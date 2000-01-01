EAB S2 #4 - PLAYLISTS DU 02/10 AU 06/10
L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h
C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :
PLAYLIST DU LUNDI 02 OCTOBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|THE VACANT LOTS
|NEVER SATISFIED
|DEPARTURE
|ULRIKA SPACEK
|MIMI PRETEND
|MODERN ENGLISH DECORATION
|CASEY GOLDEN
|DULL SOUNDS
|ST
|HOLLOW EVERDAZE
|CARTOONS
|CARTOONS
|JOON MOON (OPE FERAROCK)
|TIGER
|MOONSHINE CORNER
|SIEVEHEAD
|YOUNG HEART
|WORTHLESS SOUL
|PETIT FANTOME
|LIBERATIONS TERRIBLES
|UN MOUVEMENT POUR LE VENT
|MOLLY NILSSON
|NOT TODAY SATAN
|IMAGINATIONS
|FLOTATION TOY WARNING
|DUE TO ADVERSE WEATHER CONDITIONS …
|THE MACHINE THAT MADE US
|THE MOONLANDINGZ
|BLACK HANZ
|INTERPLANETERY CLASS CLASSICS
|PIP BLOM
|BABIES ARE A LIE
|SINGLE
|WAND (OPE FERAROCK)
|BEE KARMA
|PLUM
PLAYLIST DU MARDI 03 OCTOBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|EL GOODO
|FIVE IN THE MORNING
|BY ORDER OF THE MOOSE
|SAPIN
|BREAK THE VAN
|DARK IS THE NIGHT … ON IS THE PARTY
|GHOSTPOET
|FREAKSHOW
|DARK DAYS + CANAPES
|THE COMO MAMAS
|COUNT YOUR BLESSINGS
|MOVE UPSTAIRS
|ADAM H (OPE FERAROCK)
|ITHACA
|ABOLITION
|THE WAR ON DRUGS
|HOLDING ON
|A DEEPER UNDERSTANDING
|METZ
|RAW MATERIALS
|STRANGE PEACE
|LAS ROSAS
|SILVER LINING
|EVERYONE GETS EXACTLY WHAT THEY WANT
|MICHAEL NAU
|LIGHT THAT EVER
|SOME TWIST
|JOON MOON (OPE FERAROCK)
|CHESS
|MOONSHINE CORNER
|BROTHER ALI
|CAN’T TAKE THAT AWAY
|ALL THE BEAUTY IN THIS WHOLE LIFE
|LCD SOUNDSYSTEM
|CHANGE YR MIND
|AMERICAN DREAM
|EMPEREUR
|MANDALAZ
|EVERYDAY’S DEATH & RESURRECTION SHOW
PLAYLIST DU MERCREDI 04 OCTOBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|R MISSING
|KELLY WAS A PHILISTINE
|UNSUMMERING
|L’AN 2000
|MALIBU
|ILLUSIONS
|FRANKIE & THE WITCH FINGERS
|BRAIN TELEPHONE
|BRAIN TELEPHONE
|BROR GUNNAR JANSSON
|THE LONESOME SHACK
|AND THE GREAT UNKNOWN
|CIRCA TAPES
|LOCKS AND GUTS
|LOVE & VENOM
|WAND (OPE FERAROCK)
|CHARLES DE GAULE
|PLUM
|TRIPTIDES
|WHAT FOR
|AFTERGLOW
|URANIUM CLUB
|OPERATION PT II
|ALL OF THEM NATURAL
|MEATWAVE
|THE INCESSANT
|THE INCESSANT
|APOLLO BROWN & PLANET ASIA
|THE AURA
|ANCHOVIES
|SHOPPING
|THE HYPE
|THE HYPE SINGLE
|ADAM H (OPE FERAROCK)
|ABOLITION RAG
|ABOLITION
PLAYLIST DU JEUDI 05 OCTOBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|BILLY CHANGER
|SHE’S GOOD TO GO
|SINGLE
|VEX RUFFIN
|FRONT
|CONVEYOR
|TIM DARCY
|STILL WAKING UP
|SATURDAY NIGHT
|TOGETHER PANGEA
|KENMORE AVE.
|BULLS AND ROOSTERS
|WAND (OPE FERAROCK)
|THE TRAP
|PLUM
|LAME
|EARLY MORNING
|CITIES
|HOMEBOY SANDMAN
|AS LONG AS YOU KNOW
|VEINS
|KIM GRAY
|PIG
|COMPULSION
PLAYLIST DU VENDREDI 06 OCTOBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|TOUGH AGE
|UNCLEAN
|SHAME
|SPARKLING
|IS THIS OUR GENERATION
|THIS IS NOT THE PARADISE…
|FRANCOIS VIROT
|CHOOCHOO
|SPLIT WITH PHERN
|CANNIBALE
|MAMA
|NO MERCY FOR LOVE
|GROUP RHODA
|TRESPASS
|WILDERLESS
|ADAM H (OPE FERAROCK)
|SARABANDE
|ABOLITION
|KEVIN MORBY
|CITY MUSIC
|CITY MUSIC
|CHAIN & THE GANG
|DON’T MAKE ME DREAM
|EXPERIMENTAL MUSIC
|THE MADCAPS
|BITTER
|BITTER SINGLE
|GABE KNOX
|DAS AUTO
|EP B
|PROTOMARTYR
|MY CHILDREN
|RELATIVES IN DESCENT
|OMNI
|EQUESTRIAN
|MULTI-TASK