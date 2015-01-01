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EAB S2 #15 - PLAYLISTS DU 18/12 AU 19/12

L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h

- COURTE SEMAINE AVANT LA TRÊVE DE NOEL

- PLAYLIST DU LUNDI 18 DECEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
STANLEY BREWIN UP ST
COURTNEY BARNETT & KURT VILE OUTTA THE WOODWORK LOTTA SEA LICE
KONVOI BRAKELIGHTS NO RIFTS
TEENANGER PAY IT FORWARD TEENAGER
DUBI DOLCZEK LASER DOJO DUBI IN SAPCE PART 1 : THE EMERALD GAUNTLET
THE LEMON TWIGS LIGHT & LOVE BROTHERS OF DESTRUCTION
THE MAUSKOVIC DANCE BAND WEATHER REPEATING NIGHT
THE FRIGHTNRS ALL MY TEARS MORE TO SAY VERSIONS
CLAIRMONT THE SECOND WEZIDE LIL MONT FROM THE AVE
BROTHER ALI OWN LIGHT ALL THE BEAUTY IN THIS WHOLE LIFE
MUJERES UN MUNDO NUEVO UN SENTIMIENTO IMPORTANTE
BEE BEE SEA D.I. WHY WHY WHY SONIC BOOMERANG
LE GROTTO COLORS BUMP THE LAMP


- CLIQUE pour découvrir le guide des cadeaux de Noël

- PLAYLIST DU MARDI 19 DECEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
STRAND OF OAKS PASSING OUT HARDER LOVE
R. MISSING KELLY IS A PHILISTINE UNSUMMERING
39TH & THE NORTONS IF IT’S SO EASY THE DREAMERS
SAPIN HIROSHIMA DARK IS THE NIGHT
JESSICA 93 MENTAL INSTITUTION GUILTY SPECIES
WOLF MOUNTAINS NOBODY ELSE WILL KNOW SUPERHEAVVY
BOOGARINS ONDA NEGRA LA VEM A MORTE
OCS MEMORY OF A CUT OFF HEAD MEMORY OF A CUT OFF HEAD
GOLDEN TEACHER SHATTER NO LUSCIOUS LIFE
TOTAL CONTROL FUTURE CREME LAUGHING AT THE SYSTEM
SUNFLOWERS SIGNAL HILL CASTLE SPELL
ANDREW SAVAGE WINTER IN THE SOUTH THAWING DAWN
THE MOLOCHS NO MORE CRYIN AMERICA’S VELVET GLORY
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