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EAB #9 - PLAYLISTS DU 16/01 AU 20/01

Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h

PLAYLIST DU LUNDI 16 JANVIER

L’AN2000 NONSENSE ILLUSIONS
IDIOT GLEE THE WHIP S/T
MICHAEL NAU SMOOTH AISLES MOWING
MAGIC POTION BOOORED PINK GUM
YALTA CLUB ( OPE FERAROCK) STAR HYBRIS
THE SHACKS HANDS IN YOUR POCKETS THE SHACKS EP
GIRLATONES WHAT’S IT ALL ABOUT EVERYBODYS MAKING POP MUSIC
MAGIC TRICK HELD THE RING OTHER MAN’S BLUES
THE MYSTERY LIGHTS WHAT HAPPENS WHEN YOU TURN THE DEVIL DOWN THE MYSTERY LIGHTS
LOS SCALLYWAGGS TRYHARD HEAD ILLUMINATION ZAP
THE AR KAICS JUST MY LIFE JUST MY LIFE - SINGLE
BOTTLE NEXT (OPE FERAROCK) BREAK DOWN THE DOOR BAD HORSES
SEANCE CRASHER I EVEN LOVE YOU MORE BASEMENT BEHAVIOR
SUNFLOWER BEAN SHINE A LIGHT FROM THE BASEMENT
THE SMOKING TREES GOODBYE THE ARCHER AND THE BULL
DAN RICO ENDLESS LOVE ENDLESS LOVE
THE 101ERS KEYS TO YOUR HEART ELGIN AVENUE BREAKDOWN REVISITED
THE 101ERS 5 STAR R’N’R ELGIN AVENUE BREAKDOWN REVISITED

PLAYLIST DU MARDI 17 JANVIER

GOAT I SING IN SILENCE REQUIEM
BALLADUR AKU SUPER BRAVO
FEDERALE RUN MAN RUN ALL THE COLOURS OF THE DARK
M ROSS PERKINS NO GOOD SONS OF GALVESTON S/T
WOODS SUN CITY CREEPS CITY SUN EATER IN THE RIVER OF LIGHT
MARGARET CATCHER (OPE FERAROCK) ZOUKI ZOUKI SINGULARITY
TOTORRO COME TO MEXICO COME TO MEXICO
VOLAGE COFFEE DREAMER COFFEE DREAMER EP
JONNY FRITZ FOREVER WHATEVER SWEET CREEP
HARRY HOWARD & THE NDE VOTES FOR WOMEN SLEEPLESS GIRLS
LUXURY DEATH RADIATOR FACE GLUE EP
BRYAN’S MAGIC TEARS SMALL DICKS FUCKS CHEERIOS S/T
LE GROTTO BLUEBERRY PATCH LE GROTTO
DANNY & THE DARLEANS LITTLE BLACK EGG BUG OUT
JOE STRUMMER & THE MESCALEROS COMA GIRL STREETCORE
JOE STRUMMER & THE MESCALEROS GET DOWN MOSES STREETCORE

PLAYLIST DU MERCREDI 18 JANVIER

LUCY DACUS TROUBLEMAKER DOPPELGANGER NO BURDEN
CHRIS COHEN YESTERDAYS ON MY MIND AS IF APART
CAR SEAT HEADREST DRUNK DRIVERS/KILLER WHALES TEENS OF DENIAL
THE SHACKS HANDS IN YOUR POCKET THE SHACKS EP
IDIOT GLEE BABY I COULD BE YOUR BONE IDIOT GLEE
GOTH BABE DAZED SHALL WE
ROLANDO BRUNO FIESTA TRASHERA BAILAZO
THE WAVE PICTURES POOL HALL BAMBOO DINER IN THE RAIN
OMNI PLANE DELUXE
THE RUMINATERS MR BUBBLES I USED TO HATE THE RUMINATERS …
DIIV UNDER THE SUN IS THE IS ARE
BOTTLE NEXT (OPE FERAROCK) BREAK DOWN THE DOOR BAD HORSES
KURT VILE PRETTY PIMPIN B’LIEVE I’M GOIN’ DOWN

ITW GLOBAL GAME JAM :

PLAYLIST DU JEUDI 19 JANVIER

TIJUANA PANTHERS WASTING TIME GHOST FOOD
THE PARROTS NO ME GUSTAS TE QUIERO LOS NINOS SIN MIEDO
KING TRASH LOVE ISNT EASY KING TRASH EP
PINK MEXICO CONCAVE BRAIN FOOL
KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD SLEEP DRIFTER FLYING MICROTONAL BANANA

PLAYLIST DU VENDREDI 20 JANVIER

KEVIN MORBY BLACK FLOWERS SINGING SAW
SETH BOGART HOLLYWOOD SQUARES S/T
FRANCOIS VIROT BLUE VOID MARGINAL SPOTS
THE SHACKS HANDS IN YOUR POCKET THE SHACKS EP
FEDERALE RUN MAN RUN ALL THE COLOURS OF THE DARK
THE MOLOCHS YOU AND ME AMERICA’S VELVET GLORY
THE ANIMEN STAGGO ME ARE WE THERE YET ?
LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS NEVER BE ANOTHER YOU SPECIAL NIGHT
URANIUM CLUB OPERATION PT.II ALL OF THEM NATURALS
MARGARET CATCHER (OPE FERAROCK) ZOOKIE ZOOKIE SINGULARITY
MOUNTAIN BIKE THIS LONELY PLACE TOO SORRY FOR ANY SORROW
SLEAFORD MODS B.H.S ENGLISH TAPAS
THE REAL KIDS BETTER BE GOOD REAL KIDS
THE REAL KIDS MY BABY’S BOOK REAL KIDS

ELIO, NOUS PRESENTE SA CHRONIQUE SUR LE RENARD :

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