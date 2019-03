GROUPE TITRE ALBUM

THE PROPER ORNAMENTS PLEASE RELEASE ME Six Lenins

POSSIBLE HUMANS THE THUMPS Everybody Split

MARIA VIOLENZA LA BALLADE DE L’INDIFFERENCE Scirocco

BRACCO GRAVE Grave

CARLTON JUMEL SMITH THIS IS WHAT LOVE LOOKS LIKE Single

DURAND JONES & THE INDICATIONS LONG WAY HOME American Love Call

ORVILLE PECK DEAD OF NIGHT Pony

RF SHANNON TOOTH ACHE Trickster Blues

THE GOTOBEDS CALQUER THE HOUND Debt Begins at 30

THE HORSEBITES WE GOT IT Shadows

SONNY & THE SUNSETS TAKE A HARD LOOK DOWN THE LONG CORRIDOR Hairdressers From Heaven