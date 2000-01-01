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EAB S2 #4 - PLAYLISTS DU 02/10 AU 06/10

L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h

- C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :

- PLAYLIST DU LUNDI 02 OCTOBRE

GROUPE TITRE ALBUM
THE VACANT LOTS NEVER SATISFIED DEPARTURE
ULRIKA SPACEK MIMI PRETEND MODERN ENGLISH DECORATION
CASEY GOLDEN DULL SOUNDS ST
HOLLOW EVERDAZE CARTOONS CARTOONS
JOON MOON (OPE FERAROCK) TIGER MOONSHINE CORNER
SIEVEHEAD YOUNG HEART WORTHLESS SOUL
PETIT FANTOME LIBERATIONS TERRIBLES UN MOUVEMENT POUR LE VENT
MOLLY NILSSON NOT TODAY SATAN IMAGINATIONS
FLOTATION TOY WARNING DUE TO ADVERSE WEATHER CONDITIONS … THE MACHINE THAT MADE US
THE MOONLANDINGZ BLACK HANZ INTERPLANETERY CLASS CLASSICS
PIP BLOM BABIES ARE A LIE SINGLE
WAND (OPE FERAROCK) BEE KARMA PLUM

- PLAYLIST DU MARDI 03 OCTOBRE

GROUPE TITRE ALBUM
EL GOODO FIVE IN THE MORNING BY ORDER OF THE MOOSE
SAPIN BREAK THE VAN DARK IS THE NIGHT … ON IS THE PARTY
GHOSTPOET FREAKSHOW DARK DAYS + CANAPES
THE COMO MAMAS COUNT YOUR BLESSINGS MOVE UPSTAIRS
ADAM H (OPE FERAROCK) ITHACA ABOLITION
THE WAR ON DRUGS HOLDING ON A DEEPER UNDERSTANDING
METZ RAW MATERIALS STRANGE PEACE
LAS ROSAS SILVER LINING EVERYONE GETS EXACTLY WHAT THEY WANT
MICHAEL NAU LIGHT THAT EVER SOME TWIST
JOON MOON (OPE FERAROCK) CHESS MOONSHINE CORNER
BROTHER ALI CAN’T TAKE THAT AWAY ALL THE BEAUTY IN THIS WHOLE LIFE
LCD SOUNDSYSTEM CHANGE YR MIND AMERICAN DREAM
EMPEREUR MANDALAZ EVERYDAY’S DEATH & RESURRECTION SHOW

- PLAYLIST DU MERCREDI 04 OCTOBRE

GROUPE TITRE ALBUM
R MISSING KELLY WAS A PHILISTINE UNSUMMERING
L’AN 2000 MALIBU ILLUSIONS
FRANKIE & THE WITCH FINGERS BRAIN TELEPHONE BRAIN TELEPHONE
BROR GUNNAR JANSSON THE LONESOME SHACK AND THE GREAT UNKNOWN
CIRCA TAPES LOCKS AND GUTS LOVE & VENOM
WAND (OPE FERAROCK) CHARLES DE GAULE PLUM
TRIPTIDES WHAT FOR AFTERGLOW
URANIUM CLUB OPERATION PT II ALL OF THEM NATURAL
MEATWAVE THE INCESSANT THE INCESSANT
APOLLO BROWN & PLANET ASIA THE AURA ANCHOVIES
SHOPPING THE HYPE THE HYPE SINGLE
ADAM H (OPE FERAROCK) ABOLITION RAG ABOLITION

- PLAYLIST DU JEUDI 05 OCTOBRE

GROUPE TITRE ALBUM
BILLY CHANGER SHE’S GOOD TO GO SINGLE
VEX RUFFIN FRONT CONVEYOR
TIM DARCY STILL WAKING UP SATURDAY NIGHT
TOGETHER PANGEA KENMORE AVE. BULLS AND ROOSTERS
WAND (OPE FERAROCK) THE TRAP PLUM
LAME EARLY MORNING CITIES
HOMEBOY SANDMAN AS LONG AS YOU KNOW VEINS
KIM GRAY PIG COMPULSION

- PLAYLIST DU VENDREDI 06 OCTOBRE

GROUPE TITRE ALBUM
TOUGH AGE UNCLEAN SHAME
SPARKLING IS THIS OUR GENERATION THIS IS NOT THE PARADISE…
FRANCOIS VIROT CHOOCHOO SPLIT WITH PHERN
CANNIBALE MAMA NO MERCY FOR LOVE
GROUP RHODA TRESPASS WILDERLESS
ADAM H (OPE FERAROCK) SARABANDE ABOLITION
KEVIN MORBY CITY MUSIC CITY MUSIC
CHAIN & THE GANG DON’T MAKE ME DREAM EXPERIMENTAL MUSIC
THE MADCAPS BITTER BITTER SINGLE
GABE KNOX DAS AUTO EP B
PROTOMARTYR MY CHILDREN RELATIVES IN DESCENT
OMNI EQUESTRIAN MULTI-TASK
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