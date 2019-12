la GUINZ #86

Vendredi 06 Décembre 2019

Avec :

* El Señor - Draggin Smiles

* O Bom, o Mau e o Azevedo - Surfin With a Hammer

* Jesus and The Groupies - You Don’t Love Me

* Bo Diddley - Black Soul

* Wild Zeros - Motormouth

* The Cavemen (NZ) - Don’t Know Why

* THE JACKETS - Don’t Turn Yourself In

* MEMES - Happy Shopper

* IDLES - Queens

* Baston - Viande

* Titus Andronicus - Tumult Around the World

* The Woolen Men - Your Kind

* Bodega - No Vanguard Revival