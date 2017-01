Les rongeurs sont-ils nos amis ?

GROUPE titre album

The Blood Brothers Rats And Rats And Rats For Candy Crimes

dan le sac Vs Scroobius Pip Gold Teeth feat. Flux Pavilion Repent Replenish Repeat

Lesbians on Ecstasy Queens on Noise (Bring da Bunny) Lesbians on Ecstasy

The Little Rabbits Yeah ! Yeah !

METZ Rats METZ

Modest Mouse Bury Me With It Good News For People Who Love Bad News

The Montesas I Smell A Rat, Baby Rockers... Shakers ! (Special Ed.)

Mouse On Mars Hi Fienilin Varcharz

Le Nombre Souris Nombre

Papaye Rabbit Krueger La Chaleur

Tang Rats On Oksti Another Thousand Days Out Of This World

Thee Michelle Gun Elephant Dust Bunny Ride On Casanova Snake