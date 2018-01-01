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EAB 2018 - PLAYLISTS DU 29/01 AU 02/01

L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h

- C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :

- PLAYLIST DU LUNDI 29 JANVIER

GROUPE TITRE ALBUM
SHANNON & THE CLAMS THE BOY ONION
MATTIEL JUST A NAME MATTIEL LP
PETIT FANTOME LIBERATIONS TERRIBLES UN MOUVEMENT POUR LE VENT
MOON DUO JUKEBOX BABE SINGLE
THE LIMINANAS (OPE FERAROCK) MOTORIZATTI MARIE SHADOW PEOPLE
ELIAS DRIS DEEP BLUE OCEAN GOLD IN THE ASHES
MR YOLK DON’T PLAY WITH MY EMOTIONS SELF PORTRAIT
CANARI DESAMORCEUR DESAMORCEUR
LCD SOUNDSYSTEM CHANGE YR MIND AMERICAN DREAM
BEECHWOOD LAND OF NOD SONGS FROM THE LAND OF NO
SHAME THE LICK SONGS OF PRAISE
MICHAEL MILLIONS BELLA HARD TO BE KING
CONWAY DIE ON CHRISTMAS FT. BENNY (G.O.A.T) GREATEST OF ALL TIME
WAND BEE KARMA PLUM
THE NUMBER ONES LIE TO ME ANOTHER SIDE OF THE NUMBER ONES

- PLAYLIST DU MARDI 30 JANVIER

GROUPE TITRE ALBUM
LAS ROSAS CHRISTA SINGLE
THE LEMON TWIGS LIGHT & LOVE BROTHERS OF DESTRUCTION
SHOPPING THE HYPE THE OFFICIAL BODY
VOX LOW TRAPPED ON THE MOON ST
RONE SWITCHES (FT BAXTER DURY) MIRAPOLIS
TOTAL CONTROL LUXURY VACUUM LAUGHING AT THE SYSTEM
ELIAS DRIS A THOUSAND RIVERS GOLD IN THE ASHES
TOM BROSSEAU DON’T FORGET THIS SONG TREASURES UNTOLD
KURT VILE & COURTNEY BARNETT OUTTA THE WOODWORK LOTTA SEA LICE
THE JAMES HUNTER SIX I DON’T WANNA BE WITHOUT YOU WHATEVER IT TAKES
WATER FROM YOUR EYES WE’RE SET UP ALL A DANCE
R. MISSING UNSUMMERING UNSUMMERING
THE LIMINANAS (OPE FERAROCK) SHADOW PEOPLE SHADOW PEOPLE
MOON GOGO JOY JOY

- PLAYLIST DU MERCREDI 31 JANVIER

GROUPE TITRE ALBUM
DUNGEN & WOODS TURN AROUND MYTHS 003
LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS NEVER BE ANOTHER YOU SPECIAL NIGHT
OCS MEMORY OF A CUT OFF HEAD MEMORY OF A CUT OFF HEAD
CUT WORMS LIKE GOING DOWN SIDEWAYS ALIEN SUNSET
KAVIAR SPECIAL BACK TO SCHOOL VORTEX
BEE BEE SEA SONIC BOOMERANG SONIC BOOMERANG
BOOGARINS ONDA NEGRA LA VEM A MORTE
BAXTER DURY PORCELAIN PRINCE OF TEARS
JOHN MAUS OVER PHANTOM SCREEN MEMORIES
VEX RUFFIN FRONT CONVEYOR
CLAIRMONT THE SECOND WEZIDE LIL MONT FROM THE AVE
DECA THE WAY IN THE WAY THROUGH
THE LIMINANAS (OPE FERAROCK) DE LA PART DES COPAINS SHADOW PEOPLE
SUFIS MADE ME LEAVE / CRISPY GRAPES II AFTER HOURS

- PLAYLIST DU JEUDI 01 FEVRIER

GROUPE TITRE ALBUM
TH DA FREAK THICK HEAD THE HOOD
JESSICA 93 MENTAL INSTITUTION GUILTY SPECIES
JONWAYNE OUT OF SIGHT RAP ALBUM TWO
KING KRULE HALF MAN HALF SHARK THE OOZ
TOO SMOOTH CHRIST LIZARDS BAR ANGELS AND VOICES
KELLY LEE OWENS BIRD ST
ARIEL PINK ANOTHER WEEKEND DEDICATED TO BOBBY JAMESON
MARLIN’S DREAMING DANISH GIRL LIZARD TEARS
PIERRE VASSILIU EN VADROUILLE A MONTPELLIER FACE B 1965-1981
WOLF MOUNTAINS NOBODY ELSE WILL KNOW SUPERHEAVVY
KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD BEGINNER’S LUCK GUMBOOT SOUP
LAWRENCE LE DOUX (OPE FERAROCK) FABIOLA RIDDIM HOST
PAMA INTERNATIONAL THEN YOU CAN TELL ME GOODBYE LOVE & AUSTERITY

- PLAYLIST DU VENDREDI 02 FEVRIER

GROUPE TITRE ALBUM
MARLON WILLIAMS NOBODY GETS WHAT THEY WANT ANYMORE MAKE WAY FOR LOVE
COTILLON I LIKE PEOPLE THE AFTERNOONS
CHARLES BRADLEY CHANGES CHANGES
SHARON JONES & THE DAP KINGS PASS ME BY SOUL OF A WOMAN
EL GOODO FIVE IN THE MORNING BY ORDER OF THE MOOSE
THE MOLOCHS I DON’T LOVE YOU AMERICA’S VELVET GLORY
OBERON TON CORPS DEPLOYE ST
LA MVERTE THE INNER OUT THE INNER OUT
ESCAPE-ISM THEY TOOK THE WAVES INTRODUCTION TO ESCAPE-ISM
CAR SEAT HEADREST NERVOUS YOUNG INHUMANS TWIN FANTASY
BELLY MAKE A TOAST MUMBLE RAP
MICHAEL MILLIONS SUN HARD TO BE KING
LE PRINCE HARRY CHEMISTRY SYNTHETIC LOVE
HO99O9 STREET POWER UNITED STATES OF HORROR

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