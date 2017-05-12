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EAB #25 - PLAYLISTS DU 09/05 AU 12/05 2017

L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h

- C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :

- PLAYLIST DU MARDI 09 MAI

BIGOTT SHE’S GONE MY FRIENDS ARE DEAD
FUTURE ISLANDS BEAUTY OF THE ROAD THE FAR FIELD
HAPPYNESS FALLING DOWN WRITE IN
BJORN MAGNUSSON TV LIGHTS ALMOST TRANSPARENT BLUE
MAC DEMARCO (OPE FERAROCK) ONE MORE LOVE SONG THIS OLD DOG
BORN IDIOT IN THE SOFA AFTERSCHOOL
APPALACHE KNOCKED OUT IMAGINATIONS
THE MOONLANDINGZ STRANGLE OF ANNA INTERPLANETERY CLASS CLASSICS
GROUP DOUEH & CHEVEU BORD DE MER DAHKLA SAHARA SESSION
WARM TOY MACHINE WALL OF DEATH COMPILATION HAMBURGER SAIGNANT II
MOUNTAIN BIKE GOOD FOR NOTHING TOO SORRY FOR ANY SORROW
BLACK SNAKE MOAN FUNERAL SEASON BLUES SPIRITUAL AWAKENING
HOLY GRAY NOW I’M ANGRY BATTEN DOWN THE HATCHES

- PLAYLIST DU MERCREDI 10 MAI

THE COMO MAMAS OUT OF THE WILDERNESS ST
THE FUNKEES SLIPPING INTO DARKNESS COMPILATION WAKE UP YOU ! VOL 2
WOODS BLEEDING BLUE LOVE IS LOVE
FREDDY BEACH PRETTY AS A PICTURE CASINO VALLEY EP
MAC DEMARCO (OPE FERAROCK) MY OLD MAN THIS OLD DOG
WORKHORSE POCALYPSE NO SUN
CANNIBALE MAMA NO MERCY FOR LOVE
THE SHIVAS HONEY TURN ME ON
HOLY MONITOR CACTI ST
THE BLACK ANGELS I’D KILL FOR HER DEATH SONG
MICHAEL NAU LIGHT THAT EVER SOME TWIST
JUNIORE EN CAVALE OUH LALA
SNEAKS PBNJ IT’S A MYTH
JACCO GARDNER LAZY OLD SUN SOMETHNIG ELSE : A TRIBUTE TO THE KINKS

- PLAYLIST DU JEUDI 11 MAI

BOB MARLEY ONE LOVE/PEOPLE GET READY EXODUS
KEVIN MORBY BAG OF RATS COMPILATION OUR FIRST 100 DAYS
MOLLY NILSSON AMERICAN EXPRESS IMAGINATIONS
L’AN2000 NONSENSE ILLUSIONS
THE RUMINATERS MR BUBBLES I USED TO HATE THE RUMINATERS …
ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER FRENCH PRESS THE FRENCH PRESS
THE GOON SAX SWEATY HANDS UP TO ANYTHING
HAND HABITS DEMAND IT WILDLY IDLE
IGUANA DEATH CULT THE DREAMER THE FIRST STIRRINGS OF HIDEOUS INSECT LIFE
SKEGSS GOT ON MY SKATEBOARD HOLIDAY FOOD
EL MICHELS AFFAIR IRON MAN RETURN TO THE 37TH CHAMBER
KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD RATTLESNAKE FLYING MICROTONAL BANANA
TRACY BRYANT PARACHUTE 45T PARACHUTE/PROTECT YOUR HEAD

- PLAYLIST DU VENDREDI 12 MAI

MARBLED EYE FORMER EP II
SLEAFORD MODS BHS ENGLISH TAPAS
JAKE XERXES FUSSELL FURNITURE MAN WHAT IN THE NATURAL WORLD
THE WAVE PICTURES POOL HALL BAMBOO DINER IN THE RAIN
BUVETTE SMOKE MACHINE CONTROL ELASTICITY
THE BLACK LIPS THE LAST CUL DE SAC SATAN’S GRAFFITI OR GOD’S ART ?
MAC DEMARCO ONE MORE LOVE SONG THIS OLD DOG
DOPE LEMON STONECUTTERS HONEY BONES
LAME EARLY MORNING CITIES
MOON DUO CROSS-TOWN FADE OCCULT ARCHITECTURE VOL1
THE BLAZE VELLUTO COLLECTION MR COYOTE WEATHERMAN
KEVIN MORBY NIGHT TIME CITY MUSIC

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