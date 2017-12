Pour connaitre l’avenir des tendances il faut regarder aux etats unis et là je me dis que le maigre est as been

Oh tu sais depuis qu’ils interdisent les mannequins maigres...

T’as vu combien y a de mots pour dire maigre en anglais ?

C’est quand même une question de riche ça

Le hipster ressemble plus à un bucheron qu’à un chercheur en mathématique

Avec la montée du véganisme y aura plus de big mac donc plus de gros

Ta mère est tellement maigre qu’elle est obligée de faire des nœuds à ses jambes pour avoir des genoux

13/12/2017

Le maigre est-il encore à la mode ?



GROUPE titre album Supersuckers Poor (Mexi-Mix) Dead Homiez Mr Protector Skinny In The Universe Gumbo Tantrum Anita Into Thin Air bis Skinny Tie Sensurround The New Transistor Heroes R.L. Burnside Poor Boy A Ass Pocket Of Wiskey Dieter Schmidt Morse Code From The Cold War Naked Fugazi Stacks Steady Diet Of Nothing Le Prince Harry Pink Slime Synthetic Love Party Diktator Skinny Drug Girl Dive-Bomb CATHOLIC SPRAY Masterchief of the foxes EARTH SLIME Ikara Colt Day Draws Thin Modern Apprentice New Bomb Turks Jukebox Lean Scared Straight Hipbone Slim & The Knee Tremblers One Way Street Have Knees Will Tremble Sukoï Fever I Wanna Be Poor Ready For Action

un telechargement bien fat !