EAB S2 #2 - PLAYLISTS DU 18/09 AU 22/09

GROUPE TITRE ALBUM

EL BLASZCZYK QUAND TU M’’CARESSES THE QUIRKY LOST TAPES

OMNI EQUESTRIAN MULTI TASK

HOLLOW EVERDAZE POISONED BY NOSTLAGIA CARTOONS

LA WITCH BRIAN ST

MARIETTA (OPE FERAROCK) LA PASSAGERE LA PASSAGERE

THEODORE NEMY COME BACK WAKE UP YOU ! THE RISE AND FALL OF NIGERIAN ROCK

LE RY CO JAZZ TU BOIS BEAUCOUP DISQUE LA RAYE

LAVERNE DEATH METAL A DEMO

SWEAT LIKE AN APE SMOKE DANCE TO THE RING IN OUR EARS

THE FRIGHTNRS NOTHING MORE TO SAY NOTHING MORE TO SAY

EL GOODO WHEN BY ORDER OF THE MOOSE

MUNICIPALITY REMNANTS ANY WORD

ADIEU GARY COOPER SOLITAIRE VOLONTAIRE OUTSIDERS

BLIND BUTCHER STAUBSAUGERBABY ALAWALAWA