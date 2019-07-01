L’EAU A LA BOUCHE 2019 - 07/01 AU 11/01
Blabla glouglou miam-miam
Du lundi au vendredi - 12h/14h
PLAYLIST DU LUNDI 03 JANVIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|COCHEMEA
|ALL MY RELATIONS
|ALL MY RELATIONS
|MOONTRIBE
|OSMIUM
|S/T
|BRYAN’S MAGIC TEARS
|GHETTO BLASTER
|4AM
|JONATHAN PERSONNE
|COMME PERSONNE
|COMME PERSONNE
|OKTOBER LIEBER
|COMPUTER MODEL
|IN HUMAN
|ETIENNE JAUMET
|UNITY
|8 REGARDS OBLIQUES
|MISS RAYON
|RED PLUM
|ECLIPSE
|BODEGA
|NAME ESCAPE
|ENDLESS SCROLL
|L’AN2000
|NONSENSE
|ILLUSIONS
|BOY HARSHER
|FATE
|CAREFUL
|EYEDRESS
|COCAINE SUNDAY
|SENSITIVE G
|BAXTER DURY, DELILAH HOLLIDAY, ETIENNE DE CRECY
|HOW DO YOU MAKE ME FEEL ?
|BED
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PLAYLIST DU MARDI 08 JANVIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|ZOMBIERELLA’S TENTATIVE REELS
|SUICIDE COMMANDO
|S/T
|PINCH POINTS
|GROUND UP / SYSTEM FAILURE
|MECHANICAL INJURY
|KURT VILE
|ONE TRICK PONIES
|BOTTLE IT IN
|KEPA
|MAMAN
|DOCTOR DO SOMETHING
|SCONE CASH PLAYERS
|1% CROWN
|BLAST FURNACE
|GHOSTFACE KILLAH
|SAIGON VELOUR REMIX
|THE LOST TAPES
|YGGL
|GLORY
|R.AD
|SHIT & SHINE
|YEAH I’M ON ACID
|BAD VIBES
|LA MVERTE
|THE DEVIL IN THE DETAILS
|THE INNER OUT
|THE WAVE PICTURES
|HAZEY MOON
|LOOK INSIDE YOUR HEART
|MYSTIC BRAVES
|ARE YOU GONNA BE THERE ?
|THE GREAT UNKNOWN
|MEN I TRUST
|SAY CAN YOU HEAR
|SINGLE
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PLAYLIST DU MERCREDI 09 JANVIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|HAND HABITS
|PLACEHOLDER
|PLACEHOLDER
|WIREHEADS
|IS FRANCES FAYE GOD ?
|LIGHTNING EARS
|OBITS
|THE CITY IS DEAD
|L.E.G.I.T
|MARBLED EYE
|FOUNDATION
|LEISURE
|CHARLES BRADLEY
|VICTIM OF LOVE
|BLACK VELVET
|DUR DUR BAND
|HIYEELEY
|DUR DUR OF SOMALIA
|BOOTCHY TEMPLE
|THE MAN WITH THE CANE
|GLIMPSES
|EGGS
|NOTHING LIKE THIS
|EGGS
|RENDEZ VOUS
|SENTIMENTAL ANIMAL
|SUPERIOR STATE
|VOX LOW
|SOMETHING IS WRONG
|S/T
|CYRIL CYRIL
|LE VIDE
|CERTAINE RUINES
|CANNIBALE
|PENDEJO
|NOT EASY TO COOK
|PIERRE VASSILIU
|EN VADROUILLE A MONTPELLIER
|FACE B - 1965 / 1981
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PLAYLIST DU JEUDI 10 JANVIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|TENSE MEN
|THE ART OF POISE
|IDEAL MEALS
|SHARK TOYS
|WALKING
|LABYRINTHS
|MR AIRPLANE MAN & GRAVEL ROUTE
|BEFORE THE ROLL IS CALLED
|GIVE TO THE SUN
|EL GOODO
|SO IT GOES
|BY ORDER OF THE MOUSE
|DURAND JONES & THE INDICATIONS
|DON’T YOU KNOW
|AMERICAN LOVE CALL
|THE SHA LA DAS
|DO WHAT
|LOVE IN THE WIND
|BASEBALL GREGG
|BLEACH
|GIFTS
|JERRY PAPER
|GREY AREA
|LIKE A BABY
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PLAYLIST DU VENDREDI 11 JANVIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|FAT WHITE FAMILY
|FEET
|SERFS UP !
|THE UNDERGROUND YOUTH
|FILL THE VOID
|SINGLE
|MOLLY NILSSON
|SLICE OF LEMON
|TWENTY TWENTY
|VIDEOTAPE MUSIC
|PIANICAN NIGHT CLUB
|SOUVENIR
|SANTOROS
|WHEN YOU CRY AT NIGHT
|BAD HABITS
|LAS ROSAS
|DINNER FOR ONE
|SHADOW BY YOUR SIDE
|CLOUD NOTHINGS
|IN SHAME
|LAST BUILDING BURNING
|CABBAGE
|EXHIBIT A
|NIHILISTIC GLAMOUR SHOTS
|GRUP SIMSEK
|KURK
|SINGLE
|ALTIN GUN
|GOCA DUNYA
|ON
|JESUSLESFILLES
|PARASOL
|DANIEL
|WARM DRAG
|CAVE CRAWL
|ST
C’EST REPARTI POUR UN TOUR