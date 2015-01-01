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EAB S2 #1 - PLAYLISTS DU 11/09 AU 15/09

L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h

- THE COME BACK - SEASON 2

- C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :

- PLAYLIST DU LUNDI 11 SEPTEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
DIVIDERS MAZEL TOV AUBIN’S LAMENT
ADIEU GARY COOPER SOLITAIRE VOLONTAIRE OUTSIDERS
LE GROTTO DON’T TELL ME YOUR HOROSCOPE BUMP THE LAMP
JONWAYNE OUT OF SIGHT RAP ALBUM TWO
PIERRE KWENDERS (OPE FERAROCK) SEXUS PLEXUS NEXUS MAKANDA
THE MADCAPS NO FRIEND OF MINE SLOW DOWN
THE BABE RAINBOW COSMIC NOW ST
DREAM MACHINE BURIED ALIVE THE ILLUSION
HAPPYNESS UPTREND / STYLE RAIDS WRITE IN
MALE GAZE MISS TAKEN MISS TAKEN
TOGETHER PANGEA KENMORE AVE. BULLS AND ROOSTERS
TEENANGER DAWN TEENAGER
SOLLOMON HOLLOW JOY RIDE ST
ARIEL PINK (OPE FERAROCK) DEDICATED TO BOBBY JAMESON DEDICATED TO BOBBY JAMESON

- PLAYLIST DU MARDI 12 SEPTEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
WIREHEADS INDIAN PACIFIC EXPRESS LIGHTNING EARS
KEVIN MORBY PEARLY GATES CITY MUSIC
WOODS BLEEDING BLUE LOVE IS LOVE
KELLY LEE OWENS EVOLUTION ST
PIERRE KWENDERS (OPE FERAROCK) MAKANDA MAKANDA
ACTION BRONSON LET IT RAIN BLUE CHIPS 7000
PETIT FANTOME LIBERATIONS TERRIBLES SINGLE
CORRIDOR LE GRAND ECART SUPERMERCADO
THE SURFING MAGAZINES LINES & SHADOWS ST
FUTURE ISLANDS BEAUTY OF THE ROAD THE FAR FIELD
TERRY TAKE ME TO THE CITY REMEMBER TERRY
TRIPTIDES INVITATION AFTERGLOW
MEATWAVE THE INCESSANT THE INCESSANT
IDLES 1049 GOTHO BRUTALISM

- PLAYLIST DU MERCREDI 13 SEPTEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
SAPIN HIROSHIMA DARK IS THE NIGHT … ON IS THE PARTY
MICHAEL NAU LIGHT THAT EVER SOME TWIST
SKEPTICS MOLE PEOPLE ST
RAYS DEAD MAN’S CURVE ST
CIGARETTES AFTER SEX EACH TIME YOU FALL IN LOVE ST
TWIN PEAKS ft JUAN WAUTERS BACK DOOR COMPILATION OUR FIRST 100 DAYS
CHARLES BRADLEY CRAZY FOR YOUR LOVE CHANGES
THEE GRINCH BABY ST
ROYA END TIMES ST
DOWNTOWN BOYS A WALL COST OF LIVING
MNNQNS COME TO YOUR SENSES CAPITAL
ARIEL PINK (OPE FERAROCK) ANOTHER WEEKEND DEDICATED TO BOBBY JAMESON
L.A WITCH BABY IN BLUE JEANS ST
THE SUNFLOWERS POST BREAKUP STONER THE INTERGALACTIC GUIDE TO FIND THE RED COWBOY

- PLAYLIST DU JEUDI 14 SEPTEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
VACATIONS AWAY VIBES & DAYS
BILLY CHANGER SHE’S GOOD TO GO SINGLE
BLEIB MODERN SELF LOATHING ANTAGONISM
SPARKLING NOT THE ONLY ONE HERE THIS IS NOT THE PARADISE …
PIERRE KWENDERS (OPE FERAROCK) WOODS OF SOLITUDE MAKANDA
EL MICHELS AFFAIR IRON MAN RETURN TO THE 37TH CHAMBER
SCHOOL DAMAGE TALL POPPIES ST
B BOYS B BOYS ANTHEM DADA
LAME EARLY MORNING CITIES
DOUG TUTTLE CAN IT BE COST OF LIVING
PORCELAIN DOLLS - ROLLER DERBY LIMOGES
Bénédicte nous en apprend plus sur ce sport et vous convie à la soirée portes ouvertes

- PLAYLIST DU VENDREDI 15 SEPTEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
GABE KNOX DAS AUTO EP B
VEX RUFFIN FRONT CONVEYOR
ARIEL PINK ANOTHER WEEKEND DEDICATED TO BOBBY JAMESON
KIM GRAY PIG COMPULSION
HOLY MONITOR CACTI ST
BROTHER ALI OWN LIGHT ALL THE BEAUTY IN THIS WHOLE LIFE
THE COMO MAMAS HE’S CALLING ME MOVE UPSTAIRS
PIERRE KWENDERS (OPE FERAROCK) WOODS OF SOLITUDE MAKANDA
BABY JESUS AINT GOT NO PLACE TO GO TAKE OUR SONS AWAY
LE GROTTO COLORS BUMP THE LAMP
FD HIERO - PROGRAMMATION DE SEPTEMBRE / OCTOBRE / NOVEMBRE / DÉCEMBRE
Un tour dans le détail des concerts proposés par la Fédération Hiero durant cette rentrée
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