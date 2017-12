Pourquoi c’est pas Asterix le chef du village ?

GROUPE titre album

The Magic Numbers Forever Lost The Magic Numbers

Vagina Town Birds ! Birds ! Birds ! 0

The Bloodhound Gang The Inevitable Return Of The Great White Dope Hooray For Boobies

Café Flesh My Boss I Dumped My Wife I Killed My Dog

The Brian Setzer Orchestra You’re The Boss The Dirty Boogie

Mister Aul’s Funky Dope D#Compoz

Non Stop Idiot Cherche Village Road Movie En Béquilles

Papier Tigre When Will We Get To Meet The Boss ? The Beginning And End Of Now

James Brown The Boss The Best Of Blaxploitation [Disc 1]

KING AUTOMATIC Black Magic Compilation Cosmic Trip

Unsane This Town Singles 89-92

Cheveu Dog Cheveu

Usé C’est Si Lisse Chien D’la Casse

The Sonics Boss Hoss Here Are The Sonics !!!

Double Nelson The Boss Doesn’t Like Me Pousser La Voiture

The Montesas Cleopatra’s Chamber Midnight Beat