EAB S2 #14 - PLAYLISTS DU 13/12 AU 15/12
L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h
C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :
ABSENT EN DÉBUT DE SEMAINE
PLAYLIST DU MERCREDI 13 DECEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|WOLF MOUNTAINS
|NOBODY ELSE WILL KNOW
|SUPERHEAVY
|JESSICA 93
|MENTAL INSTITUTION
|GUILTY SPECIES
|MARLIN’S DREAMING
|CHEEKY KIDS
|LIZARD TEARS
|TH DA FREAK
|FUCK MY SONGS AND ALL MY THOUGHTS
|INFANDOUS
|JOHN MAUS
|TOUCHDOWN
|SCREEN MEMORIES
|THE LIMINANAS
|ISTANBUL IS SLEEPY
|ISTANBUL IS SLEEPY
|KING GIZZAD & THE LIZARD WIZARD
|INNER CELL
|POLYGONDWANALAND
|CLAIRMONT THE SECOND
|WEZIDE
|LIL MONT FROM THE AVE
|CYRIL CYRIL
|COLOSSE DE RHODES
|ST
|SICK HYENAS
|HEAVEN FOR A WHILE
|HEAVEN FOR A WHILE
|STEADY SUN
|RADISH
|INDIFFERENT WORLD
|THE SAPPHICS (OPE FERAROCK)
|OUT OF THE CLOCK
|CAMEL TOES
Les Rockeurs ont du Coeur
Alex (du groupe Dirty Rodéo) et Alex (de l’Espace El Doggo) sont venus présenter la nouvelle édition de ce concert solidaire
PLAYLIST DU JEUDI 14 DECEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|MATTIEL
|JUST A NAME
|MATTIEL LP
|CURTIS HARDING
|TILL THE END
|FACE YOUR FEAR
|BIKE THIEFS
|WAS I AT LEAST FUNNY ?
|LEAN INTO IT
|INJURY RESERVE
|ALL THIS MONEY
|FLOSS
|WIREHEADS
|INDIAN PACIFIC EXPRESS
|LIGHTNING EARS
|TRACY BRYANT
|FOREVER CERTAIN
|A PLACE FOR NOTHING AND EVERYTHING IN ITS PLACE
|MOLLY BURCH
|TRY
|PLEASE BE MINE
|SCHOOL DAMAGE
|TALL POPPIES
|ST
PLAYLIST DU VENDREDI 15 DECEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD
|BEGINNERS LUCK
|SINGLE
|STANLEY
|BREWIN UP
|ST
|FUTURE ISLAND
|BEAUTY OF THE ROAD
|THE FAR FIELD
|BAXTER DURY
|MIAMI
|PRINCE OF TEARS
|CAMERON BUTLER
|TRIPS
|OUT THE ASHES
|MAUSKOVIC DANCE BAND
|IT’S ALL MAUSKOVIC
|ST
|INSECURE MEN
|TEENAGE TOY
|SINGLE
|ESCAPE-ISM
|THEY TOOK THE WAVES
|INTRODUCTION TO ESCAPE-ISM
|OCS
|THE CHOPPING BLOCK
|MEMORY OF A CUT OFF HEAD
|GOLDEN TEACHER
|SHATTER
|NO LUSCIOUS LIFE
|LARS FINBERG
|PERMANENT PROWL
|MOONLIGHT OVER BAKERSFIELD
|KING KRULE
|DUM SURFER
|THE OOZ
|THE SAPPHICS (OPE FERAROCK)
|STAY UP ALL NIGHT
|CAMEL TOES