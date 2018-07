EAB 2018 - PLAYLISTS DU 25/06 AU 29/06

GROUPE TITRE ALBUM

VIDEOTAPEMUSIC PIANICAN NIGHT CLUB SOUVENIR

IKEBE SHAKEDOWN BRUSHFIRE THE WAY HOME

SANTOROS WHEN YOU CRY AT NIGHT BAD HABITS

CUT WORMS THINK I MIGHT BE IN LOVE HOLLOW GROUND

CZARFACE & MF DOOM BOMB THROWN CZARFACE MEETS METAL FACE

EVIDENCE TO MAKE A LONG STORY LONGER WEATHER OR NOT

RF SHANNON TOOTH ACHE TRICKSTER BLUES

THE WAVE PICTURES THE LITTLE WINDOW BRUSHES WITH HAPPINESS

THE MAUSKOVIC DANCE BAND CONTINUE THE FUN DOWN IN THE BASEMENT

PETIT FANTOME EASY COME EASY GO UN MOUVEMENT POUR LE VENT

BEECHWOOD AMY INSIDE THE FLESH HOTEL

WOODY MURDER MYSTERY WHITE GUY LOST IN BEAUCAIRE