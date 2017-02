Retrouvez l’émission la MAnet -pour se diriger dans les musiques actuelles- 100% scène locale avec des bons plans pour les artistes (tremplins, infos, etc.).

Ce mois-ci on a invité Dirty Rodeo

et on a passé des titres de : Hinin - Ingrina - Krüt - Sir Oz & Dirty Rodeo

Pour récupérer l’émission :