Vendredi 29 Novembre 2019

Avec :

* The Black Lips - Gentleman

* The Wondering Gails - The Number

* Dead Ghosts - Drugstore Supplies

* Weird Omen - A Place I Want To Know

* The Shivas - Sometimes II

* Twin Peaks - Our World

* Magic Trick - I Held the Ring

* Squire - Let’s Have Some Fun

* The Boys - Wrong Arm of the Law

* FREEZ - Always Friends

* Dune Rats - Crazy