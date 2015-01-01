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EAB S2 #10 - PLAYLISTS DU 14/11 AU 17/11

L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h

- LE MOIS DE LA GESTION SONORE

- PLAYLIST DU MARDI 14 NOVEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
KAZUHIKO KATO ARTHUR AHAKAZE NO JINRIKI HIKOUKI EVEN A TREE CAN SHED TEARS : JAPANESE FOLK & ROCK 1969-1973
WILL SAMSON WELCOME OXYGEN WELCOME OXYGEN
JESSICA 93 MENTAL INSTITUTION GUILTY SPECIES
KING KRULE HALF MAN HALF SHARK THE OOZ
DATCHA MANDALA (OPE FERAROCK) ANAHATA ROKH
TOUGH AGE UNCLEAN SHAME
BEE BEE SEA SONIC BOOMERANG SONIC BOOMERANG
COURTNEY BARNETT & KURT VILE OUTTA THE WOODWORK LOTTA SEA LICE
SAPIN HIROSHIMA DARK IS THE NIGHT ON IS THE PARTY
R. MISSING UNSUMMERING UNSUMMERING
LCD SOUNDSYSTEM CHANGE YR MIND AMERICAN DREAM
PROTO IDIOT YOU’RE THE KIND OF PERSON LEISURE OPPORTUNITY

- PLAYLIST DU MERCREDI 15 NOVEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
JOHN MAUS BOMBS AWAY SCREEN MEMORIES
ESCAPE-ISM THEY TOOK THE WAVES INTRODUCTION TO ESCAPE-ISM
CHLOE ANDROGYNE ENDLESS REVISIONS
SPARKLING IS THIS OUR GENERATION THIS IS NOT THE PARADISE …
IDLES MOTHER BRUTALISM
THE LEMON TWIGS LIGHT AND LOVE BROTHERS OF DESTRUCTION
CUT WORMS LIKE GOING DOWN SIDEWAYS ALIEN SUNSET
DATCHA MANDALA (OPE FERAROCK) SMILING MAN ROKH
EL GOODO SO IT GOES BY ORDER OF THE MOOSE
THE FRIGHTNRS MORE TO SAY MORE TO SAY VERSIONS
SHOPPING THE HYPE SINGLE
DUCKTAILS SHATTERED MIRROR TRAVEL JERSEY DEVIL

- PLAYLIST DU JEUDI 16 NOVEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
REPTALIENS SIMULATION FM-2030
SCHOOL DAMAGE DISTANCE ST
DECA ETERNITY’S SUNRISE THE WAY THROUGH
PROTO IDIOT IM AN ARTIST LEISURE OPPORTUNITY
THEE GRINCH SUN ST
TRACY BRYANT FOREVER CERTAIN A PLACE FOR NOTHING AND EVERYTHING IN ITS PLACE
BLEIB MODERN SELF LOATHING ANTAGONISM
DUDS NO REMARK OF A NATURE OR DEGREE

- PLAYLIST DU VENDREDI 17 NOVEMBRE

TWIN PEAKS BLUE COUPE BLUE COUPE B/W ON THE LINE
MARIETTA NOS VENTRES NUS LA PASSAGERE
DANNY WATTS PILL BLACK BOY MEETS WORLD
BOOGARINS ONDA NEGRA LA VEM A MORTE
THE LIMINANAS NUIT FANTOME ISTANBUL IS SLEEPY
OCS MEMORY OF A CUT OFF HEAD MEMORY OF A CUT OFF HEAD
DATCHA MANDALA (OPE FERAROCK) ANAHATA ROKH
CIRCA TAPES LOCKS AND GUTS LOVE & VENOM
CORRIDOR DEMAIN DÉJÀ SUPERMERCADO
SHAME ONE RIZLA SONGS OF PRAISE
DRUIDS OF THE GUE CHARRETTE BEOGRAD ELECTRIC DRUIDISM
39TH & THE NORTONS DESERVE EACH OTHER THE DREAMERS
PETIT FANTOME EASY COME EASY GO UN MOUVEMENT POUR LE VENT

EN DIRECT / 20H30

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