Écoutez la radio en ligne !
Menu
Accueil > La grille > L’Eau à la Bouche > EAB #26 - PLAYLISTS DU (...)

EAB #26 - PLAYLISTS DU 15/05 AU 19/05 2017

L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h

- C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :

- PLAYLIST DU LUNDI 15 MAI

SHE DEVILS THE WORLD LAUGHS S/T
HINDS GARDEN LEAVE ME ALONE
THE BROKEN HEARTS TRICKSTER LOST IN LITTLE TOKYO
FUTURE ISLANDS BEAUTY OF THE ROAD THE FAR FIELD
SUNFLOWERS (OPE FERAROCK) HASTA LA PIZZA REST IN PEPPERONI THE INTERGALACTIC GUIDE TO FIND THE RED COWBOY
URANIUM CLUB OPERATION PTII ALL OF THEM NATURALS
BRACE BRACE I SPRAWL CONTROLLED WEIRDNESS
HAPPYNESS UPTREND / STYLE RAIDS WRITE IN
THE MOONLANDINGZ BLACK HANZ INTERPLANETERY CLASS CLASSICS
MEATWAVE NO LIGHT THE INCESSANT
THE PROPER ORNAMENTS MEMORIES FOXHOLE
THE PAPERHEAD EMOTION (PHEREMONES) CHEW

- PLAYLIST DU MARDI 16 MAI

BILLY CHANGER I APPRECIATE YOU LIGHT AND SHADOW UNDER THE OLIVE TREE
SPARKLING IS THIS OUR GENERATION THIS IS NOT THE PARADISE THEY TOLD US …
THE SHACKS ORCHIDS ST
DREAM MACHINE BURRIED ALIVE THE ILLUSION
WAILING TREES (OPE FERAROCK) WATCH YOUR STEP CHANGE WE NEED
THE FRIGHTNRS NOTHING MORE TO SAY NOTHING MORE TO SAY
WOODS I SPRAWL CONTROLLED WEIRDNESS
FRUSTRATION JUST WANNA HIDE EMPIRES OF SHAME
CFM VOYEURS DICHOTOMY DESATURATED
EMPEREUR MANDALAZ EVERYDAY’S DEATH & RESURRECTION SHOW
THIS OTHER KINGDOM COMATOSED REVEUR
BLACK SNAKE MOAN FUNERAL SEASON BLUES SPIRITUAL AWAKENING

- PLAYLIST DU MERCREDI 17 MAI

THE BAD SIGNS BLUE LOVE BLACK MAGIC MOMENTS
LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS SPECIAL NIGHT SPECIAL NIGHT
TIMBER TIMBRE SEWER BLUES SINCERELY FUTURE POLLUTION
JOHN ANDREWS AND THE YAWNS OLD NEWS BAD POSTURE
SUNFLOWERS (OPE FERAROCK) CHARLIE DONT SURF THE INTERGALACTIC GUIDE TO FIND THE RED COWBOY
CABBAGE FREE STEVEN AVERY (WRONG AMERICA) YOUNG DUMB AND FULL OF
THE BLACK ANGELS I’D KILL FOR HER DEATH SONG
IGUANA DEATH CULT PYRAMIDS THE FIRST STIRRINGS OF HIDEOUS INSECT LIFE
THE ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER THE FRENCH PRESS THE FRENCH PRESS
SOAKED OH SO HIGH DON’T WANNA WAKE UP TODAY
BOOTCHY TEMPLE SPACE BUBBLE CHILDISH BAZAR

- PLAYLIST DU JEUDI 18 MAI

THE BLACK LIPS CRYSTAL NIGHT SATAN’S GRAFFITI OR GOD’S ART ?
DOLLKRAUT RED GIRL HOLY GHOST PEOPLE
GOMME MY HEART IS A WALL HISS
TRACY BRYANT PARACHUTE SINGLE
WAILING TREES (OPE FERAROCK) WHAT A GWAAN ? CHANGE WE NEED
EL MICHELS AFFAIR IRON MAN RETURN TO THE 37TH CHAMBER
CATHEDRALE I DONT WANT YOU TO STAY AT HOME TOTAL RIFT
IGUANA DEATH CULT PYRAMIDS THE FIRST STIRRINGS OF HIDEOUS INSECT LIFE
THE ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER THE FRENCH PRESS THE FRENCH PRESS
ITW de Valérie (UFOLIM)

- PLAYLIST DU VENDREDI 19 MAI

THE THIRTY EIGHTS ICH-I-BON #1 HANG LOOSE WITH THE THIRTY EIGHTS
SIEVEHEAD YOUNG HEART WORTHLESS SOUL
MAC DEMARCO ONE MORE LOVE SONG THIS OLD DOG
TINO DRIMA I WANNA BE YOUR MANTRA SMOKING
THE MOONLANDINGZ THE STRANGLE OF ANNA INTERPLANETERY CLASS CLASSICS
MOLLY NILSSON NOT TODAY SATAN IMAGINATIONS
SUNFLOWERS (OPE FERAROCK) TALK SHIT / PEOPLE SUCK THE INTERGALACTIC GUIDE TO FIND THE RED COWBOY
CANNIBALE NO MERCY FOR LOVE NO MERCY FOR LOVE
DREAM MACHINE BURRIED ALIVE THE ILLUSION
BORN IDIOT PETER PAN AFTERSCHOOL
BROTHER ALI NEVER LEARN ALL THE BEAUTY IN THIS WHOLE LIFE
DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK NEM KALDI NEM KALDI EP
THE BAD SIGNS NINE LIVES BLACK MAGIC MOMENTS
LAME EARLY MORNING CITIES

-VACANCES

Plus d'infos :

Partagez

Recherche

Haut de page