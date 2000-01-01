EAB #8 - PLAYLISTS DU 09/01 AU 13/01
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h
PLAYLIST DU LUNDI 9 JANVIER
|IDIOT GLEE
|BABY I COULD BE YOUR BONE
|IDIOT GLEE
|L’AN2000
|MALIBU
|ILLUSIONS
|ULTIMATE PAINTING
|BILLS
|DUSK
|KEVIN MORBY
|BLACK FLOWERS
|SINGING SAW
|NATURAL CHILD
|SURE IS NICE
|OKEY DOKEY
|ZVAL (OPE FERAROCK)
|LONELY CIRCUS MARCH
|LONELY CIRCUS
|THE MURLOCS
|HAPPY FACE
|YOUNG BLINDNESS
|GLORIA
|SHELTER
|IN EXCELSIS
|ALBATROSS (OPE FERAROCK)
|STILL FREE
|NOTHING BELONGS TO US
|THEE OH SEES
|YOU WILL FIND IT HERE
|AN ODD ENTRANCES
|VERSATIL MONSTER
|CIGARETTE
|VERSATIL MONSTER
|THE ANIMEN
|MY PRETTY BALLERINA
|HI !
|KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD
|ROBOT STOP
|NONAGON INFINITY
|THE BLIND MIND
|MY GIRL
|SINGLE
|MNNQNS
|STRAIGHT TO MY BONES
|CAPITAL
|PURPUR SPYTT
|LIMP
|SPLIT MARAUDEUR - PURPUR SPYTT
|THEODORE NEMY
|COME BACK
|WAKE UP YOU ! THE RISE AND FALL OF NIGERIAN ROCK
PLAYLIST DU MARDI 10 JANVIER
|CASS MCCOMBS
|BUM BUM BUM
|MANGY LOVE
|THE BLANK TAPES
|BEACH PARTY
|OJOS ROJOS
|WOODS
|SUN CITY CREEPS
|CITY SUN EATER IN THE RIVER OF LIGHT
|BALLADUR
|AKU
|SUPER BRAVO
|BUVETTE
|ALL A TRIP TO TRIP ON
|ELASTICITY
|LE VILLEJUIF UNDERGROUND
|LE VILLEJUIF UNDERGROUND
|HEAVY BLACK MATTER
|PHYLUMS
|COLD COFFEE
|PHYLUM PHYLOID
|SEANCE CRASHER
|I EVEN LOVE YOU MORE
|BASEMENT BEHAVIOR
|THE SQUIDS
|FELINE
|O SHREK YES
|THE BLIND SHAKE
|ALICANTE
|CELEBRATE YOUR WORTH
|SHEER MAG
|FAN THE FLAMES
|COMPILATION
|BILLY CHANGER
|HERE WE ARE WAITING
|LIGHT AND SHADOW UNDER THE OLIVE TREE
|FRUSTRATION
|CAUSE YOU RAN AWAY
|EMPIRES OF SHAME
|HASIL ADKINS
|SHE SAID
|OUT TO HUNCH
|HASIL ADKINS
|NO MORE HOT DOGS
|OUT TO HUNCH
PLAYLIST DU MERCREDI 11 JANVIER
|QUILT
|HISSING MY PLEA
|PLAZA
|THE RUMINATERS
|MR BUBBLES
|I USED TO HATE THE RUMINATERS NOW I LIKE THEM
|MAGIC POTION
|BOOORED
|PINK GUM
|THE WAVE PICTURES
|POOL HALL
|BAMBOO DINER IN THE RAIN
|KING TRASH
|LOVE ISN’T EASY
|KING TRASH EP
|THE SHIVAS
|BETTER OFF DEAD
|BETTER OFF DEAD
|COLD PUMAS
|SEVERAL ESTATES
|THE HANGING VALLEY
|SLEAFORD MODS
|BHS
|ENGLISH TAPAS
|DOUG TUTTLE
|FALLING TO BELIEVE
|IT CALLS ON ME
|THE ANIMEN
|THE FRENCH LETTER
|HI !
|NICK WATERHOUSE
|KATCHI
|NEVER TWICE
|THE OLYMPIANS
|APOLLO’S MOOD
|ST
|JONATHAN RICHMAN & MODERN LOVERS
|ROADRUNNER (ONCE)
|JONATHAN RICHMAN & THE MODERN LOVERS
|TIM PRESLEY
|LONG BOW
|THE WINK
|KEN BOOTHE
|AIN’T NO SUNSHINE
|DARKER THAN BLUE COMPILATION
|MILTON HENRY
|GYPSY WOMAN
|DARKER THAN BLUE COMPILATION
PLAYLIST DU JEUDI 12 JANVIER
|SEANCE CRASHER
|PLAY THE FIELD
|BASEMENT BEHAVIOR
|THE GLOOMIES
|LSD
|LSD - SINGLE
|BEE BEE SEA
|JE SUIS CONTENT
|3 SONGS & JACQUES DUTRONC
|GIRLATONES
|WHATS IT ALL ABOUT
|EVERYBODYS MAKING POP MUSIC
|THIGH MASTER
|COMPANY
|EARLY TIMES
|ALBATROSS (OPE FERAROCK)
|STILL FREE
|NOTHING BELONGS TO US
|B BOYS
|SEAGULLS
|NO WORRY NO MIND
|MEAT WAVE
|THE INCESSANT
|THE INCESSANT - SINGLE
|SLAVES
|HYPNOTISED
|TAKING CONTROL
|SIEVEHEAD
|DREAM SNATCHERS
|INTO THE BLUE
PLAYLIST DU VENDREDI 13 JANVIER
|FEDERALE
|THE FIRE CAME DOWN FROM THE MOUNTAIN
|ALL THE COLOURS OF THE DARK
|THE SHACKS
|HANDS IN MY POCKET
|THE SHACKS EP
|TINO DRIMA
|I WANNA BE YOUR MANTRA
|SMOKING EP
|FAI BABA
|NOBODY BUT YOU
|SAD AND HORNY
|COOL SOUNDS
|NERVOUSNESS
|DANCE MOVES
|CAR SEAT HEADREST
|FILL IN THE BLANK
|TEENS OF DENIAL
|TOGETHER PANGEA
|BLUE MIRROR
|THE PHAGE EP
|ZVAL (OPE FERAROCK)
|LONELY CIRCUS MARCH
|LONELY CIRCUS
|MNNQNS
|COME TO YOUR SENSES
|CAPITAL EP
|THEE OH SEES
|PLASTIC PLANT
|A WEIRD EXITS
|SUDAKISTAN
|ILLEGAL
|CABALLO NEGRO
|FICTION
|MONOXYDE
|INCIDENT
|BUVETTE
|SMOKE MACHINE CONTROL
|ELASTICITY
|SLEAFORD MODS
|BHS
|ENGLISH TAPAS
|HEAVY TRASH
|JUSTINE AL RIGHT
|HEAVY TRASH
|HEAVY TRASH
|GATORADE
|HEAVY TRASH