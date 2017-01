Non bien sûr tout le monde à la crève tout l’hiver mais ça a rien à voir !

Et Cartable quand tu jouai à cache cache avec les cousin et qu’ils t’ont mis 25 min dans le frigo t’étais pas en forme à la sortie

Donc rien a voir non plus avec le fait d’être frigide ?

ben non regarde la reine des neiges elle a la patate

bah hypothermie, insuffisante cardiaque, rien quoi

sûr depuis le réchauffement climatique personne est malade

25/01/2017

Tombe-t-on malade à cause du froid ?