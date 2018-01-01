EAB 2018 - PLAYLISTS DU 25/06 AU 29/06
L’eau à la Bouche :
Blabla glouglou miam-miam
Du lundi au vendredi - 12h/14h
C’ETAIT A GAGNER CETTE SEMAINE
PLAYLIST DU LUNDI 25 JUIN
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|VIDEOTAPEMUSIC
|PIANICAN NIGHT CLUB
|SOUVENIR
|IKEBE SHAKEDOWN
|BRUSHFIRE
|THE WAY HOME
|SANTOROS
|WHEN YOU CRY AT NIGHT
|BAD HABITS
|CUT WORMS
|THINK I MIGHT BE IN LOVE
|HOLLOW GROUND
|CZARFACE & MF DOOM
|BOMB THROWN
|CZARFACE MEETS METAL FACE
|EVIDENCE
|TO MAKE A LONG STORY LONGER
|WEATHER OR NOT
|RF SHANNON
|TOOTH ACHE
|TRICKSTER BLUES
|THE WAVE PICTURES
|THE LITTLE WINDOW
|BRUSHES WITH HAPPINESS
|THE MAUSKOVIC DANCE BAND
|CONTINUE THE FUN
|DOWN IN THE BASEMENT
|PETIT FANTOME
|EASY COME EASY GO
|UN MOUVEMENT POUR LE VENT
|BEECHWOOD
|AMY
|INSIDE THE FLESH HOTEL
|WOODY MURDER MYSTERY
|WHITE GUY
|LOST IN BEAUCAIRE
|MOURN
|SKELETON
|SOPRESA FAMILIA
- CLIC —> Websérie FAST&GOOD
- Fast-food ne rime plus avec malbouffe. Aujourd’hui, manger debout la meilleure pizza du coin est plus prisé qu’un diner en 7 services dans un 3 étoiles. "Fast and good" rencontre les chefs pour qui bien manger, moins cher, révolutionne le quotidien.
PLAYLIST DU MARDI 26 JUIN
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|FLASHER
|PRESSURE
|CONSTANT IMAGE
|SURF HARP
|CATHOLIC GLASS
|MR BIG PICTURE
|KEVIN MORBY
|PEARLY GATES
|CITY MUSIC
|ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER
|TALKING STRAIGHT
|HOPE DOWNS
|GABRIELLA COHEN
|MORNING LIGHT
|PINK IS THE COLOUR OF UNCONDITIONAL LOVE
|SHANNON SHAW
|GOODBYE SUMMER
|SHANNON IN NASHVILLE
|ALTIN GUN
|CANEY
|ON
|THE FUNKEES
|SLIPPING INTO DARKNESS
|WAKE UP YOU ! RISE AND FALL OF NIGERIAN ROCK VOL2
|WARMDUSCHER
|1000 WHISPERS
|WHALE CITY
|HAPPYNESS
|FALLING DOWN
|WRITE IN
|WAX CHATTELS
|IN MY MOUTH
|S/T
|BODEGA
|NAME ESCAPE
|ENDLESS SCROLL
Promo des sports de glisse locaux avec Seb et Julien du FOOAP’s
Rdv au WheelsOnSkatePark
PLAYLIST DU MERCREDI 27 JUIN
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|LA SECTE DU FUTUR
|FIRST MEN ON THEZ MOON
|WOUNDED PRINCES
|SELF DEFENSE FAMILY
|HAVE YOU CONSIDERED PUNK MUSIC
|HAVE YOU CONSIDERED PUNK MUSIC
|BEACH SKULLS
|SUN
|LAS DUNAS
|PARQUET COURTS
|BEFORE THE WATER GETS TOO HIGH
|WIDE AWAAAKE !
|IRENE DRESEL
|ICONE
|ICONE EP
|JONATHAN FITOUSSI & CLEMENS HOURRIERE
|LUNAR LEAP
|ESPACES TIMBRES
|CALIBRO 35
|PRAGMA
|DECADE
|FASCINATOR
|YOUR MONEY IT’S UGLY
|WATER SIGN
|LAS ROSAS
|FLOOD THIS HOUSE
|SHADOW BY YOUR SIDE
|LA LUZ
|THE CREATURE
|FLOATING FEATURES
|BOY AZOOGA
|LONER BOOGIE
|1,2…KUNG FU !
|ALBINOS CONGO
|IT’S YOUR BIRTHDAY TODAY
|MAXI BEST OF ZUMMER ZONGS
PLAYLIST DU JEUDI 28 JUIN
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|ORQUESTA AKOKAN
|MAMBO RAPIDITO
|S/T
|THE JAMES HUNTER SIX
|WHATEVER IT TAKES
|WHATEVER IT TAKES
|GOAT GIRL
|CRAKER DROOL
|S/T
|SAPIN
|IN MY HEAD
|DARK IS THE NIGHT, ON IS THE PARTY
|HOT SNAKES
|SIX WAVE HOLD DOWN
|JERICHO SIRENS
|SHARK TOYS
|WALKING
|LABYRINTHS
|MARLON WILLIAMS
|WHAT’S CHASING YOU
|MAKE WAY FOR LOVE
Single Tracks fête ses 15ans !
On a téléphoné à Guillaume, président de l’association, pour qu’il vous présente le 1er Ride’n’Roll ! Ce week end
PLAYLIST DU VENDREDI 29 JUIN
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|CHARLES WALLACE
|MARY JANE SEA CRUISE
|AND HIS FRIENDS FROM OUTER SPACE
|PHOBOPHOBES
|HUMAN BABY
|MINIATURE WORLD
|KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD
|MUDDY WATER
|GUMBOOT SOUP
|ERNIE HAWKS & THE SOUL INVESTIGATORS
|BAG FULL OF MIRACLES
|SCORPIO MAN
|FREAK HEAT WAVES
|SELL A LINE
|BEYOND XXXL
|BOYTOY
|NY RIP OFF
|NIGHT LEAF
|THE SAXOPHONES
|MYSTERIES REVEALED
|SONGS OF THE SAXOPHONES
|MICHAEL RAULT
|I’LL BE THERE
|IT’S A NEW DAY TONIGHT
|MIND SPIDERS
|ICE BEAR
|FURIES
|CONFIDENCE MAN
|CATCH MY BREATH
|CONFIDENT MUSIC FOR CONFIDENT PEOPLE
|SHANNON & THE CLAMS
|ONION
|ONION
|SONIDO GALLO NEGRO
|CUMBIA ISHTAR
|MAMBO COSMICO
|NAP EYES
|EVRY TIME THE FEELING
|I’M BAD NOW
|JESUSLESFILLES
|TROP DEMANDER
|DANIEL
THE LAST OF THE SEASON