DEFENSE FAMILY HAVE YOU CONSIDERED PUNK MUSIC HAVE YOU CONSIDERED PUNK MUSIC
BEACH SKULLS SUN LAS DUNAS
PARQUET COURTS BEFORE THE WATER GETS TOO HIGH WIDE AWAAAKE !
IRENE DRESEL ICONE ICONE EP
JONATHAN FITOUSSI & CLEMENS HOURRIERE LUNAR LEAP ESPACES TIMBRES
CALIBRO 35 PRAGMA DECADE
FASCINATOR YOUR MONEY IT’S UGLY WATER SIGN
LAS ROSAS FLOOD THIS HOUSE SHADOW BY YOUR SIDE
LA LUZ THE CREATURE FLOATING FEATURES
BOY AZOOGA LONER BOOGIE 1,2…KUNG FU !
ALBINOS CONGO IT’S YOUR BIRTHDAY TODAY MAXI BEST OF ZUMMER ZONGS

- PLAYLIST DU JEUDI 28 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
ORQUESTA AKOKAN MAMBO RAPIDITO S/T
THE JAMES HUNTER SIX WHATEVER IT TAKES WHATEVER IT TAKES
GOAT GIRL CRAKER DROOL S/T
SAPIN IN MY HEAD DARK IS THE NIGHT, ON IS THE PARTY
HOT SNAKES SIX WAVE HOLD DOWN JERICHO SIRENS
SHARK TOYS WALKING LABYRINTHS
MARLON WILLIAMS WHAT’S CHASING YOU MAKE WAY FOR LOVE
Single Tracks fête ses 15ans !
On a téléphoné à Guillaume, président de l’association, pour qu’il vous présente le 1er Ride’n’Roll ! Ce week end

- PLAYLIST DU VENDREDI 29 JUIN

GROUPE TITRE ALBUM
CHARLES WALLACE MARY JANE SEA CRUISE AND HIS FRIENDS FROM OUTER SPACE
PHOBOPHOBES HUMAN BABY MINIATURE WORLD
KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD MUDDY WATER GUMBOOT SOUP
ERNIE HAWKS & THE SOUL INVESTIGATORS BAG FULL OF MIRACLES SCORPIO MAN
FREAK HEAT WAVES SELL A LINE BEYOND XXXL
BOYTOY NY RIP OFF NIGHT LEAF
THE SAXOPHONES MYSTERIES REVEALED SONGS OF THE SAXOPHONES
MICHAEL RAULT I’LL BE THERE IT’S A NEW DAY TONIGHT
MIND SPIDERS ICE BEAR FURIES
CONFIDENCE MAN CATCH MY BREATH CONFIDENT MUSIC FOR CONFIDENT PEOPLE
SHANNON & THE CLAMS ONION ONION
SONIDO GALLO NEGRO CUMBIA ISHTAR MAMBO COSMICO
NAP EYES EVRY TIME THE FEELING I’M BAD NOW
JESUSLESFILLES TROP DEMANDER DANIEL

- THE LAST OF THE SEASON

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