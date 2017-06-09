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EAB #28 - PLAYLISTS DU 06/06 AU 09/06 2017

L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h

- C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :

- PLAYLIST DU MARDI 06 JUIN

THE BABE RAINBOW COSMIC NOW S/T
JOHN ANDREWS AND THE YAWNS OLD NEWS BAD POSTURE
THE SUNFLOWERS HASTA LA PIZZA / REST IN PEPPERONI THE INTERGALACTIC GUIDE TO FIND THE RED COWBOY
SIEVEHEAD YOUNG HEART WORTHLESS SOUL
JIM MURPLE MEMORIAL (OPE FERAROCK) BACK IN TOWN STELLA NOVA
THE COMO MAMAS COUNT YOUR BLESSINGS MOVE UPSTAIRS
MOLLY BURCH DOWNHEARTED PLEASE BE MINE
BILLY CHANGER SHE’S GOOD TO GO LIGHT AND SHADOW UNDER THE OLIVE TREE
HOLY MONITOR CACTI S/T
MARBLED EYE FORMER EP II
YOUTHSTAR (OPE FERAROCK) COCKY BANTER S.A MOD
THE OLYMPIANS SIRENS OF JUPITER S/T
PIPE-EYE PRIVATE LITTLE HOLIDAY LAUGH ABOUT LIFE
DOUG TUTTLE CAN IT BE PEACE POTATO

- PLAYLIST DU MERCREDI 07 JUIN

HAPPYNESS FALLING DOWN WRITE IN
FUTURE ISLANDS BEAUTY OF THE ROAD THE FAR FIELD
CIGARETTES AFTER SEX EACH TIME YOU FALL IN LOVE S/T
BLEIB MODERN SELF LOATHING ANTAGONISM
YOUTHSTAR (OPE FERAROCK) BOOGIE MEN S.A MOD
BROTHER ALI NEVER LEARN ALL THE BEAUTY IN THIS WHOLE LIFE
DUNE MESSIAH ALIVE THE IRON OAK
SLIM CESSNA’S AUTO CLUB COMMANDMENT 3 THE COMMANDMENTS ACCORDING TO SCAC
WOODS LOVE IS LOVE LOVE IS LOVE
THE BUTTERTONES GRAVEDIGGIN’ GRAVEDIGGING
CATHEDRALE I DONT WANT YOU TO STAY AT HOME TOTAL RIFT
SKEPTICS MOLE PEOPLE S/T
DOPE LEMON HOW MANY TIMES HONEY BONES
BLACK SNAKE MOAN FUNERAL SEASON BLUES SPIRITUAL AWAKENING
SNEAKS FUTURE IT’S A MYTH

- PLAYLIST DU JEUDI 08 JUIN

PIP BLOM I THINK IM IN LOVE I THINK IM IN LOVE
THE JOHN PAULS CHUCK YEAGER FORGET TO REMEMBER TO FORGET
BLIND MATTY GETTIN STONED WITH MY OLD LADY GRINGO !
WORKHORSE POCALYPSE NO SUN
JIM MURPLE MEMORIAL (OPE FERAROCK) IT COULD BE WORSE STELLA NOVA
MAC DEMARCO BABY YOU’RE OUT THIS OLD DOG
IDLES MOTHER BRUTALISM
LAME EARLY MORNING CITIES

- PLAYLIST DU VENDREDI 09 JUIN

BENJAMIN BOOKER OVERTIME WITNESS
THE BLAZE VELLUTO COLLECTION MR COYOTE WEATHERMAN
BLIND BUTCHER STAUBSAUGERBABY ALAWALAWA
SLIFT THE SWORD SINGLE
JIM MURPLE MEMORIAL (OPE FERAROCK) MOJITO ON THE BEACH STELLA NOVA
THE COMO MAMAS COUNT YOUR BLESSINGS MOVE UPSTAIRS
THE BABE RAINBOW PEACE BLOSSOM BOOGY S/T
DOUG TUTTLE ALL YOU SEE PEACE POTATO
MOLLY NILSSON NOT TODAY SATAN IMAGINATIONS
L’AN2000 MALIBU ILLUSIONS
PAMA INTERNATIONAL THEN YOU CAN TELL ME GOODBYE LOVE & AUSTERITY
THE BAD SIGNS BLUE LOVE BLACK MAGIC MOMENTS
CFM VOYEURS DICHOTOMY DESATURATED
IGUANA DEATH CULT THE DREAMER THE FIRST STIRRINGS OF HIDEOUS INSECT LIFE

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