EAB S2 #12 - PLAYLISTS DU 27/11 AU 01/12
L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h
C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :
PLAYLIST DU LUNDI 27 NOVEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|MATTIEL
|SEND IT ON OVER
|MATTIEL LP
|ANDREW SAVAGE
|THAWING DAWN
|THAWING DAWN
|ADIEU GARY COOPER
|TRAVAILLER C’EST MAL PAYE
|OUTSIDERS
|LA MVERTE
|GOING ASTRAY
|THE INNER OUT
|DREAM MACHINE
|FOOL’S PARADISE
|BREAKING THE CIRCLE
|THE MOONLANDINGZ
|BLACK HANZ
|INTERPLANETERY CLASS CLASSICS
|COURTNEY BARNETT & KURT VILE
|OUTTA THE WOODWORK
|LOTTA SEA LICE
|THE COMO MAMAS
|COUNT YOUR BLESSINGS
|MOVE UPSTAIRS
|CLAIRMONT THE SECOND
|WEZIDE
|LIL MONT FROM THE AVE
|THE DHARMA JERKS (OPE FERAROCK)
|USELESS STAIN
|THIS IS NOT A METHOD
|FRANKIE & THE WITCH FINGERS
|LEARNINGS OF THE LIGHT
|BRAIN TELEPHONE
|THE SOAP OPERA (OPE FERAROCK)
|TO ALL THE NEWBIES
|READY TO HATCH
|DOUG TUTTLE
|BAIT THE SUN
|PEACE POTATO
PLAYLIST DU MARDI 28 NOVEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|SEQUOYAH TIGER
|CASSIUS
|PARABOLABANDIT
|R. MISSING
|KELLY IS A PHILISTINE
|UNSUMMERING
|THE SOAP OPERA (OPE FERAROCK)
|HUMANATEE
|READY TO HATCH
|BOOGARINS
|ONDA NEGRA
|LA VEM A MORTE
|MAUSKOVIC DANCE BAND
|IT’S ALL MAUSKOVIC
|ST
|KING KRULE
|HALF MAN HALF SHARK
|THE OOZ
|GOLDEN TEACHER
|SHATTER (VERSION)
|NO LUSCIOUS LIFE
|JESSICA 93
|UNCERTAIN TO ME
|GUILTY SPECIES
|BEN TODD
|DIE ALONE
|SINGLE
|BABY JESUS
|AIN’T NO PLACE TO GO
|TAKE OUR SONS AWAY
|THE DHARMA JERKS (OPE FERAROCK)
|MARY-ANNA
|THIS IS NOT A METHOD
|BAXTER DURY
|PORCELAIN
|PRINCE OF TEARS
|PROTO IDIOT
|YOU’RE THE KIND OF PERSON
|LEISURE OPPORTUNITY
PLAYLIST DU MERCREDI 29 NOVEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|SUNFLOWERS
|CASTLE SPELL
|CASTLE SPELL
|MEAT WAVE
|THE INCESSANT
|THE INCESSANT
|JOHN MAUS
|TOUCHDOWN
|READY TO HATCH
|ALIEN ALIEN FEAT IGINO
|PERFIDIA
|ST
|THE LEMON TWIGS
|LIGHT AND LOVE
|BROTHERS OF DESTRUCTION
|THE SOAP OPERA (OPE FERAROCK)
|YOU CAUGHT ON FIRE
|READY TO HATCH
|OCS
|MEMORY OF A CUT OFF HEAD
|MEMORY OF A CUT OFF HEAD
|WIREHEADS
|IS FRANCES FAYE GOD ?
|LIGHTNING EARS
|MALE GAZE
|MISS TAKEN
|MISS TAKEN
|39TH & THE NORTONS
|THE DREAMERS
|THE DREAMERS
|DANNY WATTS
|PILL
|BLACK BOY MEETS WORLD
|THE FRIGHTNRS
|WHAT HAVE YOU DONE
|MORE TO SAY VERSIONS
PENDANT CE TEMPS LA, TOUT VA BIEN AU JAPON
PLAYLIST DU JEUDI 30 NOVEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|RAOUL VIGNAL
|HAZY DAYS
|THE SILVER VEIL
|KAZUHIKO KATO
|ARTHUR HAKASE NO JINKIRI HIKOUKI
|EVEN A TREE CAN SHED TEARS
|PETIT FANTOME
|EASY COME EASY GO
|UN MOUVEMENT POUR LE VENT
|SNEAKS
|PBNJ
|IT’S A MYTH
|TEENANGER
|IT WORKS WITH MY BODY
|TEENAGER
|THE SURFING MAGAZINES
|NEW DAY
|ST
|SURF CURSE
|CRONENBERG
|NOTHING YET
On retrouve Marc, JC et Laurent
artisans de ce 1er documentaire réalisé par Beaub FM en collaboration avec Terres de Cabanes
PLAYLIST DU VENDREDI 01 DECEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|PROTOMARTYR
|MY CHILDREN
|RELATIVES IN DESCENT
|BEE BEE SEA
|SONIC BOOMERANG
|SONIC BOOMERANG
|KEVIN MORBY
|TIN CAN
|CITY MUSIC
|LE VILLEJUIF UNDERGROUND
|WUHAN GIRL
|SINGLE
|MARBLED EYE
|OBJECTS
|EP II
|BIKE THIEFS
|WAS I AT LEAST FUNNY ?
|LEAN INTO IT
|VEX RUFFIN
|3AM
|CONVEYOR
|DUBI DOLCZEK
|MARTIAN LADY
|DUBI IN SPACE PART 1
|THE SOAP OPERA (OPE FERAROCK)
|NO HULLABALOO
|READY TO HATCH
|LAS ROSAS
|ROSE
|EVERYONE GETS EXACTLY WHAT THEY WANT
|PRETTIEST EYES
|PRANCE
|POOLS
LA NEIGE ? ?