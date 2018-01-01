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EAB 2018 - PLAYLISTS DU 29/10 AU 31/10

L’eau à la Bouche :
Blabla glouglou miam-miam
Du lundi au vendredi - 12h/14h

- CLIC & read

JPEG - 6.4 Mo
Profession : mangeur de péchés
Une histoire accélérée des gens qui, au XIXe siècle, étaient payés pour absorber tout ce qu’il y avait de mauvais chez le défunt.

- PLAYLIST DU LUNDI 29 OCTOBRE

GROUPE TITRE ALBUM
HOLLOW HAND LAND OF THE FREE STAR CHAMBER
FENSTER HBW THE ROOM
MOONTRIBE OSMIUM S/T
ETIENNE JAUMET NUCLEAR WAR 8 REGARDS OBLIQUES
VIAGRA BOYS SPORTS STREET WORMS
RENDEZ VOUS DOUBLE ZERO SUPERIOR STATE
SLEAFORD MODS BANG SOMEONE OUT S/T EP
INSECURE MEN ROXETTE KARAOKE FOR ONE VOL.1
PEEL DREAM MAGAZINE UPPER BODY CALAESTHETICS MODERN META PHYSIC
CHESTER WATSON CHESSMASTER PROJECT 0
PRIMO YOU’VE GOT A MILLION PRIMO AMICI

- PLAYLIST DU MARDI 30 OCTOBRE

GROUPE TITRE ALBUM
PINCH POINTS GROUND UP - SYSTEM FAILURE MECHANICAL INJURY
IDLES I’M SCUM JOY AS AN ACT OF RESISTANCE
BAXTER DURY, DELILAH HOLLIDAY, ETIENNE DE CRECY HOW DO YOU MAKE ME FEEL BED
MARIE DAVIDSON THE PSYCHOLOGIST WORKING CLASS WOMAN
INGRINA BLACK HOLE ETTER LYS
GHOSTFACE KILLAH MAJESTIC ACCOLADES THE LOST TAPES
GABBY SIARRAS MOANA ANTILLES MECHANT BATEAU
CYRIL CYRIL EL BAHR CERTAINE RUINES
KURT VILE ONE TRICK PONIES BOTTLE IT IN
BOOTCHY TEMPLE THE MAN WITH THE CANE GLIMPSES
WOOLEN MEN HOLLOW WORLD POST
SAUNA YOUTH DISTRACTED DEATHS

- PLAYLIST DU MERCREDI 31 OCTOBRE

GROUPE TITRE ALBUM
THE SCORPIONS & SAIF ABU BAKR NILE WAVES HABIBI FUNK 009 - JAZZ
HOMEBOY SANDMAN & EDAN THE GUT HUMBLE PIE
GRAND CIEL IN A HEARTBEAT ATER/ITERARE
THE SOFT RIDER THE POOL THE POOL
JOHN CARPENTER THE SHAPE RETURNS HALLOWEEN AUDIO SOUNDTRACK 2018
AGAR AGAR SORRY ABOUT THE CARPET THE DOG AND THE FUTUR
FRUSTRATION CAUSE YOU RAN AWAY EMPIRES OF SHAME
MAGIC POTION SWOON ENDLESS GRAFITTI
THE KVB ABOVE US ONLY NOW FOREVER
BEAK> RSI >>>
MOTORAMA NO MORE TIME MANY NIGHTS

- LES FREAKS DE LA RADIO SONT DE SORTIE

A RÉ-ECOUTER PAR ICI

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