L’EAU A LA BOUCHE 2019 - 06/05 AU 10/05

GROUPE TITRE ALBUM

DEHD WATER Water

SQUID HOUSEPLANTS Single

PLEASURE PRINCIPLE & PAULA MARIPOSA Pleasure Principle & Paula

MINYO CRUSADERS YASUGI BUSHI Echoes Of Japan

MAC DEMARCO ALL OF OUR YESTERDAYS Here Comes the Cowboy

ROZI PLAIN CONDITIONS What a Boost

THE MYSTERY LIGHTS THICK SKIN Too Much Tension !

IDLES MERCEDES MARXIST Single

CAMILLA SPARKSSS ARE YOU OK ? Brutal

YOU MAN TUTTI VA BENE Eighteen-Neinteen

THE DANDELION GARDEN OF YHI Old Habits & New Ways of the Dandelion