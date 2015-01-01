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EAB S2 #2 - PLAYLISTS DU 18/09 AU 22/09

L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h

- C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :

- PLAYLIST DU LUNDI 18 SEPTEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
KING GIZZARD & MILD HIGH CLUB TEZETA SKETCHES OF BRUNSWICK EAST
PAMA INTERNATIONAL HEATWAVE DISCOMIX LOVE & AUSTERITY
TOM BROSSEAU I LOVE TO PLAY GUITAR TREASURES UNTOLD
FEDERALE RUN MAN RUN ALL THE COLOURS OF THE DARK
FICTION MONOXYDE INCIDENT
MOLLY NILSSON MONA LISA’S SMILE IMAGINATIONS
MARIETTA (OPE FERAROCK) NOS VENTRES NUS LA PASSAGERE
SLEAFORD MODS BHS ENGLISH TAPAS
GABE KNOX ESPERANTO EP B
BLACK SNAKE MOAN FUNERAL SEASON BLUES SPIRITUAL AWAKENING
BABY JESUS THE BEAT TAKE OUR SONS AWAY
COTILLON I LIKE PEOPLE THE AFTERNOONS
THE MOONLANDINGZ THE STRANGLE OF ANNA INTERPLANETERY CLASS CLASSICS
ARNAUD REBOTINI (OPE FERAROCK) 120 BATTEMENTS PAR MINUTE 120 BATTEMENTS PAR MINUTE

- PLAYLIST DU MARDI 19 SEPTEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
BAXTER DURY MIAMI PRINCE OF TEARS
ARIEL PINK DEDICATED TO BOBBY JAMESON DEDICATED TO BOBBY JAMESON
MAC DEMARCO ONE MORE LOVE SONG THIS OLD DOG
LE GROTTO DON’T TELL ME YOUR HOROSCOPE BUMP THE LAMP
ARNAUD REBOTINI (OPE FERAROCK) 120 BATTEMENTS PAR MINUTE 120 BATTEMENTS PAR MINUTE
PVT KANGAROO NEW SPIRIT
TEENANGER DAWN TEENAGER
TOGETHER PANGEA KENMORE AVE. BULLS & ROOSTERS
THE SUNFLOWERS ZOMBIE THE INTERGALACTIC GUIDE TO FIND THE RED COWBOY
CFM VOYEURS DICHOTOMY DESATURATED
LES MARQUISES LAMENT A NIGHT FULL OF COLLAPSES
THE SURFING MAGAZINES SUMMER ST
PETER PERRETT HOW THE WEST WAS WON HOW THE WEST WAS WON
ACTION BRONSON HOT PEPPER BLUE CHIPS 7000


- PLAYLIST DU MERCREDI 20 SEPTEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
SCOTT YODER BACK TO THE STORY WAYS OF LOVE
MALE GAZE MISS TAKEN MISS TAKEN
CIRCA TAPES CORRAVO LOVE & VENOM
FROTH ROMANTIC DISTRACTIONS OUTSIDE BRIEFLY
MARIETTA (OPE FERAROCK) ELECTRICITE LA PASSAGERE
BJORN MAGNUSSON TV LIGHTS ALMOST TRANSPARENT BLUE
WORKHORSE ALONE NO SUN
LE PRINCE HARRY CHEMISTRY SYNTHETIC LOVE
FRANKIE & THE WITCH FINGERS BRAIN TELEPHONE BRAIN TELEPHONE
CAMERON BUTLER TDS OUT THE ASHES
DR CHAN YANKSS SOUTHSIDE SUICIDE
HAND HABITS DEMAND IT WILDLY IDLE
TERRY TAKE ME TO THE CITY REMEMBER TERRY
CHAIN & THE GANG LIVIN ROUGH BEST OF CRIME ROCK

- PLAYLIST DU JEUDI 21 SEPTEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
SHAME CONCRETE SINGLE
DOLLKRAUT RED GIRL HOLY GHOST PEOPLE
THE SHACKS HANDS IN YOUR POCKETS ST
BOOTCHY TEMPLE SPACE BUBBLE CHILDISH BAZAR
DOUG TUTTLE BAIT THE SUN PEACE POTATO
MARIETTA (OPE FERAROCK) NOS VENTRES NUS LA PASSAGERE
CATHEDRALE CAUGHT OUT THERE TOTAL RIFT
KIM GRAY PIG COMPULSION

- PLAYLIST DU VENDREDI 22 SEPTEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
EL BLASZCZYK QUAND TU M’’CARESSES THE QUIRKY LOST TAPES
OMNI EQUESTRIAN MULTI TASK
HOLLOW EVERDAZE POISONED BY NOSTLAGIA CARTOONS
LA WITCH BRIAN ST
MARIETTA (OPE FERAROCK) LA PASSAGERE LA PASSAGERE
THEODORE NEMY COME BACK WAKE UP YOU ! THE RISE AND FALL OF NIGERIAN ROCK
LE RY CO JAZZ TU BOIS BEAUCOUP DISQUE LA RAYE
LAVERNE DEATH METAL A DEMO
SWEAT LIKE AN APE SMOKE DANCE TO THE RING IN OUR EARS
THE FRIGHTNRS NOTHING MORE TO SAY NOTHING MORE TO SAY
EL GOODO WHEN BY ORDER OF THE MOOSE
MUNICIPALITY REMNANTS ANY WORD
ADIEU GARY COOPER SOLITAIRE VOLONTAIRE OUTSIDERS
BLIND BUTCHER STAUBSAUGERBABY ALAWALAWA
DUDS NO REMARK OF A NATURE OR DEGREE

WEEK END

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