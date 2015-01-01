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EAB S2 #12 - PLAYLISTS DU 27/11 AU 01/12

L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h

- C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :

- PLAYLIST DU LUNDI 27 NOVEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
MATTIEL SEND IT ON OVER MATTIEL LP
ANDREW SAVAGE THAWING DAWN THAWING DAWN
ADIEU GARY COOPER TRAVAILLER C’EST MAL PAYE OUTSIDERS
LA MVERTE GOING ASTRAY THE INNER OUT
DREAM MACHINE FOOL’S PARADISE BREAKING THE CIRCLE
THE MOONLANDINGZ BLACK HANZ INTERPLANETERY CLASS CLASSICS
COURTNEY BARNETT & KURT VILE OUTTA THE WOODWORK LOTTA SEA LICE
THE COMO MAMAS COUNT YOUR BLESSINGS MOVE UPSTAIRS
CLAIRMONT THE SECOND WEZIDE LIL MONT FROM THE AVE
THE DHARMA JERKS (OPE FERAROCK) USELESS STAIN THIS IS NOT A METHOD
FRANKIE & THE WITCH FINGERS LEARNINGS OF THE LIGHT BRAIN TELEPHONE
THE SOAP OPERA (OPE FERAROCK) TO ALL THE NEWBIES READY TO HATCH
DOUG TUTTLE BAIT THE SUN PEACE POTATO

- PLAYLIST DU MARDI 28 NOVEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
SEQUOYAH TIGER CASSIUS PARABOLABANDIT
R. MISSING KELLY IS A PHILISTINE UNSUMMERING
THE SOAP OPERA (OPE FERAROCK) HUMANATEE READY TO HATCH
BOOGARINS ONDA NEGRA LA VEM A MORTE
MAUSKOVIC DANCE BAND IT’S ALL MAUSKOVIC ST
KING KRULE HALF MAN HALF SHARK THE OOZ
GOLDEN TEACHER SHATTER (VERSION) NO LUSCIOUS LIFE
JESSICA 93 UNCERTAIN TO ME GUILTY SPECIES
BEN TODD DIE ALONE SINGLE
BABY JESUS AIN’T NO PLACE TO GO TAKE OUR SONS AWAY
THE DHARMA JERKS (OPE FERAROCK) MARY-ANNA THIS IS NOT A METHOD
BAXTER DURY PORCELAIN PRINCE OF TEARS
PROTO IDIOT YOU’RE THE KIND OF PERSON LEISURE OPPORTUNITY

- PLAYLIST DU MERCREDI 29 NOVEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
SUNFLOWERS CASTLE SPELL CASTLE SPELL
MEAT WAVE THE INCESSANT THE INCESSANT
JOHN MAUS TOUCHDOWN READY TO HATCH
ALIEN ALIEN FEAT IGINO PERFIDIA ST
THE LEMON TWIGS LIGHT AND LOVE BROTHERS OF DESTRUCTION
THE SOAP OPERA (OPE FERAROCK) YOU CAUGHT ON FIRE READY TO HATCH
OCS MEMORY OF A CUT OFF HEAD MEMORY OF A CUT OFF HEAD
WIREHEADS IS FRANCES FAYE GOD ? LIGHTNING EARS
MALE GAZE MISS TAKEN MISS TAKEN
39TH & THE NORTONS THE DREAMERS THE DREAMERS
DANNY WATTS PILL BLACK BOY MEETS WORLD
THE FRIGHTNRS WHAT HAVE YOU DONE MORE TO SAY VERSIONS

- PENDANT CE TEMPS LA, TOUT VA BIEN AU JAPON

- PLAYLIST DU JEUDI 30 NOVEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
RAOUL VIGNAL HAZY DAYS THE SILVER VEIL
KAZUHIKO KATO ARTHUR HAKASE NO JINKIRI HIKOUKI EVEN A TREE CAN SHED TEARS
PETIT FANTOME EASY COME EASY GO UN MOUVEMENT POUR LE VENT
SNEAKS PBNJ IT’S A MYTH
TEENANGER IT WORKS WITH MY BODY TEENAGER
THE SURFING MAGAZINES NEW DAY ST
SURF CURSE CRONENBERG NOTHING YET
On retrouve Marc, JC et Laurent
artisans de ce 1er documentaire réalisé par Beaub FM en collaboration avec Terres de Cabanes

- PLAYLIST DU VENDREDI 01 DECEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
PROTOMARTYR MY CHILDREN RELATIVES IN DESCENT
BEE BEE SEA SONIC BOOMERANG SONIC BOOMERANG
KEVIN MORBY TIN CAN CITY MUSIC
LE VILLEJUIF UNDERGROUND WUHAN GIRL SINGLE
MARBLED EYE OBJECTS EP II
BIKE THIEFS WAS I AT LEAST FUNNY ? LEAN INTO IT
VEX RUFFIN 3AM CONVEYOR
DUBI DOLCZEK MARTIAN LADY DUBI IN SPACE PART 1
THE SOAP OPERA (OPE FERAROCK) NO HULLABALOO READY TO HATCH
LAS ROSAS ROSE EVERYONE GETS EXACTLY WHAT THEY WANT
PRETTIEST EYES PRANCE POOLS

- LA NEIGE ? ?

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