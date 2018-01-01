EAB 2018 - PLAYLISTS DU 29/10 AU 31/10
L’eau à la Bouche :
Blabla glouglou miam-miam
Du lundi au vendredi - 12h/14h
CLIC & read
- Profession : mangeur de péchés
- Une histoire accélérée des gens qui, au XIXe siècle, étaient payés pour absorber tout ce qu’il y avait de mauvais chez le défunt.
PLAYLIST DU LUNDI 29 OCTOBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|HOLLOW HAND
|LAND OF THE FREE
|STAR CHAMBER
|FENSTER
|HBW
|THE ROOM
|MOONTRIBE
|OSMIUM
|S/T
|ETIENNE JAUMET
|NUCLEAR WAR
|8 REGARDS OBLIQUES
|VIAGRA BOYS
|SPORTS
|STREET WORMS
|RENDEZ VOUS
|DOUBLE ZERO
|SUPERIOR STATE
|SLEAFORD MODS
|BANG SOMEONE OUT
|S/T EP
|INSECURE MEN
|ROXETTE
|KARAOKE FOR ONE VOL.1
|PEEL DREAM MAGAZINE
|UPPER BODY CALAESTHETICS
|MODERN META PHYSIC
|CHESTER WATSON
|CHESSMASTER
|PROJECT 0
|PRIMO
|YOU’VE GOT A MILLION
|PRIMO AMICI
PLAYLIST DU MARDI 30 OCTOBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|PINCH POINTS
|GROUND UP - SYSTEM FAILURE
|MECHANICAL INJURY
|IDLES
|I’M SCUM
|JOY AS AN ACT OF RESISTANCE
|BAXTER DURY, DELILAH HOLLIDAY, ETIENNE DE CRECY
|HOW DO YOU MAKE ME FEEL
|BED
|MARIE DAVIDSON
|THE PSYCHOLOGIST
|WORKING CLASS WOMAN
|INGRINA
|BLACK HOLE
|ETTER LYS
|GHOSTFACE KILLAH
|MAJESTIC ACCOLADES
|THE LOST TAPES
|GABBY SIARRAS
|MOANA
|ANTILLES MECHANT BATEAU
|CYRIL CYRIL
|EL BAHR
|CERTAINE RUINES
|KURT VILE
|ONE TRICK PONIES
|BOTTLE IT IN
|BOOTCHY TEMPLE
|THE MAN WITH THE CANE
|GLIMPSES
|WOOLEN MEN
|HOLLOW WORLD
|POST
|SAUNA YOUTH
|DISTRACTED
|DEATHS
PLAYLIST DU MERCREDI 31 OCTOBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|THE SCORPIONS & SAIF ABU BAKR
|NILE WAVES
|HABIBI FUNK 009 - JAZZ
|HOMEBOY SANDMAN & EDAN
|THE GUT
|HUMBLE PIE
|GRAND CIEL
|IN A HEARTBEAT
|ATER/ITERARE
|THE SOFT RIDER
|THE POOL
|THE POOL
|JOHN CARPENTER
|THE SHAPE RETURNS
|HALLOWEEN AUDIO SOUNDTRACK 2018
|AGAR AGAR
|SORRY ABOUT THE CARPET
|THE DOG AND THE FUTUR
|FRUSTRATION
|CAUSE YOU RAN AWAY
|EMPIRES OF SHAME
|MAGIC POTION
|SWOON
|ENDLESS GRAFITTI
|THE KVB
|ABOVE US
|ONLY NOW FOREVER
|BEAK>
|RSI
|>>>
|MOTORAMA
|NO MORE TIME
|MANY NIGHTS
LES FREAKS DE LA RADIO SONT DE SORTIE
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