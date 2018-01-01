EAB 2018 - PLAYLISTS DU 29/01 AU 02/01
L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h
C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :
PLAYLIST DU LUNDI 29 JANVIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|SHANNON & THE CLAMS
|THE BOY
|ONION
|MATTIEL
|JUST A NAME
|MATTIEL LP
|PETIT FANTOME
|LIBERATIONS TERRIBLES
|UN MOUVEMENT POUR LE VENT
|MOON DUO
|JUKEBOX BABE
|SINGLE
|THE LIMINANAS (OPE FERAROCK)
|MOTORIZATTI MARIE
|SHADOW PEOPLE
|ELIAS DRIS
|DEEP BLUE OCEAN
|GOLD IN THE ASHES
|MR YOLK
|DON’T PLAY WITH MY EMOTIONS
|SELF PORTRAIT
|CANARI
|DESAMORCEUR
|DESAMORCEUR
|LCD SOUNDSYSTEM
|CHANGE YR MIND
|AMERICAN DREAM
|BEECHWOOD
|LAND OF NOD
|SONGS FROM THE LAND OF NO
|SHAME
|THE LICK
|SONGS OF PRAISE
|MICHAEL MILLIONS
|BELLA
|HARD TO BE KING
|CONWAY
|DIE ON CHRISTMAS FT. BENNY
|(G.O.A.T) GREATEST OF ALL TIME
|WAND
|BEE KARMA
|PLUM
|THE NUMBER ONES
|LIE TO ME
|ANOTHER SIDE OF THE NUMBER ONES
PLAYLIST DU MARDI 30 JANVIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|LAS ROSAS
|CHRISTA
|SINGLE
|THE LEMON TWIGS
|LIGHT & LOVE
|BROTHERS OF DESTRUCTION
|SHOPPING
|THE HYPE
|THE OFFICIAL BODY
|VOX LOW
|TRAPPED ON THE MOON
|ST
|RONE
|SWITCHES (FT BAXTER DURY)
|MIRAPOLIS
|TOTAL CONTROL
|LUXURY VACUUM
|LAUGHING AT THE SYSTEM
|ELIAS DRIS
|A THOUSAND RIVERS
|GOLD IN THE ASHES
|TOM BROSSEAU
|DON’T FORGET THIS SONG
|TREASURES UNTOLD
|KURT VILE & COURTNEY BARNETT
|OUTTA THE WOODWORK
|LOTTA SEA LICE
|THE JAMES HUNTER SIX
|I DON’T WANNA BE WITHOUT YOU
|WHATEVER IT TAKES
|WATER FROM YOUR EYES
|WE’RE SET UP
|ALL A DANCE
|R. MISSING
|UNSUMMERING
|UNSUMMERING
|THE LIMINANAS (OPE FERAROCK)
|SHADOW PEOPLE
|SHADOW PEOPLE
|MOON GOGO
|JOY
|JOY
PLAYLIST DU MERCREDI 31 JANVIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|DUNGEN & WOODS
|TURN AROUND
|MYTHS 003
|LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS
|NEVER BE ANOTHER YOU
|SPECIAL NIGHT
|OCS
|MEMORY OF A CUT OFF HEAD
|MEMORY OF A CUT OFF HEAD
|CUT WORMS
|LIKE GOING DOWN SIDEWAYS
|ALIEN SUNSET
|KAVIAR SPECIAL
|BACK TO SCHOOL
|VORTEX
|BEE BEE SEA
|SONIC BOOMERANG
|SONIC BOOMERANG
|BOOGARINS
|ONDA NEGRA
|LA VEM A MORTE
|BAXTER DURY
|PORCELAIN
|PRINCE OF TEARS
|JOHN MAUS
|OVER PHANTOM
|SCREEN MEMORIES
|VEX RUFFIN
|FRONT
|CONVEYOR
|CLAIRMONT THE SECOND
|WEZIDE
|LIL MONT FROM THE AVE
|DECA
|THE WAY IN
|THE WAY THROUGH
|THE LIMINANAS (OPE FERAROCK)
|DE LA PART DES COPAINS
|SHADOW PEOPLE
|SUFIS
|MADE ME LEAVE / CRISPY GRAPES II
|AFTER HOURS
PLAYLIST DU JEUDI 01 FEVRIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|TH DA FREAK
|THICK HEAD
|THE HOOD
|JESSICA 93
|MENTAL INSTITUTION
|GUILTY SPECIES
|JONWAYNE
|OUT OF SIGHT
|RAP ALBUM TWO
|KING KRULE
|HALF MAN HALF SHARK
|THE OOZ
|TOO SMOOTH CHRIST
|LIZARDS BAR
|ANGELS AND VOICES
|KELLY LEE OWENS
|BIRD
|ST
|ARIEL PINK
|ANOTHER WEEKEND
|DEDICATED TO BOBBY JAMESON
|MARLIN’S DREAMING
|DANISH GIRL
|LIZARD TEARS
|PIERRE VASSILIU
|EN VADROUILLE A MONTPELLIER
|FACE B 1965-1981
|WOLF MOUNTAINS
|NOBODY ELSE WILL KNOW
|SUPERHEAVVY
|KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD
|BEGINNER’S LUCK
|GUMBOOT SOUP
|LAWRENCE LE DOUX (OPE FERAROCK)
|FABIOLA RIDDIM
|HOST
|PAMA INTERNATIONAL
|THEN YOU CAN TELL ME GOODBYE
|LOVE & AUSTERITY
PLAYLIST DU VENDREDI 02 FEVRIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|MARLON WILLIAMS
|NOBODY GETS WHAT THEY WANT ANYMORE
|MAKE WAY FOR LOVE
|COTILLON
|I LIKE PEOPLE
|THE AFTERNOONS
|CHARLES BRADLEY
|CHANGES
|CHANGES
|SHARON JONES & THE DAP KINGS
|PASS ME BY
|SOUL OF A WOMAN
|EL GOODO
|FIVE IN THE MORNING
|BY ORDER OF THE MOOSE
|THE MOLOCHS
|I DON’T LOVE YOU
|AMERICA’S VELVET GLORY
|OBERON
|TON CORPS DEPLOYE
|ST
|LA MVERTE
|THE INNER OUT
|THE INNER OUT
|ESCAPE-ISM
|THEY TOOK THE WAVES
|INTRODUCTION TO ESCAPE-ISM
|CAR SEAT HEADREST
|NERVOUS YOUNG INHUMANS
|TWIN FANTASY
|BELLY
|MAKE A TOAST
|MUMBLE RAP
|MICHAEL MILLIONS
|SUN
|HARD TO BE KING
|LE PRINCE HARRY
|CHEMISTRY
|SYNTHETIC LOVE
|HO99O9
|STREET POWER
|UNITED STATES OF HORROR