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EAB S2 #3 - PLAYLISTS DU 25/09 AU 29/09

L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h

- C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :

- ET BEAUB FM RÉALISE L’EMISSION FERAROCK CETTE SEMAINE :

- PLAYLIST DU LUNDI 25 SEPTEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
ANGEL OLSEN SPECIAL PHASES
TIM DARCY TALL GLASS OF WATER SATURDAY NIGHT
THE SURFING MAGAZINES ONE OF THESE DAYS ST
THE OLYMPIANS APOLLO’S MOOD ST
STEADY SUN RED ALARM INDIFFERENT WORLD
FRUSTRATION DREAMS LAWS RIGHTS AND DUTIES EMPIRES OF SHAME
PETIT FANTOME (OPE FERAROCK) LIBERATIONS TERRIBLES UN MOUVEMENT POUR LE VENT
TOTORRO COME TO MEXICO COME TO MEXICO
METZ CELLOPHANE STRANGE PEACE
APPALACHE KNOCKED OUT SEA GATE
JOHN ANDREWS AND THE YAWNS OLD NEWS BAD POSTURE
MOLLY BURCH LONELIEST HEART PLEASE BE MINE
TOM BROSSEAU DON’T FORGET THIS SONG TREASURES UNTOLD
FREDDY BEACH TAKE ME BACK LOST WEEKEND
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Le chanteur Charles Bradley, pointure tardive de la soul, est mort

- PLAYLIST DU MARDI 26 SEPTEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
CHARLES BRADLEY CHANGES CHANGES
BABY JESUS EVEN THOUGH YOU LOOK SO GOOD TAKE OUR SONS AWAY
DANNY WATTS CARDS WITH THE DEVIL BLACK BOY MEETS WORLD
CIRCA TAPES LOCKS AND GUTS LOVE & VENOM
TRICKY (OPE FERAROCK) SAME AS IT EVER WAS UNUNIFORM
KEVIN MORBY TIN CAN CITY MUSIC
CORRIDOR LE GRAND ECART SUPERMERCADO
GABE KNOX DAS AUTO EP B
CHEVEU & GROUP DOUEH JE PENCHE DAKHLA SAHARA SESSION
FRANKIE & THE WITCH FINGERS BRAIN TELEPHONE BRAIN TELEPHONE
THE COURTNEYS TOUR II
KING GIZZARD AND MILD HIGH CLUB TEZETA SKETCHES OF BRUNSWICK EAST
VEX RUFFIN FRONT CONVEYOR
PETIT FANTOME (OPE FERAROCK) EASY COME EASY GO UN MOUVEMENT POUR LE VENT

- PLAYLIST DU MERCREDI 27 SEPTEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
TY SEGALL ALTA SINGLE
BROTHER ALI NEVER LEARN ALL THE BEAUTY IN THIS WHOLE LIFE
HAPPYNESS UPTREND / STYLE RAIDS WRITE IN
MARIETTA NOS VENTRES NUS LA PASSAGERE
PETIT FANTOME (OPE FERAROCK) TU RESSEMBLES A L’ORAGE UN MOUVEMENT POUR LE VENT
SCOTT YODER BACK TO THE STORY WAYS OF LOVE
CIGARETTES AFTER SEX EACH TIME YOU FALL IN LOVE ST
KELLY LEE OWENS CBM ST
ARIEL PINK ANOTHER WEEKEND DEDICATED TO BOBBY JAMESON
CANNIBALE RAYS OF LIGHT NO MERCY FOR LOVE
SAPIN HIROSHIMA DARK IS THE NIGHT … ON IS THE PARTY
ACTION BRONSON THE CHOREOGRAPHER BLUE CHIPS 7000
EL MICHELS AFFAIR TEARZ RETURN TO THE 37TH CHAMBER

- PLAYLIST DU JEUDI 28 SEPTEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
COURTNEY BARNETT & KURT VILE CONTINENTAL BREAKFAST LOTTA SEA LICE
ROLLING BLACKOUT CF FRENCH PRESS THE FRENCH PRESS
BAXTER DURY MIAMI PRINCE OF TEARS
THE BROKEN HEARTS TRICKSTER LOST IN LITTLE TOKYO
L.A. WITCH BRIAN ST
GHOSPOET FREAKSHOW DARK DAYS + CANAPES
PETIT FANTOME (OPE FERAROCK) QUELQUE CHOSE A EU LIEU UN MOUVEMENT POUR LE VENT
SINGAPORE SLING EVIL ANGEL SONGS ABOUT NOTHING
PAMA INTERNATIONAL AUSTERITY SKANK DISCOMIX LOVE & AUSTERITY
ALLAH LAS FISH ON THE SAND EP COVERS #1
BORN IDIOT IN THE SOFA AFTERSCHOOL
ANDREW SAVAGE PHANTOM LIMBO THAWING DAWN
LE GROTTO COLORS BUMP THE LAMP

- PLAYLIST DU VENDREDI 29 SEPTEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
SHOPPING THE HYPE SINGLE
PARQUET COURTS DUST HUMAN PERFORMANCE
TIMBER TIMBRE SEWER BLUES SINCERELY FUTURE POLLUTION
THE WAR ON DRUGS HOLDING ON A DEEPER UNDERSTANDING
DANNY WATTS PILL BLACK BOY MEETS WORLD
LCD SOUNDSYSTEM CHANGE YR MIND AMERICAN DREAM
MUNICIPALITY MILES AWAY ANY WORD
THE BABE RAINBOW PEACE BLOSSOM BOOGY ST
PETIT FANTOME (OPE FERAROCK) JE M’ABIME UN MOUVEMENT POUR LE VENT
MOUNTAIN BIKE GOOD FOR NOTHING TOO SORRY FOR ANY SORROW
GAUCHE PAY DAY GET AWAY WITH GAUCHE
THEE GRINCH BABY ST
ACID BABY JESUS GUIDE US IN LILAC DAYS

- WEEK END

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