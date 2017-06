EAB #25 - PLAYLISTS DU 09/05 AU 12/05 2017

BOB MARLEY ONE LOVE/PEOPLE GET READY EXODUS

KEVIN MORBY BAG OF RATS COMPILATION OUR FIRST 100 DAYS

MOLLY NILSSON AMERICAN EXPRESS IMAGINATIONS

L’AN2000 NONSENSE ILLUSIONS

THE RUMINATERS MR BUBBLES I USED TO HATE THE RUMINATERS …

ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER FRENCH PRESS THE FRENCH PRESS

THE GOON SAX SWEATY HANDS UP TO ANYTHING

HAND HABITS DEMAND IT WILDLY IDLE

IGUANA DEATH CULT THE DREAMER THE FIRST STIRRINGS OF HIDEOUS INSECT LIFE

SKEGSS GOT ON MY SKATEBOARD HOLIDAY FOOD

EL MICHELS AFFAIR IRON MAN RETURN TO THE 37TH CHAMBER

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD RATTLESNAKE FLYING MICROTONAL BANANA