EAB S2 #15 - PLAYLISTS DU 18/12 AU 19/12
L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h
COURTE SEMAINE AVANT LA TRÊVE DE NOEL
PLAYLIST DU LUNDI 18 DECEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|STANLEY
|BREWIN UP
|ST
|COURTNEY BARNETT & KURT VILE
|OUTTA THE WOODWORK
|LOTTA SEA LICE
|KONVOI
|BRAKELIGHTS
|NO RIFTS
|TEENANGER
|PAY IT FORWARD
|TEENAGER
|DUBI DOLCZEK
|LASER DOJO
|DUBI IN SAPCE PART 1 : THE EMERALD GAUNTLET
|THE LEMON TWIGS
|LIGHT & LOVE
|BROTHERS OF DESTRUCTION
|THE MAUSKOVIC DANCE BAND
|WEATHER
|REPEATING NIGHT
|THE FRIGHTNRS
|ALL MY TEARS
|MORE TO SAY VERSIONS
|CLAIRMONT THE SECOND
|WEZIDE
|LIL MONT FROM THE AVE
|BROTHER ALI
|OWN LIGHT
|ALL THE BEAUTY IN THIS WHOLE LIFE
|MUJERES
|UN MUNDO NUEVO
|UN SENTIMIENTO IMPORTANTE
|BEE BEE SEA
|D.I. WHY WHY WHY
|SONIC BOOMERANG
|LE GROTTO
|COLORS
|BUMP THE LAMP
CLIQUE pour découvrir le guide des cadeaux de Noël
PLAYLIST DU MARDI 19 DECEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|STRAND OF OAKS
|PASSING OUT
|HARDER LOVE
|R. MISSING
|KELLY IS A PHILISTINE
|UNSUMMERING
|39TH & THE NORTONS
|IF IT’S SO EASY
|THE DREAMERS
|SAPIN
|HIROSHIMA
|DARK IS THE NIGHT
|JESSICA 93
|MENTAL INSTITUTION
|GUILTY SPECIES
|WOLF MOUNTAINS
|NOBODY ELSE WILL KNOW
|SUPERHEAVVY
|BOOGARINS
|ONDA NEGRA
|LA VEM A MORTE
|OCS
|MEMORY OF A CUT OFF HEAD
|MEMORY OF A CUT OFF HEAD
|GOLDEN TEACHER
|SHATTER
|NO LUSCIOUS LIFE
|TOTAL CONTROL
|FUTURE CREME
|LAUGHING AT THE SYSTEM
|SUNFLOWERS
|SIGNAL HILL
|CASTLE SPELL
|ANDREW SAVAGE
|WINTER IN THE SOUTH
|THAWING DAWN
|THE MOLOCHS
|NO MORE CRYIN
|AMERICA’S VELVET GLORY