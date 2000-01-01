EAB #9 - PLAYLISTS DU 16/01 AU 20/01
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h
PLAYLIST DU LUNDI 16 JANVIER
|L’AN2000
|NONSENSE
|ILLUSIONS
|IDIOT GLEE
|THE WHIP
|S/T
|MICHAEL NAU
|SMOOTH AISLES
|MOWING
|MAGIC POTION
|BOOORED
|PINK GUM
|YALTA CLUB ( OPE FERAROCK)
|STAR
|HYBRIS
|THE SHACKS
|HANDS IN YOUR POCKETS
|THE SHACKS EP
|GIRLATONES
|WHAT’S IT ALL ABOUT
|EVERYBODYS MAKING POP MUSIC
|MAGIC TRICK
|HELD THE RING
|OTHER MAN’S BLUES
|THE MYSTERY LIGHTS
|WHAT HAPPENS WHEN YOU TURN THE DEVIL DOWN
|THE MYSTERY LIGHTS
|LOS SCALLYWAGGS
|TRYHARD HEAD
|ILLUMINATION ZAP
|THE AR KAICS
|JUST MY LIFE
|JUST MY LIFE - SINGLE
|BOTTLE NEXT (OPE FERAROCK)
|BREAK DOWN THE DOOR
|BAD HORSES
|SEANCE CRASHER
|I EVEN LOVE YOU MORE
|BASEMENT BEHAVIOR
|SUNFLOWER BEAN
|SHINE A LIGHT
|FROM THE BASEMENT
|THE SMOKING TREES
|GOODBYE
|THE ARCHER AND THE BULL
|DAN RICO
|ENDLESS LOVE
|ENDLESS LOVE
|THE 101ERS
|KEYS TO YOUR HEART
|ELGIN AVENUE BREAKDOWN REVISITED
|THE 101ERS
|5 STAR R’N’R
|ELGIN AVENUE BREAKDOWN REVISITED
PLAYLIST DU MARDI 17 JANVIER
|GOAT
|I SING IN SILENCE
|REQUIEM
|BALLADUR
|AKU
|SUPER BRAVO
|FEDERALE
|RUN MAN RUN
|ALL THE COLOURS OF THE DARK
|M ROSS PERKINS
|NO GOOD SONS OF GALVESTON
|S/T
|WOODS
|SUN CITY CREEPS
|CITY SUN EATER IN THE RIVER OF LIGHT
|MARGARET CATCHER (OPE FERAROCK)
|ZOUKI ZOUKI
|SINGULARITY
|TOTORRO
|COME TO MEXICO
|COME TO MEXICO
|VOLAGE
|COFFEE DREAMER
|COFFEE DREAMER EP
|JONNY FRITZ
|FOREVER WHATEVER
|SWEET CREEP
|HARRY HOWARD & THE NDE
|VOTES FOR WOMEN
|SLEEPLESS GIRLS
|LUXURY DEATH
|RADIATOR FACE
|GLUE EP
|BRYAN’S MAGIC TEARS
|SMALL DICKS FUCKS CHEERIOS
|S/T
|LE GROTTO
|BLUEBERRY PATCH
|LE GROTTO
|DANNY & THE DARLEANS
|LITTLE BLACK EGG
|BUG OUT
|JOE STRUMMER & THE MESCALEROS
|COMA GIRL
|STREETCORE
|JOE STRUMMER & THE MESCALEROS
|GET DOWN MOSES
|STREETCORE
PLAYLIST DU MERCREDI 18 JANVIER
|LUCY DACUS
|TROUBLEMAKER DOPPELGANGER
|NO BURDEN
|CHRIS COHEN
|YESTERDAYS ON MY MIND
|AS IF APART
|CAR SEAT HEADREST
|DRUNK DRIVERS/KILLER WHALES
|TEENS OF DENIAL
|THE SHACKS
|HANDS IN YOUR POCKET
|THE SHACKS EP
|IDIOT GLEE
|BABY I COULD BE YOUR BONE
|IDIOT GLEE
|GOTH BABE
|DAZED
|SHALL WE
|ROLANDO BRUNO
|FIESTA TRASHERA
|BAILAZO
|THE WAVE PICTURES
|POOL HALL
|BAMBOO DINER IN THE RAIN
|OMNI
|PLANE
|DELUXE
|THE RUMINATERS
|MR BUBBLES
|I USED TO HATE THE RUMINATERS …
|DIIV
|UNDER THE SUN
|IS THE IS ARE
|BOTTLE NEXT (OPE FERAROCK)
|BREAK DOWN THE DOOR
|BAD HORSES
|KURT VILE
|PRETTY PIMPIN
|B’LIEVE I’M GOIN’ DOWN
ITW GLOBAL GAME JAM :
PLAYLIST DU JEUDI 19 JANVIER
|TIJUANA PANTHERS
|WASTING TIME
|GHOST FOOD
|THE PARROTS
|NO ME GUSTAS TE QUIERO
|LOS NINOS SIN MIEDO
|KING TRASH
|LOVE ISNT EASY
|KING TRASH EP
|PINK MEXICO
|CONCAVE BRAIN
|FOOL
|KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD
|SLEEP DRIFTER
|FLYING MICROTONAL BANANA
PLAYLIST DU VENDREDI 20 JANVIER
|KEVIN MORBY
|BLACK FLOWERS
|SINGING SAW
|SETH BOGART
|HOLLYWOOD SQUARES
|S/T
|FRANCOIS VIROT
|BLUE VOID
|MARGINAL SPOTS
|THE SHACKS
|HANDS IN YOUR POCKET
|THE SHACKS EP
|FEDERALE
|RUN MAN RUN
|ALL THE COLOURS OF THE DARK
|THE MOLOCHS
|YOU AND ME
|AMERICA’S VELVET GLORY
|THE ANIMEN
|STAGGO ME
|ARE WE THERE YET ?
|LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS
|NEVER BE ANOTHER YOU
|SPECIAL NIGHT
|URANIUM CLUB
|OPERATION PT.II
|ALL OF THEM NATURALS
|MARGARET CATCHER (OPE FERAROCK)
|ZOOKIE ZOOKIE
|SINGULARITY
|MOUNTAIN BIKE
|THIS LONELY PLACE
|TOO SORRY FOR ANY SORROW
|SLEAFORD MODS
|B.H.S
|ENGLISH TAPAS
|THE REAL KIDS
|BETTER BE GOOD
|REAL KIDS
|THE REAL KIDS
|MY BABY’S BOOK
|REAL KIDS
ELIO, NOUS PRESENTE SA CHRONIQUE SUR LE RENARD :