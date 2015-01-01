EAB S2 #13 - PLAYLISTS DU 04/12 AU 08/12
L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h
C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :
PLAYLIST DU LUNDI 04 DECEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|SEQUOYAH TIGER
|CASSIUS
|PARABOLABANDIT
|GOLDEN TEACHER
|SHATTER
|NO LUSCIOUS LIFE
|FLOTATION TOY WARNING
|DUE TO ADVERSE WEATHER CONDITIONS ALL OF MY HEROES HAVE SURRENDERED
|THE MACHINE THAT MADE US
|DUBI DOLCZEK
|MARTIAN LADY
|DUBI IN SPACE PART 1
|LA MVERTE
|GOING ASTRAY
|THE INNER OUT
|COTILLON
|I LIKE PEOPLE
|THE AFTERNOONS
|CLAIRMONT THE SECOND
|WEZIDE
|LIL MONT FROM THE AVE
|HAPPYNESS
|FALLING DOWN
|WRITE IN
|THE LIMINANAS
|NUIT FANTOME
|ISTANBUL IS SLEEPY
|THE DHARMA JERKS (OPE FERAROCK)
|SWEET APPLE
|THIS IS NOT A METHOD
|MAUSKOVIC DANCE BAND
|IT’S ALL MAUSKOVIC
|ST
|CURTIS HARDING
|WEDNESDAY MORNING ATONEMENT
|FACE YOUR FEAR
PLAYLIST DU MARDI 05 DECEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|LITTLE RICHARD
|LUCILLE
|ST
|LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS
|PRECIOUS LOVE
|SPECIAL NIGHT
|ESCAPE-ISM
|WALKING IN THE DARK
|INTRODUCTION TO ESCAPE-ISM
|LE PRINCE HARRY
|CHEMISTRY
|SYNTHETIC LOVE
|COURTNEY BARNETT & KURT VILE
|OUTTA THE WOODWORK
|LOTTA SEA LICE
|MATTIEL
|COUNT YOUR BLESSINGS
|MATTIEL LP
|KING KRULE
|HALF MAN HALF SHARK
|THE OOZ
|BIKE THIEFS
|WAS I AT LEAST FUNNY ?
|LEAN INTO IT
|ARM
|ROULE
|DERNIER EMPEREUR
|ZOMBIE ZOMBIE
|HIPPOCAMPE
|LIVITY
|TRACY BRYANT
|FOREVER CERTAIN
|A PLACE FOR NOTHING AND EVRYTHING…
|PRETTIEST EYES
|DON’T CALL
|POOLS
|THE SOAP OPERA
|EGGS TO HATCH AND CATS TO KILL
|READY TO HATCH
PLAYLIST DU MERCREDI 06 DECEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|TOM BROSSEAU
|DON’T FORGET THIS SONG
|TREASURES UNTOLD
|WOODS
|LOVE IS LOVE
|LOVE IS LOVE
|JOHN MAUS
|BOMBS AWAY
|SCREEN MEMORIES
|ARIEL PINK
|DEDICATED TO BOBBY JAMESON
|DEDICATED TO BOBBY JAMESON
|CIRCA TAPES
|CORRAVO
|LOVE & VENOM
|JESSICA 93
|MENTAL INSTITUTION
|GUILTY SPECIES
|KONVOI
|BRAKELIGHTS
|NO RIFTS
|SNAPPED ANKLES
|TRUE ECOLOGY
|COME PLAY THE TREES
|LE VILLEJUIF UNDERGROUND
|LE VILLEJUIF UNDERGROUND
|HEAVY BLACK MATTER
|THE DHARMA JERKS (OPE FERAROCK)
|USELESS STAIN
|THIS IS NOT A METHOD
|GHOSTPOET
|FREAKSHOW
|DARK DAYS + CANAPES
|BELLY
|MUMBLE RAP
|MUMBLE RAP
|SHAME
|CONCRETE
|SONGS OF PRAISE
|B BOYS
|ENERGY
|DADA
|CHAIN & THE GANG
|LOGIC OF NIGHT
|EXPERIMENTAL MUSIC
PLAYLIST DU JEUDI 07 DECEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|DUCKTAILS
|SHATTERED MIRROR TRAVEL
|JERSEY DEVIL
|KING GIZZARD & MILD HIGH CLUB
|TEZETA
|SKETEHES OF BRUNSWICK EAST
|DECA
|THE WAY THROUGH
|THE WAY THROUGH
|DANNY WATTS
|PILL
|BLACK BOY MEETS WORLD
|OMNI
|EQUESTRIAN
|MULTI-TASK
|TOUGH AGE
|ME IN GLUE
|SHAME
|KIM GRAY
|PIG
|COMPULSION
PLAYLIST DU VENDREDI 08 DECEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|ALEXEI SHISHKIN
|MUDDLED
|3
|OCS
|CANNIBAL PLANET
|MEMORY OF A CUT OFF HEAD
|NINOS DO BRASIL
|ALGO OU ALGUEM ENTRE AS ARVORES
|VIDA ETERNA
|FADOUL
|BSSLAMA HABITI
|COMPILATION HABIBI FUNK 007
|KING GIZZAD & THE LIZARD WIZARD
|INNER CELL
|POLYGONDWANALAND
|DAMILY
|KO BOSEKE
|VERY AOMBY
|MARLIN’S DREAMING
|CHEEKY KIDS
|LIZARD TEARS
|EL GOODO
|FIVE IN THE MORNING
|BY ORDER OF THE MOOSE
|TY SEGALL
|MY LADY’S ON FIRE
|FREEDOM’S GOBLIN
|PETIT FANTOME
|LIBERATIONS TERRIBLES
|THIS IS NOT A METHOD
|THE DHARMA JERKS (OPE FERAROCK)
|RAPTOR
|THIS IS NOT A METHOD
|BEE BEE SEA
|SONIC BOOMERANG
|SONIC BOOMERANG
|CURTIS HARDING
|WEDNESDAY MORNING ATONEMENT
|FACE YOUR FEAR
|THE COMO MAMAS
|HE’S CALLING ME
|MOVE UPSTAIRS
|39TH & THE NORTONS
|I AIN’T HIDING
|THE DREAMERS
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