EAB #27 - PLAYLISTS DU 01/06 AU 02/06 2017
L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h
RETOUR DE VACANCES
C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :
PLAYLIST DU JEUDI 01 JUIN
|THE MOONLANDINGZ
|THE STRANGLE OF ANNA
|INTERPLANETERY CLASS CLASSICS
|LOS TONES
|EYE JAMMER
|WHAT HAPPENED
|THE JOHN PAULS
|CHUCK YEAGER
|FORGET TO REMEMBER TO FORGET
|FEWS
|THE ZOO
|MEANS
|LYSISTRATA (OPE FERAROCK)
|PIERRE FEUILLE CISEAUX
|PALE BLUE SKIN
|SIEVEHEAD
|INVOCATION
|WORTHLESS SOUL
|JOEY AGRESTA
|MORE THAN YOU KNOW
|LETS NOT TALK ABOUT MUSIC
|DREAM MACHINE
|BURRIED ALIVE
|THE ILLUSION
PLAYLIST DU VENDREDI 02 JUIN
|THE GROWLERS
|LATE BLOOMERS
|SINGLE
|BLACK LIPS
|LOSERS LAMENT
|SATAN’S GRAFFITI OR GOD’S ART ?
|SHE DEVILS
|THE WORLD LAUGHS
|S/T
|MOLLY NILSSON
|NOT TODAY SATAN
|IMAGINATIONS
|ROLLING BLACKOUTS CF
|FRENCH PRESS
|THE FRENCH PRESS
|DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK
|NEM KALDI
|NEM KALDI EP
|CANNIBALE
|MAMA
|NO MERCY FOR LOVE
|SLEAFORD MODS
|BHS
|ENGLISH TAPAS
|LAS ROSAS
|MEXI
|EVERYONE GETS EXACTLY WHAT THEY WANT
|APPALACHE
|KNOCKED OUT
|SEAGATE
|BLEIB MODERN
|SELF LOATHING
|ANTAGONISM
|TRACY BRYANT
|PARACHUTE
|SINGLE
|BORN IDIOT
|IN THE SOFA
|AFTERSCHOOL