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L’EAU A LA BOUCHE 2019 - 07/01 AU 11/01

Blabla glouglou miam-miam
Du lundi au vendredi - 12h/14h

- PLAYLIST DU LUNDI 03 JANVIER

GROUPE TITRE ALBUM
COCHEMEA ALL MY RELATIONS ALL MY RELATIONS
MOONTRIBE OSMIUM S/T
BRYAN’S MAGIC TEARS GHETTO BLASTER 4AM
JONATHAN PERSONNE COMME PERSONNE COMME PERSONNE
OKTOBER LIEBER COMPUTER MODEL IN HUMAN
ETIENNE JAUMET UNITY 8 REGARDS OBLIQUES
MISS RAYON RED PLUM ECLIPSE
BODEGA NAME ESCAPE ENDLESS SCROLL
L’AN2000 NONSENSE ILLUSIONS
BOY HARSHER FATE CAREFUL
EYEDRESS COCAINE SUNDAY SENSITIVE G
BAXTER DURY, DELILAH HOLLIDAY, ETIENNE DE CRECY HOW DO YOU MAKE ME FEEL ? BED

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- PLAYLIST DU MARDI 08 JANVIER

GROUPE TITRE ALBUM
ZOMBIERELLA’S TENTATIVE REELS SUICIDE COMMANDO S/T
PINCH POINTS GROUND UP / SYSTEM FAILURE MECHANICAL INJURY
KURT VILE ONE TRICK PONIES BOTTLE IT IN
KEPA MAMAN DOCTOR DO SOMETHING
SCONE CASH PLAYERS 1% CROWN BLAST FURNACE
GHOSTFACE KILLAH SAIGON VELOUR REMIX THE LOST TAPES
YGGL GLORY R.AD
SHIT & SHINE YEAH I’M ON ACID BAD VIBES
LA MVERTE THE DEVIL IN THE DETAILS THE INNER OUT
THE WAVE PICTURES HAZEY MOON LOOK INSIDE YOUR HEART
MYSTIC BRAVES ARE YOU GONNA BE THERE ? THE GREAT UNKNOWN
MEN I TRUST SAY CAN YOU HEAR SINGLE

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- PLAYLIST DU MERCREDI 09 JANVIER

GROUPE TITRE ALBUM
HAND HABITS PLACEHOLDER PLACEHOLDER
WIREHEADS IS FRANCES FAYE GOD ? LIGHTNING EARS
OBITS THE CITY IS DEAD L.E.G.I.T
MARBLED EYE FOUNDATION LEISURE
CHARLES BRADLEY VICTIM OF LOVE BLACK VELVET
DUR DUR BAND HIYEELEY DUR DUR OF SOMALIA
BOOTCHY TEMPLE THE MAN WITH THE CANE GLIMPSES
EGGS NOTHING LIKE THIS EGGS
RENDEZ VOUS SENTIMENTAL ANIMAL SUPERIOR STATE
VOX LOW SOMETHING IS WRONG S/T
CYRIL CYRIL LE VIDE CERTAINE RUINES
CANNIBALE PENDEJO NOT EASY TO COOK
PIERRE VASSILIU EN VADROUILLE A MONTPELLIER FACE B - 1965 / 1981

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- PLAYLIST DU JEUDI 10 JANVIER

GROUPE TITRE ALBUM
TENSE MEN THE ART OF POISE IDEAL MEALS
SHARK TOYS WALKING LABYRINTHS
MR AIRPLANE MAN & GRAVEL ROUTE BEFORE THE ROLL IS CALLED GIVE TO THE SUN
EL GOODO SO IT GOES BY ORDER OF THE MOUSE
DURAND JONES & THE INDICATIONS DON’T YOU KNOW AMERICAN LOVE CALL
THE SHA LA DAS DO WHAT LOVE IN THE WIND
BASEBALL GREGG BLEACH GIFTS
JERRY PAPER GREY AREA LIKE A BABY
HTML - 63.4 ko
CLIC&READ
Bientôt des vins de Mars ? So 2019

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- PLAYLIST DU VENDREDI 11 JANVIER

GROUPE TITRE ALBUM
FAT WHITE FAMILY FEET SERFS UP !
THE UNDERGROUND YOUTH FILL THE VOID SINGLE
MOLLY NILSSON SLICE OF LEMON TWENTY TWENTY
VIDEOTAPE MUSIC PIANICAN NIGHT CLUB SOUVENIR
SANTOROS WHEN YOU CRY AT NIGHT BAD HABITS
LAS ROSAS DINNER FOR ONE SHADOW BY YOUR SIDE
CLOUD NOTHINGS IN SHAME LAST BUILDING BURNING
CABBAGE EXHIBIT A NIHILISTIC GLAMOUR SHOTS
GRUP SIMSEK KURK SINGLE
ALTIN GUN GOCA DUNYA ON
JESUSLESFILLES PARASOL DANIEL
WARM DRAG CAVE CRAWL ST

- C’EST REPARTI POUR UN TOUR

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