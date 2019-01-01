L’EAU A LA BOUCHE 2019 - 21/01 AU 25/01
Blabla glouglou miam-miam
Du lundi au vendredi - 12h/14h
C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE
PLAYLIST DU LUNDI 21 JANVIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|STEVE GUNN
|NEW MOON
|THE UNSEEN IN BETWEEN
|MELBOURNE CANS
|HEART TURNED BLUE
|HEAT OF THE NIGHT
|TENSE MEN
|THE ART OF POISE
|IDEAL MEALS
|SHAME
|GOLD HOLE
|SONGS OF PRAISE
|SASCHA FUNKE & NIKLAS WANDT
|LOBOTOMIE
|WISMUT
|HELENA HAUFF
|IT WAS ALL FIELDS AROUND HERE WHEN I WAS A KID
|QUALM
|TRABANTS
|DADDY’S GOT A BIG GUN
|NEL CUORE DI UNA TERRA SELVAGGIA
|CHARLES BRADLEY
|HEART OF GOLD
|BLACK VELVET
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
PLAYLIST DU MARDI 22 JANVIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|FONTAINES DC
|TOO REAL
|TOO REAL
|WOLF MOUNTAINS
|NOBODY ELSE WILL KNOW
|SUPERHEAVY
|SHANA CLEVELAND
|FACE OF THE SUN
|NIGHT OF THE WORM MOON
|OCS
|THE CHOPPING BLOCK
|OCS LIVE IN SAN FRANCISCO
|MAGIC POTION
|REST YR SKULL
|ENDLESS GRAFFITI
|SAN CAROL
|MARVELOUS ENGINE
|HOUDINI
|CARAMBOLAGE
|GAUCHE DROITE
|ST
|ZOMBIERELLA’S TENTATIVE REELS
|SUICIDE COMMANDO
|SUICIDE COMMANDO
|OKTOBER LIEBER
|COMPUTER MODEL
|IN HUMAN
|HANK WOOD & THE HAMMERHEADS
|IT’S LONELY IN THIS WORLD ALL
|ST
|YGGL
|NEED
|R.AD
|LEALANI
|FLOATING
|FANTASTIC PLANET
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
PLAYLIST DU MERCREDI 23 JANVIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|TOY
|ENERGY
|HAPPY IN THE HOLLOW
|VINTAGE CROP
|GUARANTEES
|COMPANY MAN EP
|MATTIEL
|FOLLOW MY NAME
|CUSTOMER COPY EP
|IKEBE SHAKEDOWN
|BRUSHFIRE
|THE WAY HOME
|BOOG BROWN
|DAMN IT FEELS GOOD TO BE A GANGSTA
|S/T
|CONWAY
|COCAINE PAID
|EVERYBODY IS FOOD 2
|ENTRACTE TWIST
|CRASH
|ST
|LE VILLEJUIF UNDERGROUND
|I’M SORRY JC
|WHEN WILL THE FLIES IN DEAUVILLE DROP ?
|THE SOFT RIDER
|COMMIT TO ME
|THE POOL
|SLOWTHAI
|DOORMAN
|SINGLE
|JONATHAN PERSONNE
|COMME PERSONNE
|HISTOIRE NATURELLE
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
PLAYLIST DU JEUDI 24 JANVIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|CATHEDRALE
|FACING DEATH
|FACING DEATH
|BENCH PRESS
|GROUP ANXIETY
|ST
|KEPA
|HELLO BABE
|DOCTOR DO SOMETHING
|BABY JESUS
|AIN’T NO PLACE TO GO
|TAKE OUR SONS AWAY
|MICHAEL CHRISTMAS
|SIDEWAYS
|SINGLE
|JARREN BENTON
|GODZILLA
|YUCK FOU
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
PLAYLIST DU VENDREDI 25 JANVIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|OHTIS
|RUNNIN
|CURVE OF EARTH
|REQUIN CHAGRIN
|MAUVAIS PRESAGE
|SEMAPHORE
|BRYAN’S MAGIC TEARS
|SWEET JESUS
|4AM
|GORGEOUS BULLY
|I’LL BE TRUE
|CLOSURE
|THE SCORPIONS & SAIF ABU BAKR
|BRIDE OF AFRICA
|JAZZ JAZZ JAZZ
|REEF THE LOST CAUZE
|THE MAJESTIC
|THE MAJESTIC
|KOKOKO
|AZO TOKE
|LIBOSO
|ZOMBIE ZOMBIE
|LA BOITE DE NUIT DE TONTON
|OST L’HEURE DE LA SORTIE
|ALIMENT
|SACRED SECRET
|BROTHER
|RENDEZ VOUS
|SENTIMENTAL ANIMAL
|SUPERIOR STATE
|ANGELO DE AUGUSTINE
|TIME
|TOMB