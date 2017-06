Cosmic Trip 2017

Beaub Fm est à Bourges pour cette 21ème édition du Cosmic Trip le wild and crazy rock and roll festival ou l’amour sauvage.

Amour comme le set de The Shivas et leurs ballades qui sentent bon le quart d’heure américain.

Sauvage comme The Atom Age et leur formule imparable, rock and roll enrichi au sons et à l’énergie des 90’s.

Bref une belle soirée dont on vous parle à la radio avec l’interview entre-autre de ces 2 groupes.

Et puis ce qui est génial (ou pas ?) dans un festival, c’est qu’il y a plusieurs jours. Immersion dans la deuxième journée :