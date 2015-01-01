EAB S2 #1 - PLAYLISTS DU 11/09 AU 15/09
L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h
THE COME BACK - SEASON 2
C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :
PLAYLIST DU LUNDI 11 SEPTEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|DIVIDERS
|MAZEL TOV
|AUBIN’S LAMENT
|ADIEU GARY COOPER
|SOLITAIRE VOLONTAIRE
|OUTSIDERS
|LE GROTTO
|DON’T TELL ME YOUR HOROSCOPE
|BUMP THE LAMP
|JONWAYNE
|OUT OF SIGHT
|RAP ALBUM TWO
|PIERRE KWENDERS (OPE FERAROCK)
|SEXUS PLEXUS NEXUS
|MAKANDA
|THE MADCAPS
|NO FRIEND OF MINE
|SLOW DOWN
|THE BABE RAINBOW
|COSMIC NOW
|ST
|DREAM MACHINE
|BURIED ALIVE
|THE ILLUSION
|HAPPYNESS
|UPTREND / STYLE RAIDS
|WRITE IN
|MALE GAZE
|MISS TAKEN
|MISS TAKEN
|TOGETHER PANGEA
|KENMORE AVE.
|BULLS AND ROOSTERS
|TEENANGER
|DAWN
|TEENAGER
|SOLLOMON HOLLOW
|JOY RIDE
|ST
|ARIEL PINK (OPE FERAROCK)
|DEDICATED TO BOBBY JAMESON
|DEDICATED TO BOBBY JAMESON
PLAYLIST DU MARDI 12 SEPTEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|WIREHEADS
|INDIAN PACIFIC EXPRESS
|LIGHTNING EARS
|KEVIN MORBY
|PEARLY GATES
|CITY MUSIC
|WOODS
|BLEEDING BLUE
|LOVE IS LOVE
|KELLY LEE OWENS
|EVOLUTION
|ST
|PIERRE KWENDERS (OPE FERAROCK)
|MAKANDA
|MAKANDA
|ACTION BRONSON
|LET IT RAIN
|BLUE CHIPS 7000
|PETIT FANTOME
|LIBERATIONS TERRIBLES
|SINGLE
|CORRIDOR
|LE GRAND ECART
|SUPERMERCADO
|THE SURFING MAGAZINES
|LINES & SHADOWS
|ST
|FUTURE ISLANDS
|BEAUTY OF THE ROAD
|THE FAR FIELD
|TERRY
|TAKE ME TO THE CITY
|REMEMBER TERRY
|TRIPTIDES
|INVITATION
|AFTERGLOW
|MEATWAVE
|THE INCESSANT
|THE INCESSANT
|IDLES
|1049 GOTHO
|BRUTALISM
PLAYLIST DU MERCREDI 13 SEPTEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|SAPIN
|HIROSHIMA
|DARK IS THE NIGHT … ON IS THE PARTY
|MICHAEL NAU
|LIGHT THAT EVER
|SOME TWIST
|SKEPTICS
|MOLE PEOPLE
|ST
|RAYS
|DEAD MAN’S CURVE
|ST
|CIGARETTES AFTER SEX
|EACH TIME YOU FALL IN LOVE
|ST
|TWIN PEAKS ft JUAN WAUTERS
|BACK DOOR
|COMPILATION OUR FIRST 100 DAYS
|CHARLES BRADLEY
|CRAZY FOR YOUR LOVE
|CHANGES
|THEE GRINCH
|BABY
|ST
|ROYA
|END TIMES
|ST
|DOWNTOWN BOYS
|A WALL
|COST OF LIVING
|MNNQNS
|COME TO YOUR SENSES
|CAPITAL
|ARIEL PINK (OPE FERAROCK)
|ANOTHER WEEKEND
|DEDICATED TO BOBBY JAMESON
|L.A WITCH
|BABY IN BLUE JEANS
|ST
|THE SUNFLOWERS
|POST BREAKUP STONER
|THE INTERGALACTIC GUIDE TO FIND THE RED COWBOY
PLAYLIST DU JEUDI 14 SEPTEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|VACATIONS
|AWAY
|VIBES & DAYS
|BILLY CHANGER
|SHE’S GOOD TO GO
|SINGLE
|BLEIB MODERN
|SELF LOATHING
|ANTAGONISM
|SPARKLING
|NOT THE ONLY ONE HERE
|THIS IS NOT THE PARADISE …
|PIERRE KWENDERS (OPE FERAROCK)
|WOODS OF SOLITUDE
|MAKANDA
|EL MICHELS AFFAIR
|IRON MAN
|RETURN TO THE 37TH CHAMBER
|SCHOOL DAMAGE
|TALL POPPIES
|ST
|B BOYS
|B BOYS ANTHEM
|DADA
|LAME
|EARLY MORNING
|CITIES
|DOUG TUTTLE
|CAN IT BE
|COST OF LIVING
PORCELAIN DOLLS - ROLLER DERBY LIMOGES
Bénédicte nous en apprend plus sur ce sport et vous convie à la soirée portes ouvertes
PLAYLIST DU VENDREDI 15 SEPTEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|GABE KNOX
|DAS AUTO
|EP B
|VEX RUFFIN
|FRONT
|CONVEYOR
|ARIEL PINK
|ANOTHER WEEKEND
|DEDICATED TO BOBBY JAMESON
|KIM GRAY
|PIG
|COMPULSION
|HOLY MONITOR
|CACTI
|ST
|BROTHER ALI
|OWN LIGHT
|ALL THE BEAUTY IN THIS WHOLE LIFE
|THE COMO MAMAS
|HE’S CALLING ME
|MOVE UPSTAIRS
|PIERRE KWENDERS (OPE FERAROCK)
|WOODS OF SOLITUDE
|MAKANDA
|BABY JESUS
|AINT GOT NO PLACE TO GO
|TAKE OUR SONS AWAY
|LE GROTTO
|COLORS
|BUMP THE LAMP
FD HIERO - PROGRAMMATION DE SEPTEMBRE / OCTOBRE / NOVEMBRE / DÉCEMBRE
Un tour dans le détail des concerts proposés par la Fédération Hiero durant cette rentrée