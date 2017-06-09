EAB #28 - PLAYLISTS DU 06/06 AU 09/06 2017
L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h
C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :
PLAYLIST DU MARDI 06 JUIN
|THE BABE RAINBOW
|COSMIC NOW
|S/T
|JOHN ANDREWS AND THE YAWNS
|OLD NEWS
|BAD POSTURE
|THE SUNFLOWERS
|HASTA LA PIZZA / REST IN PEPPERONI
|THE INTERGALACTIC GUIDE TO FIND THE RED COWBOY
|SIEVEHEAD
|YOUNG HEART
|WORTHLESS SOUL
|JIM MURPLE MEMORIAL (OPE FERAROCK)
|BACK IN TOWN
|STELLA NOVA
|THE COMO MAMAS
|COUNT YOUR BLESSINGS
|MOVE UPSTAIRS
|MOLLY BURCH
|DOWNHEARTED
|PLEASE BE MINE
|BILLY CHANGER
|SHE’S GOOD TO GO
|LIGHT AND SHADOW UNDER THE OLIVE TREE
|HOLY MONITOR
|CACTI
|S/T
|MARBLED EYE
|FORMER
|EP II
|YOUTHSTAR (OPE FERAROCK)
|COCKY BANTER
|S.A MOD
|THE OLYMPIANS
|SIRENS OF JUPITER
|S/T
|PIPE-EYE
|PRIVATE LITTLE HOLIDAY
|LAUGH ABOUT LIFE
|DOUG TUTTLE
|CAN IT BE
|PEACE POTATO
PLAYLIST DU MERCREDI 07 JUIN
|HAPPYNESS
|FALLING DOWN
|WRITE IN
|FUTURE ISLANDS
|BEAUTY OF THE ROAD
|THE FAR FIELD
|CIGARETTES AFTER SEX
|EACH TIME YOU FALL IN LOVE
|S/T
|BLEIB MODERN
|SELF LOATHING
|ANTAGONISM
|YOUTHSTAR (OPE FERAROCK)
|BOOGIE MEN
|S.A MOD
|BROTHER ALI
|NEVER LEARN
|ALL THE BEAUTY IN THIS WHOLE LIFE
|DUNE MESSIAH
|ALIVE
|THE IRON OAK
|SLIM CESSNA’S AUTO CLUB
|COMMANDMENT 3
|THE COMMANDMENTS ACCORDING TO SCAC
|WOODS
|LOVE IS LOVE
|LOVE IS LOVE
|THE BUTTERTONES
|GRAVEDIGGIN’
|GRAVEDIGGING
|CATHEDRALE
|I DONT WANT YOU TO STAY AT HOME
|TOTAL RIFT
|SKEPTICS
|MOLE PEOPLE
|S/T
|DOPE LEMON
|HOW MANY TIMES
|HONEY BONES
|BLACK SNAKE MOAN
|FUNERAL SEASON BLUES
|SPIRITUAL AWAKENING
|SNEAKS
|FUTURE
|IT’S A MYTH
PLAYLIST DU JEUDI 08 JUIN
|PIP BLOM
|I THINK IM IN LOVE
|I THINK IM IN LOVE
|THE JOHN PAULS
|CHUCK YEAGER
|FORGET TO REMEMBER TO FORGET
|BLIND MATTY
|GETTIN STONED WITH MY OLD LADY
|GRINGO !
|WORKHORSE
|POCALYPSE
|NO SUN
|JIM MURPLE MEMORIAL (OPE FERAROCK)
|IT COULD BE WORSE
|STELLA NOVA
|MAC DEMARCO
|BABY YOU’RE OUT
|THIS OLD DOG
|IDLES
|MOTHER
|BRUTALISM
|LAME
|EARLY MORNING
|CITIES
PLAYLIST DU VENDREDI 09 JUIN
|BENJAMIN BOOKER
|OVERTIME
|WITNESS
|THE BLAZE VELLUTO COLLECTION
|MR COYOTE
|WEATHERMAN
|BLIND BUTCHER
|STAUBSAUGERBABY
|ALAWALAWA
|SLIFT
|THE SWORD
|SINGLE
|JIM MURPLE MEMORIAL (OPE FERAROCK)
|MOJITO ON THE BEACH
|STELLA NOVA
|THE COMO MAMAS
|COUNT YOUR BLESSINGS
|MOVE UPSTAIRS
|THE BABE RAINBOW
|PEACE BLOSSOM BOOGY
|S/T
|DOUG TUTTLE
|ALL YOU SEE
|PEACE POTATO
|MOLLY NILSSON
|NOT TODAY SATAN
|IMAGINATIONS
|L’AN2000
|MALIBU
|ILLUSIONS
|PAMA INTERNATIONAL
|THEN YOU CAN TELL ME GOODBYE
|LOVE & AUSTERITY
|THE BAD SIGNS
|BLUE LOVE
|BLACK MAGIC MOMENTS
|CFM
|VOYEURS
|DICHOTOMY DESATURATED
|IGUANA DEATH CULT
|THE DREAMER
|THE FIRST STIRRINGS OF HIDEOUS INSECT LIFE