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EAB S2 #11 - PLAYLISTS DU 20/11 AU 23/11

L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h

- C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :

- PLAYLIST DU LUNDI 20 NOVEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
HO99O9 STREET POWER UNITED STATES OF HORROR
LA MVERTE THE INNER OUT THE INNER OUT
BAXTER DURY MIAMI PRINCE OF TEARS
JOHN MAUS BOMBS AWAY SCREEN MEMORIES
SNAPPED ANKLES I WANT MY MINUTES BACK COME PLAY THE TREES
HOBOKEN DIVISION (OPE FERAROCK) HOWLING THE MESMERIZING MIX UP OF THE DI
ANDREW SAVAGE INDIAN STYLE THAWING DAWN
CHARLES HOWL THE DINNER PARTY MY IDOL FAMILY
STEADY SUN RED ALARM INDIFFERENT WORLD
ESCAPE-ISM THEY TOOK THE WAVES INTRODUCTION TO ESCAPE-ISM
GABE KNOX DAS AUTO EP B
OMNI EQUESTRIAN MULTI-TASK
HTML - 145.7 ko
Il existe un village dans l’Arkansas où l’on balance des dindes depuis un avion chaque année. #toutvabien
CLIC SUR LE DINDON

- PLAYLIST DU MARDI 21 NOVEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
THE FRIGHTNRS GOTTA FIND A WAY MORE TO SAY VERSIONS
CURTIS HARDING WEDNESDAY MORNING ATONEMENT FACE YOUR FEAR
GROUP RHODA TRESPASS WILDERLESS
MAC DEMARCO ONE MORE LOVE SONG THIS OLD DOG
WIREHEADS IS FRANCES FAYE GOD ? LIGHTNING EARS
R. MISSING KELLY IS A PHILISTINE UNSUMMERING
39TH & THE NORTONS LOOKIN’ FOR TEARS THE DREAMERS
THE LIMINANAS ISTANBUL IS SLEEPY ISTANBUL IS SLEEPY
HOBOKEN DIVISION (OPE FERAROCK) BOILING UP THE MESMERIZING MIX UP OF THE DI
JESSICA 93 MENTAL INSTITUTION GUILTY SPECIES
KING KRULE DUM SURFER THE OOZ
TRACY BRYANT FOREVER CERTAIN A PLACE FOR NOTHING AND EVRYTHING…

- PLAYLIST DU MERCREDI 22 NOVEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
DUCKTAILS THE RISING SUN JERSEY DEVIL
ARIEL PINK DEDICATED TO BOBBY JAMESON DEDICATED TO BOBBY JAMESON
PAMA INTERNATIONAL HEATWAVE DISCOMIX LOVE & AUSTERITY
BROTHER ALI OWN LIGHT ALL THE BEAUTY IN THIS WHOLE LIFE
THE SHACKS ORCHIDS ST
TREMOLOVE WHALE WHALE WHALE OVERWHALEMING
LE VILLEJUIF UNDERGROUND C.C.C ST
PROTO IDIOT PROTO PARADOX LEISURE OPPORTUNITY
GOLDEN TEACHER SHATTER NO LUSCIOUS LIFE
HOBOKEN DIVISION (OPE FERAROCK) ALL THEM BLACK CROWS THE MESMERIZING MIX UP OF THE DI
GIRLATONES RECIPES TO ME FITTING IN WELL

- PLAYLIST DU JEUDI 23 NOVEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
HENRI CARAGUEL BANC D’ARGUIN BACK TO MY BEST BEACHES
THE SUNFLOWERS CHARLIE DON’T SURF THE INTERGALACTIC GUIDE TO FIND THE RED COWBOY
SAPIN HIROSHIMA DARK IS THE NIGHT…
SICK HYENAS FLOHLEITER HEAVEN FOR A WHILE
HOBOKEN DIVISION (OPE FERAROCK) 436 PROCTER ST THE MESMERIZING MIX UP OF THE DI
MOLLY NILSSON MONA LISA SMILE IMAGINATIONS
LE GROTTO COLORS BUMP THE LAMP

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