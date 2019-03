L’EAU A LA BOUCHE 2019 - 04/03 AU 08/03

GROUPE TITRE ALBUM

DURAND JONES & THE INDICATIONS WHAT I KNOW ABOUT YOU American Love Call

BOOG BROWN DAMN IT FEELS GOOD TO BE A GANGSTER ST

ZOMBIERELLA’S TENTATIVE REELS SUICIDE COMMANDO Suicide Commando

U-BAHN DAMP SHEETS S/T

WINE LIPS SHARK EYES Stressor

PINK MEXICO PERSCRIPTION OVERDOSE Dump

MARTIN FRAWLEY YOU WANT ME ? Undone at 31

HAND HABITS GUARDRAIL/PWRLINE Placeholder

NICK WATERHOUSE SONG FOR WINNERS S/T

WINTER & TRIPTIDES RAIO DE SOL Estrela Magica

WARMDUSHER STANDING ON THE CORNER Whale City