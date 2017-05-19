EAB #26 - PLAYLISTS DU 15/05 AU 19/05 2017
L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h
C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :
PLAYLIST DU LUNDI 15 MAI
|SHE DEVILS
|THE WORLD LAUGHS
|S/T
|HINDS
|GARDEN
|LEAVE ME ALONE
|THE BROKEN HEARTS
|TRICKSTER
|LOST IN LITTLE TOKYO
|FUTURE ISLANDS
|BEAUTY OF THE ROAD
|THE FAR FIELD
|SUNFLOWERS (OPE FERAROCK)
|HASTA LA PIZZA REST IN PEPPERONI
|THE INTERGALACTIC GUIDE TO FIND THE RED COWBOY
|URANIUM CLUB
|OPERATION PTII
|ALL OF THEM NATURALS
|BRACE BRACE
|I SPRAWL
|CONTROLLED WEIRDNESS
|HAPPYNESS
|UPTREND / STYLE RAIDS
|WRITE IN
|THE MOONLANDINGZ
|BLACK HANZ
|INTERPLANETERY CLASS CLASSICS
|MEATWAVE
|NO LIGHT
|THE INCESSANT
|THE PROPER ORNAMENTS
|MEMORIES
|FOXHOLE
|THE PAPERHEAD
|EMOTION (PHEREMONES)
|CHEW
PLAYLIST DU MARDI 16 MAI
|BILLY CHANGER
|I APPRECIATE YOU
|LIGHT AND SHADOW UNDER THE OLIVE TREE
|SPARKLING
|IS THIS OUR GENERATION
|THIS IS NOT THE PARADISE THEY TOLD US …
|THE SHACKS
|ORCHIDS
|ST
|DREAM MACHINE
|BURRIED ALIVE
|THE ILLUSION
|WAILING TREES (OPE FERAROCK)
|WATCH YOUR STEP
|CHANGE WE NEED
|THE FRIGHTNRS
|NOTHING MORE TO SAY
|NOTHING MORE TO SAY
|WOODS
|I SPRAWL
|CONTROLLED WEIRDNESS
|FRUSTRATION
|JUST WANNA HIDE
|EMPIRES OF SHAME
|CFM
|VOYEURS
|DICHOTOMY DESATURATED
|EMPEREUR
|MANDALAZ
|EVERYDAY’S DEATH & RESURRECTION SHOW
|THIS OTHER KINGDOM
|COMATOSED
|REVEUR
|BLACK SNAKE MOAN
|FUNERAL SEASON BLUES
|SPIRITUAL AWAKENING
PLAYLIST DU MERCREDI 17 MAI
|THE BAD SIGNS
|BLUE LOVE
|BLACK MAGIC MOMENTS
|LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS
|SPECIAL NIGHT
|SPECIAL NIGHT
|TIMBER TIMBRE
|SEWER BLUES
|SINCERELY FUTURE POLLUTION
|JOHN ANDREWS AND THE YAWNS
|OLD NEWS
|BAD POSTURE
|SUNFLOWERS (OPE FERAROCK)
|CHARLIE DONT SURF
|THE INTERGALACTIC GUIDE TO FIND THE RED COWBOY
|CABBAGE
|FREE STEVEN AVERY (WRONG AMERICA)
|YOUNG DUMB AND FULL OF
|THE BLACK ANGELS
|I’D KILL FOR HER
|DEATH SONG
|IGUANA DEATH CULT
|PYRAMIDS
|THE FIRST STIRRINGS OF HIDEOUS INSECT LIFE
|THE ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER
|THE FRENCH PRESS
|THE FRENCH PRESS
|SOAKED
|OH SO HIGH
|DON’T WANNA WAKE UP TODAY
|BOOTCHY TEMPLE
|SPACE BUBBLE
|CHILDISH BAZAR
PLAYLIST DU JEUDI 18 MAI
|THE BLACK LIPS
|CRYSTAL NIGHT
|SATAN’S GRAFFITI OR GOD’S ART ?
|DOLLKRAUT
|RED GIRL
|HOLY GHOST PEOPLE
|GOMME
|MY HEART IS A WALL
|HISS
|TRACY BRYANT
|PARACHUTE
|SINGLE
|WAILING TREES (OPE FERAROCK)
|WHAT A GWAAN ?
|CHANGE WE NEED
|EL MICHELS AFFAIR
|IRON MAN
|RETURN TO THE 37TH CHAMBER
|CATHEDRALE
|I DONT WANT YOU TO STAY AT HOME
|TOTAL RIFT
|IGUANA DEATH CULT
|PYRAMIDS
|THE FIRST STIRRINGS OF HIDEOUS INSECT LIFE
|THE ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER
|THE FRENCH PRESS
|THE FRENCH PRESS
ITW de Valérie (UFOLIM)
PLAYLIST DU VENDREDI 19 MAI
|THE THIRTY EIGHTS
|ICH-I-BON #1
|HANG LOOSE WITH THE THIRTY EIGHTS
|SIEVEHEAD
|YOUNG HEART
|WORTHLESS SOUL
|MAC DEMARCO
|ONE MORE LOVE SONG
|THIS OLD DOG
|TINO DRIMA
|I WANNA BE YOUR MANTRA
|SMOKING
|THE MOONLANDINGZ
|THE STRANGLE OF ANNA
|INTERPLANETERY CLASS CLASSICS
|MOLLY NILSSON
|NOT TODAY SATAN
|IMAGINATIONS
|SUNFLOWERS (OPE FERAROCK)
|TALK SHIT / PEOPLE SUCK
|THE INTERGALACTIC GUIDE TO FIND THE RED COWBOY
|CANNIBALE
|NO MERCY FOR LOVE
|NO MERCY FOR LOVE
|DREAM MACHINE
|BURRIED ALIVE
|THE ILLUSION
|BORN IDIOT
|PETER PAN
|AFTERSCHOOL
|BROTHER ALI
|NEVER LEARN
|ALL THE BEAUTY IN THIS WHOLE LIFE
|DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK
|NEM KALDI
|NEM KALDI EP
|THE BAD SIGNS
|NINE LIVES
|BLACK MAGIC MOMENTS
|LAME
|EARLY MORNING
|CITIES
-VACANCES