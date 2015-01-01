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EAB S2 #14 - PLAYLISTS DU 13/12 AU 15/12

L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h

- C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :

- ABSENT EN DÉBUT DE SEMAINE

- PLAYLIST DU MERCREDI 13 DECEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
WOLF MOUNTAINS NOBODY ELSE WILL KNOW SUPERHEAVY
JESSICA 93 MENTAL INSTITUTION GUILTY SPECIES
MARLIN’S DREAMING CHEEKY KIDS LIZARD TEARS
TH DA FREAK FUCK MY SONGS AND ALL MY THOUGHTS INFANDOUS
JOHN MAUS TOUCHDOWN SCREEN MEMORIES
THE LIMINANAS ISTANBUL IS SLEEPY ISTANBUL IS SLEEPY
KING GIZZAD & THE LIZARD WIZARD INNER CELL POLYGONDWANALAND
CLAIRMONT THE SECOND WEZIDE LIL MONT FROM THE AVE
CYRIL CYRIL COLOSSE DE RHODES ST
SICK HYENAS HEAVEN FOR A WHILE HEAVEN FOR A WHILE
STEADY SUN RADISH INDIFFERENT WORLD
THE SAPPHICS (OPE FERAROCK) OUT OF THE CLOCK CAMEL TOES
Les Rockeurs ont du Coeur
Alex (du groupe Dirty Rodéo) et Alex (de l’Espace El Doggo) sont venus présenter la nouvelle édition de ce concert solidaire

- PLAYLIST DU JEUDI 14 DECEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
MATTIEL JUST A NAME MATTIEL LP
CURTIS HARDING TILL THE END FACE YOUR FEAR
BIKE THIEFS WAS I AT LEAST FUNNY ? LEAN INTO IT
INJURY RESERVE ALL THIS MONEY FLOSS
WIREHEADS INDIAN PACIFIC EXPRESS LIGHTNING EARS
TRACY BRYANT FOREVER CERTAIN A PLACE FOR NOTHING AND EVERYTHING IN ITS PLACE
MOLLY BURCH TRY PLEASE BE MINE
SCHOOL DAMAGE TALL POPPIES ST


- PLAYLIST DU VENDREDI 15 DECEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD BEGINNERS LUCK SINGLE
STANLEY BREWIN UP ST
FUTURE ISLAND BEAUTY OF THE ROAD THE FAR FIELD
BAXTER DURY MIAMI PRINCE OF TEARS
CAMERON BUTLER TRIPS OUT THE ASHES
MAUSKOVIC DANCE BAND IT’S ALL MAUSKOVIC ST
INSECURE MEN TEENAGE TOY SINGLE
ESCAPE-ISM THEY TOOK THE WAVES INTRODUCTION TO ESCAPE-ISM
OCS THE CHOPPING BLOCK MEMORY OF A CUT OFF HEAD
GOLDEN TEACHER SHATTER NO LUSCIOUS LIFE
LARS FINBERG PERMANENT PROWL MOONLIGHT OVER BAKERSFIELD
KING KRULE DUM SURFER THE OOZ
THE SAPPHICS (OPE FERAROCK) STAY UP ALL NIGHT CAMEL TOES

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