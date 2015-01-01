EAB S2 #10 - PLAYLISTS DU 14/11 AU 17/11
L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h
LE MOIS DE LA GESTION SONORE
PLAYLIST DU MARDI 14 NOVEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|KAZUHIKO KATO
|ARTHUR AHAKAZE NO JINRIKI HIKOUKI
|EVEN A TREE CAN SHED TEARS : JAPANESE FOLK & ROCK 1969-1973
|WILL SAMSON
|WELCOME OXYGEN
|WELCOME OXYGEN
|JESSICA 93
|MENTAL INSTITUTION
|GUILTY SPECIES
|KING KRULE
|HALF MAN HALF SHARK
|THE OOZ
|DATCHA MANDALA (OPE FERAROCK)
|ANAHATA
|ROKH
|TOUGH AGE
|UNCLEAN
|SHAME
|BEE BEE SEA
|SONIC BOOMERANG
|SONIC BOOMERANG
|COURTNEY BARNETT & KURT VILE
|OUTTA THE WOODWORK
|LOTTA SEA LICE
|SAPIN
|HIROSHIMA
|DARK IS THE NIGHT ON IS THE PARTY
|R. MISSING
|UNSUMMERING
|UNSUMMERING
|LCD SOUNDSYSTEM
|CHANGE YR MIND
|AMERICAN DREAM
|PROTO IDIOT
|YOU’RE THE KIND OF PERSON
|LEISURE OPPORTUNITY
PLAYLIST DU MERCREDI 15 NOVEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|JOHN MAUS
|BOMBS AWAY
|SCREEN MEMORIES
|ESCAPE-ISM
|THEY TOOK THE WAVES
|INTRODUCTION TO ESCAPE-ISM
|CHLOE
|ANDROGYNE
|ENDLESS REVISIONS
|SPARKLING
|IS THIS OUR GENERATION
|THIS IS NOT THE PARADISE …
|IDLES
|MOTHER
|BRUTALISM
|THE LEMON TWIGS
|LIGHT AND LOVE
|BROTHERS OF DESTRUCTION
|CUT WORMS
|LIKE GOING DOWN SIDEWAYS
|ALIEN SUNSET
|DATCHA MANDALA (OPE FERAROCK)
|SMILING MAN
|ROKH
|EL GOODO
|SO IT GOES
|BY ORDER OF THE MOOSE
|THE FRIGHTNRS
|MORE TO SAY
|MORE TO SAY VERSIONS
|SHOPPING
|THE HYPE
|SINGLE
|DUCKTAILS
|SHATTERED MIRROR TRAVEL
|JERSEY DEVIL
PLAYLIST DU JEUDI 16 NOVEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|REPTALIENS
|SIMULATION
|FM-2030
|SCHOOL DAMAGE
|DISTANCE
|ST
|DECA
|ETERNITY’S SUNRISE
|THE WAY THROUGH
|PROTO IDIOT
|IM AN ARTIST
|LEISURE OPPORTUNITY
|THEE GRINCH
|SUN
|ST
|TRACY BRYANT
|FOREVER CERTAIN
|A PLACE FOR NOTHING AND EVERYTHING IN ITS PLACE
|BLEIB MODERN
|SELF LOATHING
|ANTAGONISM
|DUDS
|NO REMARK
|OF A NATURE OR DEGREE
PLAYLIST DU VENDREDI 17 NOVEMBRE
|TWIN PEAKS
|BLUE COUPE
|BLUE COUPE B/W ON THE LINE
|MARIETTA
|NOS VENTRES NUS
|LA PASSAGERE
|DANNY WATTS
|PILL
|BLACK BOY MEETS WORLD
|BOOGARINS
|ONDA NEGRA
|LA VEM A MORTE
|THE LIMINANAS
|NUIT FANTOME
|ISTANBUL IS SLEEPY
|OCS
|MEMORY OF A CUT OFF HEAD
|MEMORY OF A CUT OFF HEAD
|DATCHA MANDALA (OPE FERAROCK)
|ANAHATA
|ROKH
|CIRCA TAPES
|LOCKS AND GUTS
|LOVE & VENOM
|CORRIDOR
|DEMAIN DÉJÀ
|SUPERMERCADO
|SHAME
|ONE RIZLA
|SONGS OF PRAISE
|DRUIDS OF THE GUE CHARRETTE
|BEOGRAD
|ELECTRIC DRUIDISM
|39TH & THE NORTONS
|DESERVE EACH OTHER
|THE DREAMERS
|PETIT FANTOME
|EASY COME EASY GO
|UN MOUVEMENT POUR LE VENT
EN DIRECT / 20H30