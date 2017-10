EAB S2 #4 - PLAYLISTS DU 02/10 AU 06/10

GROUPE TITRE ALBUM

EL GOODO FIVE IN THE MORNING BY ORDER OF THE MOOSE

SAPIN BREAK THE VAN DARK IS THE NIGHT … ON IS THE PARTY

GHOSTPOET FREAKSHOW DARK DAYS + CANAPES

THE COMO MAMAS COUNT YOUR BLESSINGS MOVE UPSTAIRS

ADAM H (OPE FERAROCK) ITHACA ABOLITION

THE WAR ON DRUGS HOLDING ON A DEEPER UNDERSTANDING

METZ RAW MATERIALS STRANGE PEACE

LAS ROSAS SILVER LINING EVERYONE GETS EXACTLY WHAT THEY WANT

MICHAEL NAU LIGHT THAT EVER SOME TWIST

JOON MOON (OPE FERAROCK) CHESS MOONSHINE CORNER

BROTHER ALI CAN’T TAKE THAT AWAY ALL THE BEAUTY IN THIS WHOLE LIFE

LCD SOUNDSYSTEM CHANGE YR MIND AMERICAN DREAM