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EAB #8 - PLAYLISTS DU 09/01 AU 13/01

Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h

PLAYLIST DU LUNDI 9 JANVIER

IDIOT GLEE BABY I COULD BE YOUR BONE IDIOT GLEE
L’AN2000 MALIBU ILLUSIONS
ULTIMATE PAINTING BILLS DUSK
KEVIN MORBY BLACK FLOWERS SINGING SAW
NATURAL CHILD SURE IS NICE OKEY DOKEY
ZVAL (OPE FERAROCK) LONELY CIRCUS MARCH LONELY CIRCUS
THE MURLOCS HAPPY FACE YOUNG BLINDNESS
GLORIA SHELTER IN EXCELSIS
ALBATROSS (OPE FERAROCK) STILL FREE NOTHING BELONGS TO US
THEE OH SEES YOU WILL FIND IT HERE AN ODD ENTRANCES
VERSATIL MONSTER CIGARETTE VERSATIL MONSTER
THE ANIMEN MY PRETTY BALLERINA HI !
KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD ROBOT STOP NONAGON INFINITY
THE BLIND MIND MY GIRL SINGLE
MNNQNS STRAIGHT TO MY BONES CAPITAL
PURPUR SPYTT LIMP SPLIT MARAUDEUR - PURPUR SPYTT
THEODORE NEMY COME BACK WAKE UP YOU ! THE RISE AND FALL OF NIGERIAN ROCK

PLAYLIST DU MARDI 10 JANVIER

CASS MCCOMBS BUM BUM BUM MANGY LOVE
THE BLANK TAPES BEACH PARTY OJOS ROJOS
WOODS SUN CITY CREEPS CITY SUN EATER IN THE RIVER OF LIGHT
BALLADUR AKU SUPER BRAVO
BUVETTE ALL A TRIP TO TRIP ON ELASTICITY
LE VILLEJUIF UNDERGROUND LE VILLEJUIF UNDERGROUND HEAVY BLACK MATTER
PHYLUMS COLD COFFEE PHYLUM PHYLOID
SEANCE CRASHER I EVEN LOVE YOU MORE BASEMENT BEHAVIOR
THE SQUIDS FELINE O SHREK YES
THE BLIND SHAKE ALICANTE CELEBRATE YOUR WORTH
SHEER MAG FAN THE FLAMES COMPILATION
BILLY CHANGER HERE WE ARE WAITING LIGHT AND SHADOW UNDER THE OLIVE TREE
FRUSTRATION CAUSE YOU RAN AWAY EMPIRES OF SHAME
HASIL ADKINS SHE SAID OUT TO HUNCH
HASIL ADKINS NO MORE HOT DOGS OUT TO HUNCH

PLAYLIST DU MERCREDI 11 JANVIER

QUILT HISSING MY PLEA PLAZA
THE RUMINATERS MR BUBBLES I USED TO HATE THE RUMINATERS NOW I LIKE THEM
MAGIC POTION BOOORED PINK GUM
THE WAVE PICTURES POOL HALL BAMBOO DINER IN THE RAIN
KING TRASH LOVE ISN’T EASY KING TRASH EP
THE SHIVAS BETTER OFF DEAD BETTER OFF DEAD
COLD PUMAS SEVERAL ESTATES THE HANGING VALLEY
SLEAFORD MODS BHS ENGLISH TAPAS
DOUG TUTTLE FALLING TO BELIEVE IT CALLS ON ME
THE ANIMEN THE FRENCH LETTER HI !
NICK WATERHOUSE KATCHI NEVER TWICE
THE OLYMPIANS APOLLO’S MOOD ST
JONATHAN RICHMAN & MODERN LOVERS ROADRUNNER (ONCE) JONATHAN RICHMAN & THE MODERN LOVERS
TIM PRESLEY LONG BOW THE WINK
KEN BOOTHE AIN’T NO SUNSHINE DARKER THAN BLUE COMPILATION
MILTON HENRY GYPSY WOMAN DARKER THAN BLUE COMPILATION

PLAYLIST DU JEUDI 12 JANVIER

SEANCE CRASHER PLAY THE FIELD BASEMENT BEHAVIOR
THE GLOOMIES LSD LSD - SINGLE
BEE BEE SEA JE SUIS CONTENT 3 SONGS & JACQUES DUTRONC
GIRLATONES WHATS IT ALL ABOUT EVERYBODYS MAKING POP MUSIC
THIGH MASTER COMPANY EARLY TIMES
ALBATROSS (OPE FERAROCK) STILL FREE NOTHING BELONGS TO US
B BOYS SEAGULLS NO WORRY NO MIND
MEAT WAVE THE INCESSANT THE INCESSANT - SINGLE
SLAVES HYPNOTISED TAKING CONTROL
SIEVEHEAD DREAM SNATCHERS INTO THE BLUE

PLAYLIST DU VENDREDI 13 JANVIER

FEDERALE THE FIRE CAME DOWN FROM THE MOUNTAIN ALL THE COLOURS OF THE DARK
THE SHACKS HANDS IN MY POCKET THE SHACKS EP
TINO DRIMA I WANNA BE YOUR MANTRA SMOKING EP
FAI BABA NOBODY BUT YOU SAD AND HORNY
COOL SOUNDS NERVOUSNESS DANCE MOVES
CAR SEAT HEADREST FILL IN THE BLANK TEENS OF DENIAL
TOGETHER PANGEA BLUE MIRROR THE PHAGE EP
ZVAL (OPE FERAROCK) LONELY CIRCUS MARCH LONELY CIRCUS
MNNQNS COME TO YOUR SENSES CAPITAL EP
THEE OH SEES PLASTIC PLANT A WEIRD EXITS
SUDAKISTAN ILLEGAL CABALLO NEGRO
FICTION MONOXYDE INCIDENT
BUVETTE SMOKE MACHINE CONTROL ELASTICITY
SLEAFORD MODS BHS ENGLISH TAPAS
HEAVY TRASH JUSTINE AL RIGHT HEAVY TRASH
HEAVY TRASH GATORADE HEAVY TRASH

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