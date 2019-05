L’EAU A LA BOUCHE 2019 - 20/05 AU 24/05

GROUPE TITRE ALBUM

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD THE BIRD SONG Fishing For Fishies

GREENWOOD RYTHM COALITION JEWELS - PART ONE Jewels

R. STEVIE MOORE I LOVE YOU SO MUCH IT HURTS Country Disguises

SONNY & THE SUNSETS TAKE A HARD LOOK DOWN THE LONG CORRIDOR Hairdressers from Heaven

PARQUET COURTS FREEBIRD II Wide Awaaake !