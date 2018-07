Parce que t’es pas un ours coco.

Parce que les plantes que tu fume pour dormir elle pousse l’été mec.

C’est vrai pourquoi y a que ceux qui vont dans l’espace qui ont le droit ?

Parce qu’en 2018 sinon personne va se réveiller.

C’est un coup des markéteux, quand tu hiberne tu consomme pas

Et pourquoi on peut pas faire hiberner les gosses quand on part en voiture

Climatologie : pourquoi on hiberne pas quand le temps est pourri ?



GROUPE titre album Bubblies Winter Smurf In USA The Sleepers Plasma Effect Interaction The Bloodhound Gang Asleep At The Wheel One Fierce Beer Coaster Minus Boys Of Winter Halldor Laxness Queens Of The Stone Age Fairweather Friends ...Like Clockwork Gale Trop de temps La Gale Feeder Under The Weather Echo Park Mansfield TYA Pour oublier je dors June dan le sac Vs Scroobius Pip Nightbus Sleepers Repent Replenish Repeat Sexy Sushi Hibernatus Caca King Automatic I oversleep Automatic Ray

fait des réserves d’émissions :