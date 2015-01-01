EAB S2 #5 - PLAYLISTS DU 09/10 AU 13/10
L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h
C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :
PLAYLIST DU LUNDI 09 OCTOBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|THE JOHN PAULS
|THE HOUSE HUSBAND STOMP
|FORGET TO REMEMBER TO FORGET
|ADIEU GARY COOPER
|TRAVAILLER C’EST MAL PAYE
|OUTSIDERS
|ACID BABY JESUS
|ME & PANORMITA
|LILAC DAYS
|COTILLON
|I LIKE PEOPLE
|THE AFTERNOONS
|PROTOMARTYR
|A PRIVATE UNDERSTANDING
|RELATIVES IN DESCENT
|NO METAL IN THIS BATTLE (OPE FERAROCK)
|BLACK LIPS
|PAPRIKA
|FUTURE ISLANDS
|BEAUTY OF THE ROAD
|THE FAR FIELD
|SPARKLING
|NOT THE ONLY ONE HERE
|THIS IS NOT THE PARADISE …
|THE SURFING MAGAZINES
|SUMMER
|ST
|FEDERALE
|ALMERIA
|ALL THE COLOURS OF THE DARK
|CIRCA TAPES
|CORRAVO
|LOVE & VENOM
|WINTER FAMILY (OPE FERAROCK)
|SPRING ROLL
|SOUTH FROM HERE
PLAYLIST DU MARDI 10 OCTOBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|WILL SAMSON
|O MEDO
|WELCOME OXYGEN
|REPTALIENS
|BUTTER SLIME
|FM-2030
|COURTNEY BARNETT & KURT VILE
|CONTINENTAL BREAKFAST
|LOTTA SEA LICE
|PETIT FANTOME
|LIBERATIONS TERRIBLES
|UN MOUVEMENT POUR LE VENT
|MENDELSON (OPE FERAROCK)
|LE SOULEVEMENT
|SCIENCES POLITIQUES
|KEVIN MORBY
|TIN CAN
|CITY MUSIC
|TOUGH AGE
|UNCLEAN
|SHAME
|NINOS DO BRASIL
|ALGO OU ALGUEM ENTRE AS ARVORES
|VIDA ETERNA
|TEENANGER
|DAWN
|TEENAGER
|CORRIDOR
|LE GRAND ECART
|SUPERMERCADO
|DANNY WATTS
|PILL
|BLACK BOY MEETS WORLD
|OMNI
|SOUTHBOUND STATION
|MULTI TASK
PLAYLIST DU MERCREDI 11 OCTOBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|WAND
|PLUM
|PLUM
|THE SUNFLOWERS
|HASTA LA PIZZA / REST IN PEPPERONI
|THE INTERGALACTIC GUIDE TO FIND THE RED COWBOY
|MUNICIPALITY
|REMNANTS
|ANY WORD
|EL GOODO
|FIVE IN THE MORNING
|BY ORDER OF THE MOOSE
|NO METAL IN THIS BATTLE (OPE FERAROCK)
|GRIFFES DU TIGRE
|PAPRIKA
|GROUP RHODA
|TRESPASS
|WILDERLESS
|FAI BABA
|CAN’T GET OVER YOU
|SAD & HORNY
|LE GROTTO
|DON’T TELL ME YOUR HOROSCOPE
|BUMP THE LAMP
|DUCKTAILS
|SHATTERED MIRROR TRAVEL
|JERSEY DEVIL
|TOM BROSSEAU
|DON’T FORGET THIS SONG
|TREASURES UNTOLD
|ANDREW SAVAGE
|LADIES FROM HOUSTON
|THAWING DAWN
|SHANNON LAY
|GIVE IT UP
|LIVING WATER
PLAYLIST DU JEUDI 12 OCTOBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|DEAD COAST
|THE SILT
|SINGLE
|RAOUL VIGNAL
|HAZY DAYS
|THE SILVER VEIL
|OMNI
|SOUTHBOUND STATION
|MULTI TASK
|WORKHORSE
|POCALYPSE
|NO SUN
|CHAPELIER FOU (OPE FERAROCK)
|PHILEMON
|NUANCE
|ACTION BRONSON
|HOT PEPPER
|BLUE CHIPS 7000
|STEADY SUN
|RADISH
|INDIFFERENT WORLD
PLAYLIST DU VENDREDI 13 OCTOBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|SAPIN
|DERAIL THE TRAIN
|DARK IS THE NIGHT ON IS THE PARTY
|DAMILY
|TANY ANTSIMO
|VERY AOMBY
|DUNE MESSIAH
|ALIVE
|THE IRON OAK
|KING KRULE
|DUM SURFER
|THE OOZ
|NO METAL IN THIS BATTLE (OPE FERAROCK)
|ALASKA BEACH
|PAPRIKA
|SNAPPED ANKLES
|TRUE ECOLOGY
|COME PLAY THE TREES
|METZ
|RAW MATERIALS
|STRANGE PEACE
|DUCKTAILS
|SHATTERED MIRROR TRAVEL
|JERSEY DEVIL
|TRACY BRYANT
|FOREVER CERTAIN
|A PLACE FOR NOTHING AND EVERYTHING IN ITS PLACE
|LA MVERTE
|PAST THE CIRCLES
|THE INNER OUT
|SLEAFORD MODS
|BHS
|ENGLISH TAPAS
|ARIEL PINK
|ANOTHER WEEK END
|DEDICATED TO BOBBY JAMESON