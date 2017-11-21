EAB S2 #11 - PLAYLISTS DU 20/11 AU 23/11
L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h
C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :
PLAYLIST DU LUNDI 20 NOVEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|HO99O9
|STREET POWER
|UNITED STATES OF HORROR
|LA MVERTE
|THE INNER OUT
|THE INNER OUT
|BAXTER DURY
|MIAMI
|PRINCE OF TEARS
|JOHN MAUS
|BOMBS AWAY
|SCREEN MEMORIES
|SNAPPED ANKLES
|I WANT MY MINUTES BACK
|COME PLAY THE TREES
|HOBOKEN DIVISION (OPE FERAROCK)
|HOWLING
|THE MESMERIZING MIX UP OF THE DI
|ANDREW SAVAGE
|INDIAN STYLE
|THAWING DAWN
|CHARLES HOWL
|THE DINNER PARTY
|MY IDOL FAMILY
|STEADY SUN
|RED ALARM
|INDIFFERENT WORLD
|ESCAPE-ISM
|THEY TOOK THE WAVES
|INTRODUCTION TO ESCAPE-ISM
|GABE KNOX
|DAS AUTO
|EP B
|OMNI
|EQUESTRIAN
|MULTI-TASK
- Il existe un village dans l’Arkansas où l’on balance des dindes depuis un avion chaque année. #toutvabien
- CLIC SUR LE DINDON
PLAYLIST DU MARDI 21 NOVEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|THE FRIGHTNRS
|GOTTA FIND A WAY
|MORE TO SAY VERSIONS
|CURTIS HARDING
|WEDNESDAY MORNING ATONEMENT
|FACE YOUR FEAR
|GROUP RHODA
|TRESPASS
|WILDERLESS
|MAC DEMARCO
|ONE MORE LOVE SONG
|THIS OLD DOG
|WIREHEADS
|IS FRANCES FAYE GOD ?
|LIGHTNING EARS
|R. MISSING
|KELLY IS A PHILISTINE
|UNSUMMERING
|39TH & THE NORTONS
|LOOKIN’ FOR TEARS
|THE DREAMERS
|THE LIMINANAS
|ISTANBUL IS SLEEPY
|ISTANBUL IS SLEEPY
|HOBOKEN DIVISION (OPE FERAROCK)
|BOILING UP
|THE MESMERIZING MIX UP OF THE DI
|JESSICA 93
|MENTAL INSTITUTION
|GUILTY SPECIES
|KING KRULE
|DUM SURFER
|THE OOZ
|TRACY BRYANT
|FOREVER CERTAIN
|A PLACE FOR NOTHING AND EVRYTHING…
PLAYLIST DU MERCREDI 22 NOVEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|DUCKTAILS
|THE RISING SUN
|JERSEY DEVIL
|ARIEL PINK
|DEDICATED TO BOBBY JAMESON
|DEDICATED TO BOBBY JAMESON
|PAMA INTERNATIONAL
|HEATWAVE DISCOMIX
|LOVE & AUSTERITY
|BROTHER ALI
|OWN LIGHT
|ALL THE BEAUTY IN THIS WHOLE LIFE
|THE SHACKS
|ORCHIDS
|ST
|TREMOLOVE
|WHALE WHALE WHALE
|OVERWHALEMING
|LE VILLEJUIF UNDERGROUND
|C.C.C
|ST
|PROTO IDIOT
|PROTO PARADOX
|LEISURE OPPORTUNITY
|GOLDEN TEACHER
|SHATTER
|NO LUSCIOUS LIFE
|HOBOKEN DIVISION (OPE FERAROCK)
|ALL THEM BLACK CROWS
|THE MESMERIZING MIX UP OF THE DI
|GIRLATONES
|RECIPES TO ME
|FITTING IN WELL
PLAYLIST DU JEUDI 23 NOVEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|HENRI CARAGUEL
|BANC D’ARGUIN
|BACK TO MY BEST BEACHES
|THE SUNFLOWERS
|CHARLIE DON’T SURF
|THE INTERGALACTIC GUIDE TO FIND THE RED COWBOY
|SAPIN
|HIROSHIMA
|DARK IS THE NIGHT…
|SICK HYENAS
|FLOHLEITER
|HEAVEN FOR A WHILE
|HOBOKEN DIVISION (OPE FERAROCK)
|436 PROCTER ST
|THE MESMERIZING MIX UP OF THE DI
|MOLLY NILSSON
|MONA LISA SMILE
|IMAGINATIONS
|LE GROTTO
|COLORS
|BUMP THE LAMP