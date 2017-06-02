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EAB #27 - PLAYLISTS DU 01/06 AU 02/06 2017

L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h

- RETOUR DE VACANCES

- C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :

- PLAYLIST DU JEUDI 01 JUIN

THE MOONLANDINGZ THE STRANGLE OF ANNA INTERPLANETERY CLASS CLASSICS
LOS TONES EYE JAMMER WHAT HAPPENED
THE JOHN PAULS CHUCK YEAGER FORGET TO REMEMBER TO FORGET
FEWS THE ZOO MEANS
LYSISTRATA (OPE FERAROCK) PIERRE FEUILLE CISEAUX PALE BLUE SKIN
SIEVEHEAD INVOCATION WORTHLESS SOUL
JOEY AGRESTA MORE THAN YOU KNOW LETS NOT TALK ABOUT MUSIC
DREAM MACHINE BURRIED ALIVE THE ILLUSION

- PLAYLIST DU VENDREDI 02 JUIN

THE GROWLERS LATE BLOOMERS SINGLE
BLACK LIPS LOSERS LAMENT SATAN’S GRAFFITI OR GOD’S ART ?
SHE DEVILS THE WORLD LAUGHS S/T
MOLLY NILSSON NOT TODAY SATAN IMAGINATIONS
ROLLING BLACKOUTS CF FRENCH PRESS THE FRENCH PRESS
DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK NEM KALDI NEM KALDI EP
CANNIBALE MAMA NO MERCY FOR LOVE
SLEAFORD MODS BHS ENGLISH TAPAS
LAS ROSAS MEXI EVERYONE GETS EXACTLY WHAT THEY WANT
APPALACHE KNOCKED OUT SEAGATE
BLEIB MODERN SELF LOATHING ANTAGONISM
TRACY BRYANT PARACHUTE SINGLE
BORN IDIOT IN THE SOFA AFTERSCHOOL

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