EAB S2 #2 - PLAYLISTS DU 18/09 AU 22/09
L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h
C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :
PLAYLIST DU LUNDI 18 SEPTEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|KING GIZZARD & MILD HIGH CLUB
|TEZETA
|SKETCHES OF BRUNSWICK EAST
|PAMA INTERNATIONAL
|HEATWAVE DISCOMIX
|LOVE & AUSTERITY
|TOM BROSSEAU
|I LOVE TO PLAY GUITAR
|TREASURES UNTOLD
|FEDERALE
|RUN MAN RUN
|ALL THE COLOURS OF THE DARK
|FICTION
|MONOXYDE
|INCIDENT
|MOLLY NILSSON
|MONA LISA’S SMILE
|IMAGINATIONS
|MARIETTA (OPE FERAROCK)
|NOS VENTRES NUS
|LA PASSAGERE
|SLEAFORD MODS
|BHS
|ENGLISH TAPAS
|GABE KNOX
|ESPERANTO
|EP B
|BLACK SNAKE MOAN
|FUNERAL SEASON BLUES
|SPIRITUAL AWAKENING
|BABY JESUS
|THE BEAT
|TAKE OUR SONS AWAY
|COTILLON
|I LIKE PEOPLE
|THE AFTERNOONS
|THE MOONLANDINGZ
|THE STRANGLE OF ANNA
|INTERPLANETERY CLASS CLASSICS
|ARNAUD REBOTINI (OPE FERAROCK)
|120 BATTEMENTS PAR MINUTE
|120 BATTEMENTS PAR MINUTE
PLAYLIST DU MARDI 19 SEPTEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|BAXTER DURY
|MIAMI
|PRINCE OF TEARS
|ARIEL PINK
|DEDICATED TO BOBBY JAMESON
|DEDICATED TO BOBBY JAMESON
|MAC DEMARCO
|ONE MORE LOVE SONG
|THIS OLD DOG
|LE GROTTO
|DON’T TELL ME YOUR HOROSCOPE
|BUMP THE LAMP
|ARNAUD REBOTINI (OPE FERAROCK)
|120 BATTEMENTS PAR MINUTE
|120 BATTEMENTS PAR MINUTE
|PVT
|KANGAROO
|NEW SPIRIT
|TEENANGER
|DAWN
|TEENAGER
|TOGETHER PANGEA
|KENMORE AVE.
|BULLS & ROOSTERS
|THE SUNFLOWERS
|ZOMBIE
|THE INTERGALACTIC GUIDE TO FIND THE RED COWBOY
|CFM
|VOYEURS
|DICHOTOMY DESATURATED
|LES MARQUISES
|LAMENT
|A NIGHT FULL OF COLLAPSES
|THE SURFING MAGAZINES
|SUMMER
|ST
|PETER PERRETT
|HOW THE WEST WAS WON
|HOW THE WEST WAS WON
|ACTION BRONSON
|HOT PEPPER
|BLUE CHIPS 7000
PLAYLIST DU MERCREDI 20 SEPTEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|SCOTT YODER
|BACK TO THE STORY
|WAYS OF LOVE
|MALE GAZE
|MISS TAKEN
|MISS TAKEN
|CIRCA TAPES
|CORRAVO
|LOVE & VENOM
|FROTH
|ROMANTIC DISTRACTIONS
|OUTSIDE BRIEFLY
|MARIETTA (OPE FERAROCK)
|ELECTRICITE
|LA PASSAGERE
|BJORN MAGNUSSON
|TV LIGHTS
|ALMOST TRANSPARENT BLUE
|WORKHORSE
|ALONE
|NO SUN
|LE PRINCE HARRY
|CHEMISTRY
|SYNTHETIC LOVE
|FRANKIE & THE WITCH FINGERS
|BRAIN TELEPHONE
|BRAIN TELEPHONE
|CAMERON BUTLER
|TDS
|OUT THE ASHES
|DR CHAN
|YANKSS
|SOUTHSIDE SUICIDE
|HAND HABITS
|DEMAND IT
|WILDLY IDLE
|TERRY
|TAKE ME TO THE CITY
|REMEMBER TERRY
|CHAIN & THE GANG
|LIVIN ROUGH
|BEST OF CRIME ROCK
PLAYLIST DU JEUDI 21 SEPTEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|SHAME
|CONCRETE
|SINGLE
|DOLLKRAUT
|RED GIRL
|HOLY GHOST PEOPLE
|THE SHACKS
|HANDS IN YOUR POCKETS
|ST
|BOOTCHY TEMPLE
|SPACE BUBBLE
|CHILDISH BAZAR
|DOUG TUTTLE
|BAIT THE SUN
|PEACE POTATO
|MARIETTA (OPE FERAROCK)
|NOS VENTRES NUS
|LA PASSAGERE
|CATHEDRALE
|CAUGHT OUT THERE
|TOTAL RIFT
|KIM GRAY
|PIG
|COMPULSION
PLAYLIST DU VENDREDI 22 SEPTEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|EL BLASZCZYK
|QUAND TU M’’CARESSES
|THE QUIRKY LOST TAPES
|OMNI
|EQUESTRIAN
|MULTI TASK
|HOLLOW EVERDAZE
|POISONED BY NOSTLAGIA
|CARTOONS
|LA WITCH
|BRIAN
|ST
|MARIETTA (OPE FERAROCK)
|LA PASSAGERE
|LA PASSAGERE
|THEODORE NEMY
|COME BACK
|WAKE UP YOU ! THE RISE AND FALL OF NIGERIAN ROCK
|LE RY CO JAZZ
|TU BOIS BEAUCOUP
|DISQUE LA RAYE
|LAVERNE
|DEATH METAL
|A DEMO
|SWEAT LIKE AN APE
|SMOKE
|DANCE TO THE RING IN OUR EARS
|THE FRIGHTNRS
|NOTHING MORE TO SAY
|NOTHING MORE TO SAY
|EL GOODO
|WHEN
|BY ORDER OF THE MOOSE
|MUNICIPALITY
|REMNANTS
|ANY WORD
|ADIEU GARY COOPER
|SOLITAIRE VOLONTAIRE
|OUTSIDERS
|BLIND BUTCHER
|STAUBSAUGERBABY
|ALAWALAWA
|DUDS
|NO REMARK
|OF A NATURE OR DEGREE
WEEK END