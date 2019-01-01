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L’EAU A LA BOUCHE 2019 - 21/01 AU 25/01

Blabla glouglou miam-miam
Du lundi au vendredi - 12h/14h

- C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE

- PLAYLIST DU LUNDI 21 JANVIER

GROUPE TITRE ALBUM
STEVE GUNN NEW MOON THE UNSEEN IN BETWEEN
MELBOURNE CANS HEART TURNED BLUE HEAT OF THE NIGHT
TENSE MEN THE ART OF POISE IDEAL MEALS
SHAME GOLD HOLE SONGS OF PRAISE
SASCHA FUNKE & NIKLAS WANDT LOBOTOMIE WISMUT
HELENA HAUFF IT WAS ALL FIELDS AROUND HERE WHEN I WAS A KID QUALM
TRABANTS DADDY’S GOT A BIG GUN NEL CUORE DI UNA TERRA SELVAGGIA
CHARLES BRADLEY HEART OF GOLD BLACK VELVET

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- PLAYLIST DU MARDI 22 JANVIER

GROUPE TITRE ALBUM
FONTAINES DC TOO REAL TOO REAL
WOLF MOUNTAINS NOBODY ELSE WILL KNOW SUPERHEAVY
SHANA CLEVELAND FACE OF THE SUN NIGHT OF THE WORM MOON
OCS THE CHOPPING BLOCK OCS LIVE IN SAN FRANCISCO
MAGIC POTION REST YR SKULL ENDLESS GRAFFITI
SAN CAROL MARVELOUS ENGINE HOUDINI
CARAMBOLAGE GAUCHE DROITE ST
ZOMBIERELLA’S TENTATIVE REELS SUICIDE COMMANDO SUICIDE COMMANDO
OKTOBER LIEBER COMPUTER MODEL IN HUMAN
HANK WOOD & THE HAMMERHEADS IT’S LONELY IN THIS WORLD ALL ST
YGGL NEED R.AD
LEALANI FLOATING FANTASTIC PLANET

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- PLAYLIST DU MERCREDI 23 JANVIER

GROUPE TITRE ALBUM
TOY ENERGY HAPPY IN THE HOLLOW
VINTAGE CROP GUARANTEES COMPANY MAN EP
MATTIEL FOLLOW MY NAME CUSTOMER COPY EP
IKEBE SHAKEDOWN BRUSHFIRE THE WAY HOME
BOOG BROWN DAMN IT FEELS GOOD TO BE A GANGSTA S/T
CONWAY COCAINE PAID EVERYBODY IS FOOD 2
ENTRACTE TWIST CRASH ST
LE VILLEJUIF UNDERGROUND I’M SORRY JC WHEN WILL THE FLIES IN DEAUVILLE DROP ?
THE SOFT RIDER COMMIT TO ME THE POOL
SLOWTHAI DOORMAN SINGLE
JONATHAN PERSONNE COMME PERSONNE HISTOIRE NATURELLE

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- PLAYLIST DU JEUDI 24 JANVIER

GROUPE TITRE ALBUM
CATHEDRALE FACING DEATH FACING DEATH
BENCH PRESS GROUP ANXIETY ST
KEPA HELLO BABE DOCTOR DO SOMETHING
BABY JESUS AIN’T NO PLACE TO GO TAKE OUR SONS AWAY
MICHAEL CHRISTMAS SIDEWAYS SINGLE
JARREN BENTON GODZILLA YUCK FOU

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- PLAYLIST DU VENDREDI 25 JANVIER

GROUPE TITRE ALBUM
OHTIS RUNNIN CURVE OF EARTH
REQUIN CHAGRIN MAUVAIS PRESAGE SEMAPHORE
BRYAN’S MAGIC TEARS SWEET JESUS 4AM
GORGEOUS BULLY I’LL BE TRUE CLOSURE
THE SCORPIONS & SAIF ABU BAKR BRIDE OF AFRICA JAZZ JAZZ JAZZ
REEF THE LOST CAUZE THE MAJESTIC THE MAJESTIC
KOKOKO AZO TOKE LIBOSO
ZOMBIE ZOMBIE LA BOITE DE NUIT DE TONTON OST L’HEURE DE LA SORTIE
ALIMENT SACRED SECRET BROTHER
RENDEZ VOUS SENTIMENTAL ANIMAL SUPERIOR STATE
ANGELO DE AUGUSTINE TIME TOMB

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