EAB S2 #15 - PLAYLISTS DU 18/12 AU 19/12

GROUPE TITRE ALBUM

STANLEY BREWIN UP ST

COURTNEY BARNETT & KURT VILE OUTTA THE WOODWORK LOTTA SEA LICE

KONVOI BRAKELIGHTS NO RIFTS

TEENANGER PAY IT FORWARD TEENAGER

DUBI DOLCZEK LASER DOJO DUBI IN SAPCE PART 1 : THE EMERALD GAUNTLET

THE LEMON TWIGS LIGHT & LOVE BROTHERS OF DESTRUCTION

THE MAUSKOVIC DANCE BAND WEATHER REPEATING NIGHT

THE FRIGHTNRS ALL MY TEARS MORE TO SAY VERSIONS

CLAIRMONT THE SECOND WEZIDE LIL MONT FROM THE AVE

BROTHER ALI OWN LIGHT ALL THE BEAUTY IN THIS WHOLE LIFE

MUJERES UN MUNDO NUEVO UN SENTIMIENTO IMPORTANTE

BEE BEE SEA D.I. WHY WHY WHY SONIC BOOMERANG