EAB #25 - PLAYLISTS DU 09/05 AU 12/05 2017
L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h
C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :
PLAYLIST DU MARDI 09 MAI
|BIGOTT
|SHE’S GONE
|MY FRIENDS ARE DEAD
|FUTURE ISLANDS
|BEAUTY OF THE ROAD
|THE FAR FIELD
|HAPPYNESS
|FALLING DOWN
|WRITE IN
|BJORN MAGNUSSON
|TV LIGHTS
|ALMOST TRANSPARENT BLUE
|MAC DEMARCO (OPE FERAROCK)
|ONE MORE LOVE SONG
|THIS OLD DOG
|BORN IDIOT
|IN THE SOFA
|AFTERSCHOOL
|APPALACHE
|KNOCKED OUT
|IMAGINATIONS
|THE MOONLANDINGZ
|STRANGLE OF ANNA
|INTERPLANETERY CLASS CLASSICS
|GROUP DOUEH & CHEVEU
|BORD DE MER
|DAHKLA SAHARA SESSION
|WARM TOY MACHINE
|WALL OF DEATH
|COMPILATION HAMBURGER SAIGNANT II
|MOUNTAIN BIKE
|GOOD FOR NOTHING
|TOO SORRY FOR ANY SORROW
|BLACK SNAKE MOAN
|FUNERAL SEASON BLUES
|SPIRITUAL AWAKENING
|HOLY GRAY
|NOW I’M ANGRY
|BATTEN DOWN THE HATCHES
PLAYLIST DU MERCREDI 10 MAI
|THE COMO MAMAS
|OUT OF THE WILDERNESS
|ST
|THE FUNKEES
|SLIPPING INTO DARKNESS
|COMPILATION WAKE UP YOU ! VOL 2
|WOODS
|BLEEDING BLUE
|LOVE IS LOVE
|FREDDY BEACH
|PRETTY AS A PICTURE
|CASINO VALLEY EP
|MAC DEMARCO (OPE FERAROCK)
|MY OLD MAN
|THIS OLD DOG
|WORKHORSE
|POCALYPSE
|NO SUN
|CANNIBALE
|MAMA
|NO MERCY FOR LOVE
|THE SHIVAS
|HONEY
|TURN ME ON
|HOLY MONITOR
|CACTI
|ST
|THE BLACK ANGELS
|I’D KILL FOR HER
|DEATH SONG
|MICHAEL NAU
|LIGHT THAT EVER
|SOME TWIST
|JUNIORE
|EN CAVALE
|OUH LALA
|SNEAKS
|PBNJ
|IT’S A MYTH
|JACCO GARDNER
|LAZY OLD SUN
|SOMETHNIG ELSE : A TRIBUTE TO THE KINKS
PLAYLIST DU JEUDI 11 MAI
|BOB MARLEY
|ONE LOVE/PEOPLE GET READY
|EXODUS
|KEVIN MORBY
|BAG OF RATS
|COMPILATION OUR FIRST 100 DAYS
|MOLLY NILSSON
|AMERICAN EXPRESS
|IMAGINATIONS
|L’AN2000
|NONSENSE
|ILLUSIONS
|THE RUMINATERS
|MR BUBBLES
|I USED TO HATE THE RUMINATERS …
|ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER
|FRENCH PRESS
|THE FRENCH PRESS
|THE GOON SAX
|SWEATY HANDS
|UP TO ANYTHING
|HAND HABITS
|DEMAND IT
|WILDLY IDLE
|IGUANA DEATH CULT
|THE DREAMER
|THE FIRST STIRRINGS OF HIDEOUS INSECT LIFE
|SKEGSS
|GOT ON MY SKATEBOARD
|HOLIDAY FOOD
|EL MICHELS AFFAIR
|IRON MAN
|RETURN TO THE 37TH CHAMBER
|KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD
|RATTLESNAKE
|FLYING MICROTONAL BANANA
|TRACY BRYANT
|PARACHUTE
|45T PARACHUTE/PROTECT YOUR HEAD
PLAYLIST DU VENDREDI 12 MAI
|MARBLED EYE
|FORMER
|EP II
|SLEAFORD MODS
|BHS
|ENGLISH TAPAS
|JAKE XERXES FUSSELL
|FURNITURE MAN
|WHAT IN THE NATURAL WORLD
|THE WAVE PICTURES
|POOL HALL
|BAMBOO DINER IN THE RAIN
|BUVETTE
|SMOKE MACHINE CONTROL
|ELASTICITY
|THE BLACK LIPS
|THE LAST CUL DE SAC
|SATAN’S GRAFFITI OR GOD’S ART ?
|MAC DEMARCO
|ONE MORE LOVE SONG
|THIS OLD DOG
|DOPE LEMON
|STONECUTTERS
|HONEY BONES
|LAME
|EARLY MORNING
|CITIES
|MOON DUO
|CROSS-TOWN FADE
|OCCULT ARCHITECTURE VOL1
|THE BLAZE VELLUTO COLLECTION
|MR COYOTE
|WEATHERMAN
|KEVIN MORBY
|NIGHT TIME
|CITY MUSIC