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EAB S2 #5 - PLAYLISTS DU 09/10 AU 13/10

L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h

- C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :

- PLAYLIST DU LUNDI 09 OCTOBRE

GROUPE TITRE ALBUM
THE JOHN PAULS THE HOUSE HUSBAND STOMP FORGET TO REMEMBER TO FORGET
ADIEU GARY COOPER TRAVAILLER C’EST MAL PAYE OUTSIDERS
ACID BABY JESUS ME & PANORMITA LILAC DAYS
COTILLON I LIKE PEOPLE THE AFTERNOONS
PROTOMARTYR A PRIVATE UNDERSTANDING RELATIVES IN DESCENT
NO METAL IN THIS BATTLE (OPE FERAROCK) BLACK LIPS PAPRIKA
FUTURE ISLANDS BEAUTY OF THE ROAD THE FAR FIELD
SPARKLING NOT THE ONLY ONE HERE THIS IS NOT THE PARADISE …
THE SURFING MAGAZINES SUMMER ST
FEDERALE ALMERIA ALL THE COLOURS OF THE DARK
CIRCA TAPES CORRAVO LOVE & VENOM
WINTER FAMILY (OPE FERAROCK) SPRING ROLL SOUTH FROM HERE

- PLAYLIST DU MARDI 10 OCTOBRE

GROUPE TITRE ALBUM
WILL SAMSON O MEDO WELCOME OXYGEN
REPTALIENS BUTTER SLIME FM-2030
COURTNEY BARNETT & KURT VILE CONTINENTAL BREAKFAST LOTTA SEA LICE
PETIT FANTOME LIBERATIONS TERRIBLES UN MOUVEMENT POUR LE VENT
MENDELSON (OPE FERAROCK) LE SOULEVEMENT SCIENCES POLITIQUES
KEVIN MORBY TIN CAN CITY MUSIC
TOUGH AGE UNCLEAN SHAME
NINOS DO BRASIL ALGO OU ALGUEM ENTRE AS ARVORES VIDA ETERNA
TEENANGER DAWN TEENAGER
CORRIDOR LE GRAND ECART SUPERMERCADO
DANNY WATTS PILL BLACK BOY MEETS WORLD
OMNI SOUTHBOUND STATION MULTI TASK

- PLAYLIST DU MERCREDI 11 OCTOBRE

GROUPE TITRE ALBUM
WAND PLUM PLUM
THE SUNFLOWERS HASTA LA PIZZA / REST IN PEPPERONI THE INTERGALACTIC GUIDE TO FIND THE RED COWBOY
MUNICIPALITY REMNANTS ANY WORD
EL GOODO FIVE IN THE MORNING BY ORDER OF THE MOOSE
NO METAL IN THIS BATTLE (OPE FERAROCK) GRIFFES DU TIGRE PAPRIKA
GROUP RHODA TRESPASS WILDERLESS
FAI BABA CAN’T GET OVER YOU SAD & HORNY
LE GROTTO DON’T TELL ME YOUR HOROSCOPE BUMP THE LAMP
DUCKTAILS SHATTERED MIRROR TRAVEL JERSEY DEVIL
TOM BROSSEAU DON’T FORGET THIS SONG TREASURES UNTOLD
ANDREW SAVAGE LADIES FROM HOUSTON THAWING DAWN
SHANNON LAY GIVE IT UP LIVING WATER
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UN MONDE PARFAIT #2 - le replay
On était au Phare, réécoute Un Monde Parfait (UMP) #2

- PLAYLIST DU JEUDI 12 OCTOBRE

GROUPE TITRE ALBUM
DEAD COAST THE SILT SINGLE
RAOUL VIGNAL HAZY DAYS THE SILVER VEIL
OMNI SOUTHBOUND STATION MULTI TASK
WORKHORSE POCALYPSE NO SUN
CHAPELIER FOU (OPE FERAROCK) PHILEMON NUANCE
ACTION BRONSON HOT PEPPER BLUE CHIPS 7000
STEADY SUN RADISH INDIFFERENT WORLD

- PLAYLIST DU VENDREDI 13 OCTOBRE

GROUPE TITRE ALBUM
SAPIN DERAIL THE TRAIN DARK IS THE NIGHT ON IS THE PARTY
DAMILY TANY ANTSIMO VERY AOMBY
DUNE MESSIAH ALIVE THE IRON OAK
KING KRULE DUM SURFER THE OOZ
NO METAL IN THIS BATTLE (OPE FERAROCK) ALASKA BEACH PAPRIKA
SNAPPED ANKLES TRUE ECOLOGY COME PLAY THE TREES
METZ RAW MATERIALS STRANGE PEACE
DUCKTAILS SHATTERED MIRROR TRAVEL JERSEY DEVIL
TRACY BRYANT FOREVER CERTAIN A PLACE FOR NOTHING AND EVERYTHING IN ITS PLACE
LA MVERTE PAST THE CIRCLES THE INNER OUT
SLEAFORD MODS BHS ENGLISH TAPAS
ARIEL PINK ANOTHER WEEK END DEDICATED TO BOBBY JAMESON
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