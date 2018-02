EAB 2018 - PLAYLISTS DU 29/01 AU 02/01

GROUPE TITRE ALBUM

MARLON WILLIAMS NOBODY GETS WHAT THEY WANT ANYMORE MAKE WAY FOR LOVE

COTILLON I LIKE PEOPLE THE AFTERNOONS

CHARLES BRADLEY CHANGES CHANGES

SHARON JONES & THE DAP KINGS PASS ME BY SOUL OF A WOMAN

EL GOODO FIVE IN THE MORNING BY ORDER OF THE MOOSE

THE MOLOCHS I DON’T LOVE YOU AMERICA’S VELVET GLORY

OBERON TON CORPS DEPLOYE ST

LA MVERTE THE INNER OUT THE INNER OUT

ESCAPE-ISM THEY TOOK THE WAVES INTRODUCTION TO ESCAPE-ISM

CAR SEAT HEADREST NERVOUS YOUNG INHUMANS TWIN FANTASY

BELLY MAKE A TOAST MUMBLE RAP

MICHAEL MILLIONS SUN HARD TO BE KING

LE PRINCE HARRY CHEMISTRY SYNTHETIC LOVE