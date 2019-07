la GUINZ #80 - DJ Kings #2

Vendredi 12 juillet a été enregistrée une émission exceptionnelle d’une durée totale de 2h50.

Des DJs d’un autre temps ressortent leurs tubes punk, leurs grands classiques, leurs plus beaux souvenirs musicaux : une émission intergénérationnelle pour tous ceux qui sont bien décidés à ne pas "lâcher la rampe" !

Avec :

* The Fleshtones - The Dreg

* Tav Falco - Panther Burns - Pass the Hatchet

* Gene Vincent - She She Little Sheila

* The Reducers - Fashion of the Times

* Les Dogs - 19 Again (live)

* Ton-Ups - Kill Me Slow

* Little Bob (and the Lollipops) - Stop

* Little Richard - Dancing in the Streets

* Steve Wynn & the Miracle 3 - Amphetamine (live KEXP)

* Rose Tattoo - Remedy

* The Saints (Official) - Swing for a Crime

* Radio Birdman - Hand of Law

* City Kids - Tomorrow Heroes

* Fixed Up - Fixed Up

* Sharon Jones & the Dap-Kings - My Man is a Mean Man

* Nick Waterhouse - LA Turnaround

* The Fabulous Denos - Bad Girl

* Wilson Pickett - Let me Be Your Boy

* Teenage Head - Picture My Face

* The Inmates - Goodbye So Long

* Little Bob Story - Little Big Boss

* Cosmic Psychos - Pub

* The Rats - Can’t Stand Back

* Wipers - Mystery

* Possum Dixon - Crashing Your Planet

* TOUTS - Sold Out

* Dickybirds - Geisha

* Rocket From The Crypt - I Wanna Know What I Wanna Know

* HITS - Loose Cannons

* Motorhead - Overkill

* Dr. Feelgood - Back in the Night

* THE BOYS - Jimmy Brown

* The Bamboos - With wich to Love You

* The Plimsouls - Lie, Beg, Borrow and Steal

* The Undertones - Get Over You

* The Cramps - Goo Goo Muck

* Ramones - This Ain’t Havana