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EAB S2 #13 - PLAYLISTS DU 04/12 AU 08/12

L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h

- C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :

- PLAYLIST DU LUNDI 04 DECEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
SEQUOYAH TIGER CASSIUS PARABOLABANDIT
GOLDEN TEACHER SHATTER NO LUSCIOUS LIFE
FLOTATION TOY WARNING DUE TO ADVERSE WEATHER CONDITIONS ALL OF MY HEROES HAVE SURRENDERED THE MACHINE THAT MADE US
DUBI DOLCZEK MARTIAN LADY DUBI IN SPACE PART 1
LA MVERTE GOING ASTRAY THE INNER OUT
COTILLON I LIKE PEOPLE THE AFTERNOONS
CLAIRMONT THE SECOND WEZIDE LIL MONT FROM THE AVE
HAPPYNESS FALLING DOWN WRITE IN
THE LIMINANAS NUIT FANTOME ISTANBUL IS SLEEPY
THE DHARMA JERKS (OPE FERAROCK) SWEET APPLE THIS IS NOT A METHOD
MAUSKOVIC DANCE BAND IT’S ALL MAUSKOVIC ST
CURTIS HARDING WEDNESDAY MORNING ATONEMENT FACE YOUR FEAR

- PLAYLIST DU MARDI 05 DECEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
LITTLE RICHARD LUCILLE ST
LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS PRECIOUS LOVE SPECIAL NIGHT
ESCAPE-ISM WALKING IN THE DARK INTRODUCTION TO ESCAPE-ISM
LE PRINCE HARRY CHEMISTRY SYNTHETIC LOVE
COURTNEY BARNETT & KURT VILE OUTTA THE WOODWORK LOTTA SEA LICE
MATTIEL COUNT YOUR BLESSINGS MATTIEL LP
KING KRULE HALF MAN HALF SHARK THE OOZ
BIKE THIEFS WAS I AT LEAST FUNNY ? LEAN INTO IT
ARM ROULE DERNIER EMPEREUR
ZOMBIE ZOMBIE HIPPOCAMPE LIVITY
TRACY BRYANT FOREVER CERTAIN A PLACE FOR NOTHING AND EVRYTHING…
PRETTIEST EYES DON’T CALL POOLS
THE SOAP OPERA EGGS TO HATCH AND CATS TO KILL READY TO HATCH

- PLAYLIST DU MERCREDI 06 DECEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
TOM BROSSEAU DON’T FORGET THIS SONG TREASURES UNTOLD
WOODS LOVE IS LOVE LOVE IS LOVE
JOHN MAUS BOMBS AWAY SCREEN MEMORIES
ARIEL PINK DEDICATED TO BOBBY JAMESON DEDICATED TO BOBBY JAMESON
CIRCA TAPES CORRAVO LOVE & VENOM
JESSICA 93 MENTAL INSTITUTION GUILTY SPECIES
KONVOI BRAKELIGHTS NO RIFTS
SNAPPED ANKLES TRUE ECOLOGY COME PLAY THE TREES
LE VILLEJUIF UNDERGROUND LE VILLEJUIF UNDERGROUND HEAVY BLACK MATTER
THE DHARMA JERKS (OPE FERAROCK) USELESS STAIN THIS IS NOT A METHOD
GHOSTPOET FREAKSHOW DARK DAYS + CANAPES
BELLY MUMBLE RAP MUMBLE RAP
SHAME CONCRETE SONGS OF PRAISE
B BOYS ENERGY DADA
CHAIN & THE GANG LOGIC OF NIGHT EXPERIMENTAL MUSIC
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Un supporter de Sunderland défèque sur son siège au stade
CLIC AND READ

- PLAYLIST DU JEUDI 07 DECEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
DUCKTAILS SHATTERED MIRROR TRAVEL JERSEY DEVIL
KING GIZZARD & MILD HIGH CLUB TEZETA SKETEHES OF BRUNSWICK EAST
DECA THE WAY THROUGH THE WAY THROUGH
DANNY WATTS PILL BLACK BOY MEETS WORLD
OMNI EQUESTRIAN MULTI-TASK
TOUGH AGE ME IN GLUE SHAME
KIM GRAY PIG COMPULSION

- PLAYLIST DU VENDREDI 08 DECEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
ALEXEI SHISHKIN MUDDLED 3
OCS CANNIBAL PLANET MEMORY OF A CUT OFF HEAD
NINOS DO BRASIL ALGO OU ALGUEM ENTRE AS ARVORES VIDA ETERNA
FADOUL BSSLAMA HABITI COMPILATION HABIBI FUNK 007
KING GIZZAD & THE LIZARD WIZARD INNER CELL POLYGONDWANALAND
DAMILY KO BOSEKE VERY AOMBY
MARLIN’S DREAMING CHEEKY KIDS LIZARD TEARS
EL GOODO FIVE IN THE MORNING BY ORDER OF THE MOOSE
TY SEGALL MY LADY’S ON FIRE FREEDOM’S GOBLIN
PETIT FANTOME LIBERATIONS TERRIBLES THIS IS NOT A METHOD
THE DHARMA JERKS (OPE FERAROCK) RAPTOR THIS IS NOT A METHOD
BEE BEE SEA SONIC BOOMERANG SONIC BOOMERANG
CURTIS HARDING WEDNESDAY MORNING ATONEMENT FACE YOUR FEAR
THE COMO MAMAS HE’S CALLING ME MOVE UPSTAIRS
39TH & THE NORTONS I AIN’T HIDING THE DREAMERS

- VOICI LA VIDÉO LA PLUS POPULAIRE SUR YOUTUBE CETTE ANNÉE.

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