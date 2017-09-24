EAB S2 #3 - PLAYLISTS DU 25/09 AU 29/09
L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h
C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :
ET BEAUB FM RÉALISE L’EMISSION FERAROCK CETTE SEMAINE :
PLAYLIST DU LUNDI 25 SEPTEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|ANGEL OLSEN
|SPECIAL
|PHASES
|TIM DARCY
|TALL GLASS OF WATER
|SATURDAY NIGHT
|THE SURFING MAGAZINES
|ONE OF THESE DAYS
|ST
|THE OLYMPIANS
|APOLLO’S MOOD
|ST
|STEADY SUN
|RED ALARM
|INDIFFERENT WORLD
|FRUSTRATION
|DREAMS LAWS RIGHTS AND DUTIES
|EMPIRES OF SHAME
|PETIT FANTOME (OPE FERAROCK)
|LIBERATIONS TERRIBLES
|UN MOUVEMENT POUR LE VENT
|TOTORRO
|COME TO MEXICO
|COME TO MEXICO
|METZ
|CELLOPHANE
|STRANGE PEACE
|APPALACHE
|KNOCKED OUT
|SEA GATE
|JOHN ANDREWS AND THE YAWNS
|OLD NEWS
|BAD POSTURE
|MOLLY BURCH
|LONELIEST HEART
|PLEASE BE MINE
|TOM BROSSEAU
|DON’T FORGET THIS SONG
|TREASURES UNTOLD
|FREDDY BEACH
|TAKE ME BACK
|LOST WEEKEND
PLAYLIST DU MARDI 26 SEPTEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|CHARLES BRADLEY
|CHANGES
|CHANGES
|BABY JESUS
|EVEN THOUGH YOU LOOK SO GOOD
|TAKE OUR SONS AWAY
|DANNY WATTS
|CARDS WITH THE DEVIL
|BLACK BOY MEETS WORLD
|CIRCA TAPES
|LOCKS AND GUTS
|LOVE & VENOM
|TRICKY (OPE FERAROCK)
|SAME AS IT EVER WAS
|UNUNIFORM
|KEVIN MORBY
|TIN CAN
|CITY MUSIC
|CORRIDOR
|LE GRAND ECART
|SUPERMERCADO
|GABE KNOX
|DAS AUTO
|EP B
|CHEVEU & GROUP DOUEH
|JE PENCHE
|DAKHLA SAHARA SESSION
|FRANKIE & THE WITCH FINGERS
|BRAIN TELEPHONE
|BRAIN TELEPHONE
|THE COURTNEYS
|TOUR
|II
|KING GIZZARD AND MILD HIGH CLUB
|TEZETA
|SKETCHES OF BRUNSWICK EAST
|VEX RUFFIN
|FRONT
|CONVEYOR
|PETIT FANTOME (OPE FERAROCK)
|EASY COME EASY GO
|UN MOUVEMENT POUR LE VENT
PLAYLIST DU MERCREDI 27 SEPTEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|TY SEGALL
|ALTA
|SINGLE
|BROTHER ALI
|NEVER LEARN
|ALL THE BEAUTY IN THIS WHOLE LIFE
|HAPPYNESS
|UPTREND / STYLE RAIDS
|WRITE IN
|MARIETTA
|NOS VENTRES NUS
|LA PASSAGERE
|PETIT FANTOME (OPE FERAROCK)
|TU RESSEMBLES A L’ORAGE
|UN MOUVEMENT POUR LE VENT
|SCOTT YODER
|BACK TO THE STORY
|WAYS OF LOVE
|CIGARETTES AFTER SEX
|EACH TIME YOU FALL IN LOVE
|ST
|KELLY LEE OWENS
|CBM
|ST
|ARIEL PINK
|ANOTHER WEEKEND
|DEDICATED TO BOBBY JAMESON
|CANNIBALE
|RAYS OF LIGHT
|NO MERCY FOR LOVE
|SAPIN
|HIROSHIMA
|DARK IS THE NIGHT … ON IS THE PARTY
|ACTION BRONSON
|THE CHOREOGRAPHER
|BLUE CHIPS 7000
|EL MICHELS AFFAIR
|TEARZ
|RETURN TO THE 37TH CHAMBER
PLAYLIST DU JEUDI 28 SEPTEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|COURTNEY BARNETT & KURT VILE
|CONTINENTAL BREAKFAST
|LOTTA SEA LICE
|ROLLING BLACKOUT CF
|FRENCH PRESS
|THE FRENCH PRESS
|BAXTER DURY
|MIAMI
|PRINCE OF TEARS
|THE BROKEN HEARTS
|TRICKSTER
|LOST IN LITTLE TOKYO
|L.A. WITCH
|BRIAN
|ST
|GHOSPOET
|FREAKSHOW
|DARK DAYS + CANAPES
|PETIT FANTOME (OPE FERAROCK)
|QUELQUE CHOSE A EU LIEU
|UN MOUVEMENT POUR LE VENT
|SINGAPORE SLING
|EVIL ANGEL
|SONGS ABOUT NOTHING
|PAMA INTERNATIONAL
|AUSTERITY SKANK DISCOMIX
|LOVE & AUSTERITY
|ALLAH LAS
|FISH ON THE SAND
|EP COVERS #1
|BORN IDIOT
|IN THE SOFA
|AFTERSCHOOL
|ANDREW SAVAGE
|PHANTOM LIMBO
|THAWING DAWN
|LE GROTTO
|COLORS
|BUMP THE LAMP
PLAYLIST DU VENDREDI 29 SEPTEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|SHOPPING
|THE HYPE
|SINGLE
|PARQUET COURTS
|DUST
|HUMAN PERFORMANCE
|TIMBER TIMBRE
|SEWER BLUES
|SINCERELY FUTURE POLLUTION
|THE WAR ON DRUGS
|HOLDING ON
|A DEEPER UNDERSTANDING
|DANNY WATTS
|PILL
|BLACK BOY MEETS WORLD
|LCD SOUNDSYSTEM
|CHANGE YR MIND
|AMERICAN DREAM
|MUNICIPALITY
|MILES AWAY
|ANY WORD
|THE BABE RAINBOW
|PEACE BLOSSOM BOOGY
|ST
|PETIT FANTOME (OPE FERAROCK)
|JE M’ABIME
|UN MOUVEMENT POUR LE VENT
|MOUNTAIN BIKE
|GOOD FOR NOTHING
|TOO SORRY FOR ANY SORROW
|GAUCHE
|PAY DAY
|GET AWAY WITH GAUCHE
|THEE GRINCH
|BABY
|ST
|ACID BABY JESUS
|GUIDE US IN
|LILAC DAYS
WEEK END