L’EAU A LA BOUCHE 2019 - 07/10 AU 11/10

GROUPE TITRE ALBUM

DRY CLEANING SIT DOWN MEAL Boundary Road Snacks and Drinks EP

DIIV BLANKENSHIP Deceiver

IKEBE SHAKEDOWN HAMMER INTO ANVIL Kings Left Behind

BOBBY OROZA YOUR LOVE IS TOO COLD This Love

THEE AGNES MULLER QUELQU’UN D’AUTRE Toi, Agnes Muller

COOL FLOWERS MISTAKES ST

SCOTT LARK RAZZLE DAZZLE Razzle Dazzle

DECA & NEON BROWN WENDIGO The Donner Party

BENCH PRESS GOOD GUY Not The Past, Can’t Be The Future

EYESORE & THE JINX LEISURE TIME Single

BISON BISOU (FERAROCK) DAD TOMB Pain & Pleasure

LEOPARDO I WANNA TAME YOU iS It An Easy Life ?